Qué pasa si no voto en unas elecciones

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Qué me puede pasar si no voto en unas elecciones en España? ¿Es obligatorio? No. La legislación española no contempla el ejercicio del voto como una obligación de los electores, sino como un derecho. Esto significa que no votar en unas elecciones no tiene ninguna consecuencia legal.

Sin embargo, en la práctica, la ausencia de voto de una parte de la población sí tiene consecuencias, dado que los resultados del partido ganador están directamente influidos por este hecho. Pero ojo, porque no hay que confundir la posibilidad de no ejercer el derecho a voto en España con emitir un voto en blanco, nulo o abstenerse.

¿Es obligatorio votar en España?

No. Votar es ejercer un derecho (sufragio activo) que otorga la Constitución española en su artículo 23, para poder ejercerlo es necesario tener la nacionalidad española, se deben haber cumplido los 18 años o cumplirlos el día de la votación, no estar incapacitado legalmente y hallarse inscrito en el censo electoral. Estos requisitos deben cumplirse el día de la votación.

El requisito de la nacionalidad española tiene dos excepciones:

En las elecciones al Parlamento Europeo, que también pueden votar los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España, que manifiesten su deseo de ejercer su derecho al sufragio activo en nuestro país.

En las elecciones municipales, en las condiciones citadas, pueden votar los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España, así como los de aquellos países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo. Es decir, el derecho a presentarse a unas elecciones, a ser elegido como representante.

En definitiva, el requisito de nacionalidad española es indispensable para ejercer el derecho al voto en las Elecciones Generales, así como en las Elecciones de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Debe quedar claro, por tanto, que votar es un derecho, no es una obligación legal, aunque sí pueda considerarse una obligación moral y, la única consecuencia de no votar en unas elecciones es, que no se vaya a tener en cuenta nuestra opinión en la elección de nuestros representantes.

