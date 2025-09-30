El 78 % de los españoles cree que la IA transformará sus vidas en los próximos cinco años

NOTICIA de de Javi Navarro

La Inteligencia Artificial (IA) ya no se presenta como una promesa futura, sino como un cambio inminente que impactará de manera significativa en la vida cotidiana y laboral de los ciudadanos. Esta percepción es respaldada por los resultados de la encuesta realizada por Entelgy, The Business Tech Consultancy, donde se revela que un 78 % de los encuestados considera que en los próximos cinco años la IA generará un impacto considerable en sus vidas. En contraposición, un 22 % de los consultados cree que la IA seguirá siendo una herramienta auxiliar.

Este optimismo proviene de un contexto en el que la IA ocupa un papel central en los debates sociales, regulatorios y empresariales. Además, la encuesta destaca un matiz generacional: el 84 % de los jóvenes menores de 30 años muestra una fuerte convicción sobre el impacto transformador de esta tecnología.

Ámbitos clave de transformación

Desde la consultora tecnológica destacan las áreas donde la IA repercutirá notablemente en los próximos años:

Entretenimiento: Más de la mitad de los españoles, un 58 %, confía en que la IA cambiará la forma en que consumimos contenido, desde cine y música hasta videojuegos y plataformas de streaming. Esta tecnología promete personalizar experiencias de manera más precisa, adaptando recomendaciones a los gustos individuales y abriendo la puerta a formas de ocio digital más interactivas e inmersivas.

Un 34 % de los encuestados cree que la IA contribuirá a la implementación de nuevas metodologías de aprendizaje, más dinámicas y personalizadas para cada estudiante. Se destaca la capacidad de la IA para ajustar contenidos a las necesidades y estilos de aprendizaje individuales y facilitar el acceso a recursos digitales, lo que podría contribuir a reducir barreras geográficas y económicas. Atención al cliente: Casi la mitad de los encuestados, un 48 %, considera que la IA facilitará un servicio al cliente más rápido y eficiente. Elementos como la automatización inteligente de respuestas y el análisis predictivo mejorarán las relaciones entre consumidores y empresas, lo que puede dar como resultado una mayor satisfacción e fidelización de los clientes.

Si bien las oportunidades que brinda la inteligencia artificial en sectores como el entretenimiento, la educación y la atención al cliente son vastas y alentadoras, es crucial mantener el énfasis en el valor insustituible del factor humano. Cualidades como la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico son atributos que ninguna máquina podrá replicar completamente.

“Nuestros datos muestran que la sociedad está preparada para la transformación que traerá la inteligencia artificial. El reto ahora está en cómo lograr que ese impacto sea positivo, ético y sostenible, algo que requiere regulación clara, formación continua y un compromiso firme de las organizaciones”, afirman desde Entelgy.