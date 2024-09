Ocio - Tecnología

El bar de Madrid que tiene tapas gigantes y cerveza a 2,80 euros

Irse de tapas por el centro de Madrid es una de las mejores actividades para un domingo en la capital. Lo cierto es que Madrid tiene una gran cantidad de bares ideales para tomar una cerveza junto con un aperitivo. Pero, si lo que buscas es llenar bien la tripa hasta que se te quiten las ganas de comer, deberás acudir a uno de los mejores bares de Madrid donde te ponen tapas XXL de forma gratuita con cada consumición.

Uno de los más famosos se encuentra en la zona de Ciudad Universitaria, donde los estudiantes acuden todos los días a reponer fuerzas y beber cervezas en el centro de Madrid por menos de 3 euros.

Bar Sierra

En concreto, estamos hablando del Bar Sierra, un bar de toda la vida que se encuentra en la calle Galileo 41, en el barrio de Chamberí. Este bar ofrece lo que mucha gente pide para un buen tapeo: bebida barata y una gran variedad de tapas que parecen raciones. El local no es demasiado grande en su interior, pero cuenta con una terraza exterior para aprovechar los días soleados.

Y es que en el Bar Sierra podrás volver a casa con el estómago lleno por poco más de 5 euros. Cada doble de cerveza tiene un precio de 2,80 euros —algo que cada vez se ve menos, especialmente en el centro de Madrid— y, además, por cada consumición te ponen unas tapas de tamaño XXL gratis. Y si no te gusta la cerveza y eres más de tomar un vino, un tinto de verano, un vermut de barril o un refresco, no te preocupes, porque tienen el mismo precio que el doble de cerveza.

Las tapas del Bar Sierra

Si no tienes plan para este fin de semana, comparte con tus amigos este bar para tener el mejor tapeo en el centro de la capital. No importa si el aperitivo que te ponen no te gusta, tienes una gran variedad a elegir. Desde un plato de macarrones hasta mini hamburguesas, un sandwich mixto, paella, un pincho de tortilla, croquetas, patatas bravas o con alioli, surtido de embutidos, alitas de pollo… Y todas las tapas con el plato a rebosar de comida.