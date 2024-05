Vivienda

El pago del alquiler consume casi la mitad del sueldo

Casi la mitad del sueldo se va en el pago del alquiler en España. En cifras, de media, los españoles destinaron un 43 % de su sueldo bruto a pagar la renta del alquiler en 2023, un dato que se encuentra 13 puntos por encima de las recomendaciones europeas de la cantidad de sueldo que debería destinarse al pago de la vivienda.

Una situación que se agrava aún más en determinadas comunidades, donde el porcentaje que se destina al pago de alquiler supera esta media y se sitúa por encima de la mitad del sueldo. Es el caso de Baleares, Madrid y Cataluña, donde los inquilinos destinan entre el 58 y el 63 % de su sueldo íntegramente a pagar el alquiler, y que se convierten en los lugares donde mayor esfuerzo salarial tienen que hacer los inquilinos.

Estos son los principales resultados del informe ‘Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2023’. Un análisis elaborado con los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y los precios medios de la vivienda en alquiler del índice inmobiliario de Fotocasa.

Los españoles destinaron casi la mitad de su salario al pago del alquiler en 2023. En cifras, el porcentaje destinado a esta partida ha subido de un 41 % hasta un 43 % en solo un año. Esta es la cantidad que los españoles destinan de su sueldo al pago del alquiler, según detallan desde Fotocasa.

Los resultados del informe de Fotocasa evidencian que el español medio tuvo que destinar casi la mitad de su salario bruto al pago de la renta del alquiler de su vivienda en 2023. Una cifra que supone dos puntos porcentuales más que en 2022.

De estos datos se desprende que los sueldos no crecen al mismo ritmo que el precio de las viviendas en alquiler, que, además, registran récords. Es lo que ocurre en algunas comunidades, como en Valencia, donde el precio del alquiler bate récord histórico. Una situación que también se da en los municipios con los precios más baratos para alquilar en España que tienen los precios en máximos históricos.

El precio medio del alquiler en España bate récords históricos

El precio de la vivienda en alquiler en España cerró 2023 con subidas. En euros, la cifra alcanza en diciembre los 11,66 euros por metro cuadrado al mes. Ello supone que, al comparar este dato con el sueldo medio registrado por InfoJobs, que en 2023 esta plataforma sitúa en los 26.245 euros anuales (2.187 mensuales en 12 pagas), los españoles tuvieron que destinar un 43 % de su sueldo a pagar la renta de un piso de 80 metros cuadrados en alquiler.

Dato que, según los análisis de Fotocasa, supone el porcentaje más alto de los últimos años. Se trata de una partida de costes que, tal y como se aprecia en el gráfico, ha subido 5 puntos porcentuales desde el año 2019, esto es, en un periodo de 4 años.

El problema, explican, “ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda, es que, consecuencia de este encarecimiento del precio, el esfuerzo de sueldo que debe hacer el ciudadano está muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos, que establecen que no se debe destinar más del 30 % al pago de la vivienda“, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. En contraste con la realidad actual, este dato se sitúa 13 puntos por encima.

Las comunidades donde más sueldo se destina al pago del alquiler

A pesar de la media, se aprecian diferencias del porcentaje de sueldo que deben destinar los españoles al alquiler en función de la comunidad en la que vivan. Prácticamente en toda España, excepto en dos comunidades, el desembolso para hacer frente al alquiler está en niveles perjudiciales, añade Matos.