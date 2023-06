Sabías Que...

Sociedad

¿El táser es legal en España?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Es legal llevar un táser en España? No, la legislación española no contempla el táser como un objeto permitido de defensa personal y, por tanto, no está permitido que cualquier persona pueda tener uno o llevarlo encima. Aunque para algunos ciudadanos llevar este tipo de dispositivos encima les ofrezca una mayor sensación de seguridad al caminar solos o pasar por determinadas zonas, es una práctica ilegal y está castigada con sanciones económicas.

¿El táser es un objeto de defensa personal permitido?

No. De hecho, el táser no es el único objeto de defensa personal que no está permitido en España. Otros objetos que se incluyen dentro de esta categoría, como la navaja plegable en forma de tarjeta de crédito, las barras de hierro, o algunos sprays de gas pimienta, tampoco lo están.

Así lo recoge la Ley de Seguridad Ciudadana, que en su artículo 36.10 califica como una infracción grave el hecho de llevar, exhibir o usar armas que estén calificadas como prohibidas. Y también, usar, mostrar o portar armas de manera negligente, temeraria, intimidatoria o fuera de los lugares habilitados para su uso, aun cuando para este caso concreto se tuviera licencia. Y siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal.

Objetos de defensa personal permitidos

¿Pero, qué armas están permitidas en España? Para averiguar qué objetos de defensa personal son legales en España hay que recurrir a la normativa específica del Reglamento de Armas. En concreto, en este documento publicado en el Boletín Oficial del Estado aparece el listado completo de todas las armas que están prohibidas.

De manera adicional a esta legislación, desde el Ministerio de Sanidad ha elaborado un documento oficial donde se detallan qué objetos de defensa personal están permitidos para que los pueda comprar un ciudadano. Solamente los objetos que se incluyen en esta guía son los permitidos. Lo que significa que llevar cualquier otro no contemplado por ley supone incurrir en un delito. La lista se actualiza de forma periódica y, en concreto, la última revisión se ha efectuado el 16 de junio de 2023. Consulta la última revisión de la lista de objetos de defensa personal permitidos.

Multas por llevar objetos de defensa personal o armas no permitidos

La normativa española también detalla a qué multas se enfrenta el ciudadano que lleve encima este tipo de objetos, aunque no los use ni los saque. Porque el simple hecho de portarlos o llevarlos encima es motivo de sanción. Las multas por esta infracción se sitúan en una horquilla de entre 601 y 30.000 euros en función de la gravedad de cada situación.

