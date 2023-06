Sabías Que...

El truco de Eva Arguiñano para hacer las tortitas más esponjosas

NOTICIA de Jessica Pascual

Las tortitas son uno de los dulces más fáciles de preparar y que ofrecen una gran versatilidad en cocina, puesto que pueden combinarse con un sinfín de ingredientes. Desde miel y frutas, hasta yogur y chocolate, por poner algunos ejemplos. ¿Pero, cómo hacer la auténtica receta de tortitas? Si quieres preparar este postre que tanto puede servir para desayunar, como para merendar o como el broche final a una comida, con una masa resistiblemente esponjosa, fácil de hacer y un sabor inigualable, en esta guía puedes consultar el truco de Eva Arguiñano para conseguirlo.

No te pierdas el proceso de elaboración de las auténticas y típicas tortitas, también conocidas como pancakes, de una forma sencilla y rápida, para que puedas prepararlas ahora mismo y para toda la familia. Aunque si prefieres una masa más fina, puedes aprender a hacer crepes de una forma rápida y sencilla.

Ingredientes para hacer tortitas

Los ingredientes que utiliza Eva Arguiñano para preparar una ración de tortitas para cuatro personas son los siguientes:

2 yogures naturales. En la receta, Eva Arguiñano solamente utiliza un yogur y medio, pero para preparar los ingredientes lo ideal es tener dos a mano y luego utilizar el medio que sobra como acompañamiento de la tortita una vez presentada en el plato.

1 huevo

1 cucharadita de levadura química en polvo

10 gramos de mantequilla. Se utiliza muy poca cantidad porque solamente se necesita para untar la sartén y que la masa de las tortitas no se quede pegada y coja ligeramente el sabor de este ingrediente.

30 mililitros de leche

150 gramos de harina

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

Para la cobertura y decoración

100 gramos de chocolate negro

Medio yogur natural

Esta es una receta que la repostera termina con una decoración de chocolate negro fundido y yogur, pero la cobertura elegida para finalizar el postre puede ser distinta, puesto que hay una infinidad de opciones donde elegir.

El truco de Eva Arguiñano para conseguir las tortitas más esponjosas

La receta de tortitas no tiene ningún misterio. Es muy fácil de preparar, pero no si lo que quieres es rozar la perfección y conseguir una masa que quede esponjosa para disfrutar de las auténticas tortitas, hay dos pasos clave que debes tener en cuenta. En concreto, para conseguir una textura homogénea que se convierta en una masa esponjosa, hay dos momentos del proceso de la elaboración que deben hacerse con especial mimo y cuidado para conseguir la mejor textura.

El primero de ellos es el proceso de mezclado de la masa. La incorporación de los ingredientes debe hacerse de forma progresiva y despacio para conseguir que todo se mezcle e integre bien. En concreto, el paso específico de tamizado e incorporación de la harina y levadura debe hacerse por partes y moviendo de forma continua la masa para conseguir una mezcla totalmente homogénea y evitar la aparición de grumos. Este paso es indispensable para que la textura de la masa sea perfecta.

El siguiente aspecto a tener en cuenta para que la tortita quede perfectamente hecha por dentro y por fuera y quede esponjosa y no reseca, es la temperatura del fuego. La tortita debe cocinarse a fuego lento y dejarla sobre la sartén, previamente impregnada con mantequilla, alrededor de un minuto o un minuto y medio por cada lado.

Cómo hacer tortitas

El proceso para preparar las tradicionales tortitas es muy sencillo y se compone de pocos pasos. Para ello, lo primero que hay que hacer es coger un recipiente de cristal grande para trabajar la masa en él. Un aspecto a tener en cuenta antes de ponerse manos a la obra es que lo ideal, para conseguir la mejor receta, es no parar de mezclar y mover los ingredientes depositados en el bol. Por tanto, si cuentas con una ayuda externa, mucho mejor. En el caso de que no puedas, no pasa nada, solamente debes parar de remover para incorporar los ingredientes y retomar de nuevo la tarea.

Lo primero que hay que echar es el huevo entero y, seguidamente, el yogur y medio en el mismo bol. Ahora, con una varilla de cocina, empieza a remover hasta conseguir una mezcla homogénea.

Para que el huevo rompa y empezar a ver una masa homogénea e integrada, hay que añadir el azúcar a la mezcla. Tras mover un poco, hacer lo propio con la leche para aligerar la densidad de la masa.

Sin dejar de remover, el siguiente paso consiste en mezclar en el mismo recipiente las cantidades de harina y de levadura. Y, una vez estén integrados los dos ingredientes, proceder a echarlos en el bol principal. Pero ojo, porque este proceso debe hacerse con un colador, para evitar los grumos y, además, por partes. Si echas toda la cantidad de golpe va a ser muy complejo conseguir una buena masa.

Hecho esto, cuando tengas una masa totalmente uniforme y sin grumos, la masa está preparada. Ahora hay que dejarla reposar en torno a 15 minutos antes de proceder a cocinarlas. Mientras tanto, hay que fundir el chocolate para usarlo como cobertura y decoración. Este paso puede hacerse al microondas o hacer baño maría.

Una vez el chocolate esté fundido y la masa haya reposado, hay que poner la sartén a calentar. A continuación hay que echar una pizca de mantequilla y la extiende con la brocah, solamente para uqe quede una fina capa impregnada de este ingrediente para que no se pegue.

A continuación, a fuego lento, tal y como explica Eva Arguiñano, echa una cantidad de cuchara sopera de tamaño medio. Hay que dejar un minuto o minuto y medio la tortita sin tocarla y, después, hacer lo mismo con el otro lado. Hecho esto, listo. Ya está la primera tortita. Ahora solamente hay que repetir el proceso con toda la masa.

Con el chocolate fundido, echa por encima un poco para decorar y lo mismo con el yogur que ha sobrado. De forma opcional, se puede rallar chocolate por encima y echar otros elementos que combinen con la receta.

