El truco más sencillo para aislar la casa del frío y ahorrar en calefacción

NOTICIA de de Cristian Pinto

El frío del invierno ya está aquí. Con tal de evitar pérdidas de calor en casa, los hogares se preparan para ahorrar en el consumo de calefacción. Poner la temperatura adecuada de la calefacción, aislar las ventanas, puertas y paredes son algunos de los ejemplos más sencillos. Otra acción tan sencilla como bajar las persianas cuando el sol deja de calentar puede hacer que evites pérdidas energéticas de hasta un 25 %, según los expertos.

Cuándo bajar las persianas

Durante el otoño y el invierno los días son más cortos, lo que se traduce en menos horas de sol. Por ello, es conveniente aprovechar al máximo los días en los que el cielo está despejado para que el sol ayude a calentar el hogar. Eso sí, ten en cuenta que con la puesta de sol el frío es más notorio. Es en este momento cuando los expertos recomiendan bajar las persianas de casa.

Si la casa no cuenta con un buen aislamiento en las ventanas, bajar pronto las persianas puede ayudar a que no se pierda el calor del interior. El principal motivo por el cual el calor se escapa por las ventanas no tiene que ver con el correcto sellado de estas, sino porque el vidrio es un material que no retiene correctamente el calor.

De este modo, lo ideal es aprovechar el máximo las horas de luz en el día para que el sol caliente de forma natural el hogar. En cuanto caiga la noche, hay que bajar las persianas para retener el calor acumulado.

Complementos para aislar la casa

El truco de bajar las persianas en cuanto se vaya la luz solar es gratis, pero también puedes comprar unos burletes para las puertas y ventanas que ayudan a que el calor no se escape. Otra opción para mejorar el aislamiento de las paredes es instalar papel térmico, un refuerzo que no necesita una reforma costosa y es muy sencillo de instalar.

Además de bajar las persianas, el aislamiento será mayor si cuentas con unas cortinas aislantes. Estas están compuestas de una tela más gruesa y opaca que las cortinas convencionales, lo que permitirá una eficiencia energética mayor.

Cómo aislar la casa sin invertir dinero

Ahora que conoces algunos sencillos trucos que pueden mejorar el aislamiento térmico de tu casa y algunos accesorios que no son muy costosos y fáciles de instalar, podrás ahorrar en la factura de la luz. No es necesario poner la calefacción muy alta para calentar la casa, basta con combinar diferentes estrategias para aislar el hogar del frío.