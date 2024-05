Sabías Que...

Alimentación

El truco para limpiar el doble cristal del horno sin desmontar la puerta

NOTICIA de de Cristian Pinto

Reconócelo, tener la cocina siempre limpia a veces es casi misión imposible. Limpiar la vitrocerámica, la campana extractora u otros electrodomésticos es una tarea que se debe realizar periódicamente para que la suciedad no se acumule. Aunque, sin duda, el horno es uno de los aparatos de la cocina que más se ensucia al cocinar. No importa si has cocinado una pizza, un pollo asado o un pescado, el cristal y las paredes del interior siempre van a estar sucias.

En el caso del cristal de la puerta, si quieres limpiarlo a fondo, seguramente necesites desmontar el doble acristalamiento. Pero, ¿sabías que existe un truco para limpiar el doble cristal del horno sin tener que desmontar la puerta?

Cómo limpiar el cristal del horno sin desmontar la puerta

El truco en cuestión consiste en introducir entre cristal y cristal una bayeta ayudándote de unas pinzas. Eso sí, asegúrate de que la puerta del horno cuenta con un hueco entre ambos cristales, de lo contrario no podrás usar este truco.

Si tu horno sí cuenta con dicho hueco, tendrás que utilizar unas pinzas de cocina u otro objeto similar para introducir un paño húmedo entre cristal y cristal. La bayeta debe sumergirse en una mezcla compuesta por agua y bicarbonato de sodio.

Pasos

A continuación, te detallamos los pasos necesarios para poder limpiar el doble cristal de la puerta sin necesidad de desmontar nada:

Retira cualquier suciedad superficial que haya en la parte interior del cristal y que se encuentre pegada. A continucación, usa la mezcla de agua y bicarbonato para limpiar con una bayeta todo el cristal. Deja actuar la mezcla unos 15 minutos. Cuando pase el tiempo, enjuaga el cristal con un trapo húmedo con agua, preferiblemente que sea de microfibra. Repite este paso todas las veces que sean necesarias hasta retirar por completo todo el bicarbonato. Si a pesar de hacer todo esto sigue habiendo restos de comida, emplea un rascador de vitrocerámica con cuidado de no rayar el cristal. Por último, seca bien el cristal. Para ello, usa un paño seco, sin usar movimientos circulares y todo el rato en la misma dirección.

Cómo limpiar hornos sin doble cristal

Por otra parte, si tienes un horno que no cuenta con el hueco entre cristales, la única opción que te queda es desmontar por completo el cristal. Solo de este modo podrás realizar una limpieza exhaustiva al horno.

Para ello, primero retira los tornillos del lateral de la puerta del horno. Cuando vayas a retirar el cristal ten mucho cuidado de no rozarlo o rayarlo. La ventaja de desmontar todo el cristal es que el resultado va a ser mejor que si usas la bayeta entre el hueco de ambos cristales, aunque por contrario la tarea es más tediosa al tener que destornillar y atornillar los cristales.