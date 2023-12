Coches

El truco para que no se forme hielo en el cristal del coche que de verdad funciona

¿Harto de perder tiempo cada mañana esperando a que se descongele el cristal del coche? Si no quieres tener que rascar las lunas cada día ni esperar largos minutos a que la calefacción del coche haga su efecto y descongelar los cristales del coche, hay un pequeño truco que puedes hacer de forma preventiva para evitar que se forme esta molesta capa de hielo.

¿En qué consiste? Muy fácil. Solamente tienes que cubrir las lunas, en especial, la delantera, para evitar que las heladas que se producen por la noche y de madrugada formen una capa de hielo en el cristal.

Cómo evitar que se hielen los cristales del coche

Si sueles salir de casa pronto por la mañana y cada día ves el cristal del coche cubierto por una capa de hielo, en esta guía te contamos cómo evitar que se forme y ahorrarte tiempo en quitarlo. Para conseguirlo, la noche de antes, tienes que poner algo que cubra el cristal del coche, sobre todo, la luna delantera. ¿Qué puedes poner? Desde un simple cartón, hasta una sábana o manta o, quizá, lo más práctico, el parasol delantero del coche.

Todos estos elementos permiten cubrir la totalidad del cristal y hacen de barrera que impide que se forme el hielo. De tal manera que, por la mañana, cuando vayas a coger el coche, solamente tendrás que retirar este objeto y listo. Cristal completamente visible y sin hielo.

Qué hacer con el parasol o el cartón cuando no se usa

La única parte negativa de este truco es que no te hace prescindir de los guantes, dado que la helada que no se concentra en el cristal se queda impregnada en la cubierta que has puesto. Esto significa que tanto el parasol, el cartón o lo que uses, va a estar prácticamente congelado o empapado por el frío.

Así que antes de encender el coche, lo más recomendable es quitarlo y dejarlo en un lugar extendido para que se seque. Preferiblemente, al sol y al aire libre. Para que cuando necesites ponerlo de nuevo antes de dormir, esté prácticamente seco y listo para usar.

Cómo enganchar el parasol o el cartón al coche para que no se vuele

Hay que tener especial cuidado en la forma de colocar el parasol o el cartón en el coche. Porque si no se engancha en ningún sitio, cualquier ráfaga de viento, por pequeña que sea, puede hacerlo volar por los aires. Por ello, lo mejor es enganchar los extremos o cuerdas del parasol con las puertas delanteras del coche. De esta forma, evitas que este acabe en la otra punta de la calle.

En el caso de usar un cartón, lo recomendable es que sea lo suficientemente grande como para llegar hasta la zona de la puerta y engancharlo de la misma manera. Y lo mismo se aplica con las sábanas o cualquier otro objeto que coloques a modo de cobertura del cristal.

