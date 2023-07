Vivienda

Trámites

El voto por correo ya se puede llevar a Correos: Cómo entregarlo y fechas

NOTICIA de de Jessica Pascual

Ya se puede llevar el voto por correo a las oficinas de Correos. Desde el 3 de julio, los electores que hayan recibido el sobre y la documentación para ejercer el voto por correo en su domicilio, pueden acudir a las oficinas de Correos a depositarlo y completar el proceso de voto. Es decir, que desde esta fecha, quienes hayan solicitado el voto por correo y hayan recibido las papeletas y el sobre, pueden llevarlo a las oficinas de Correos.

Nueva fase del voto por correo

El proceso para votar por correo en las elecciones generales del próximo 23 de julio entra en su segunda etapa. Tras hacer la solicitud del voto y que los electores se hayan hecho con la documentación específica, comienza una nueva etapa en la que los usuarios tienen que acudir a las oficinas de Correos a depositar toda la documentación para formalizar la votación por correo.

En estas fechas, de entre el 3 y el 19 de julio, todos los electores que quieran ejercer su derecho a voto sin tener que ir al colegio electoral el domingo día 23, tienen que acercarse hasta las oficinas de Correos y entregar los sobres y papeletas electorales que previamente les han entregado los carteros. La novedad, de cara a este nuevo proceso de votación, es que se exige a los electores que se identifiquen también en el momento de entregar la documentación en Correos. Un paso previo que puede hacerse tanto con el DNI, como con el carnet de conducir o el pasaporte.

¿Pero, qué pasa si hay electores que han pedido el voto por correo, pero no han recibido las papeletas en su domicilio? No pasa nada porque los carteros tiene todavía varios días de plazo para entregar la documentación a los ciudadanos. En concreto, el plazo máximo para entregar las papeletas y los sobres es el día 16 de julio.

Fechas clave para votar por correo

El plazo para entregar el voto por correo en cualquiera de las oficinas de Correos va a estar abierto desde el día 3 de julio hasta el miércoles 19 de julio, ambos incluidos. Este es el plazo en el que los ciudadanos pueden llevar la documentación, junto con la identificación personal, para votar por correo.

Sin embargo, esta no es la única fecha clave a tener en cuenta para votar por correo. De manera adicional, hay otros días clave a marcar en el calendario:

La solicitud del voto por correo puede pedirse hasta el día 13 de julio. Es decir, que si te preguntas hasta cuándo puede pedirse el voto por correo, la respuesta es que todavía puede pedirse.

Los carteros pueden entregar la documentación con los sobres y papeletas para ejercer el derecho a voto en los domicilios de los ciudadanos solicitantes hasta el domingo día 16 de julio. Y, desde esta fecha, el plazo sobre hasta cuándo puede entregarse el voto por correo se amplía en tres días más, hasta el miércoles 19.

¿Puedo depositar el voto por correo en un buzón?

No. Los electores que depositen las papeletas y documentación para votar por correo en alguno de los buzones de Correos, no se considerarán válidos y, por tanto, a efectos prácticos, el elector no habrá votado.

Si quieres leer más noticias como El voto por correo ya se puede llevar a Correos: Cómo entregarlo y fechas, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.