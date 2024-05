Vivienda

Así tienes que incluir la ayuda de 200 euros para comida en la Renta de 2024

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Hay que declarar la ayuda de 200 euros para comida en la Renta? Sí, pero solamente quienes estén obligados a presentar la Renta en 2024. Desde la Agencia Tributaria explican que el dinero recibido por esta ayuda debe tributar en la declaración del IRPF como ganancia patrimonial. Pero matiza que recibir esta ayuda no obliga a presentar la declaración si el contribuyente no llega al límite de ingresos para ello.

En qué casos hay que incluir la ayuda de 200 euros en la Renta

Este cheque de 200 euros es una ayuda para familias en situación de vulnerabilidad económica que el Gobierno puso en marcha finales de 2022 y cuyo plazo de solicitud ha permanecido abierto durante los primeros meses de 2023.

En concreto, hasta el día 31 de marzo de 2023 se podía pedir la ayuda de 200 euros para comida. Como esta es una de las ayudas que debe tributar en el IRPF, todas las personas que recibieron el pago de 200 euros durante los primeros meses de 2023, deben incluirlo en la declaración que se presenta en 2024.

¿Todo el mundo está obligado a declarar esta ayuda?

No. La normativa específica detalla que solamente las personas que estén obligadas a presentar la renta en 2024, tienen que incluir la cantidad percibida de esta ayuda para pagar los impuestos correspondientes por ella.

En el caso de formar parte de las personas que no tienen que presentar la Renta en 2024, haber sido beneficiarios de la ayuda no obliga a presentar el documento. Y, por tanto, estos contribuyentes no tienen que pagar impuestos por estos 200 euros de ayuda recibidos.

Cómo incluir la ayuda de 200 euros en la Renta

La Agencia Tributaria explica que esta ayuda tributa en la declaración del IRPF como una ganancia patrimonial. Y que, por tanto, tiene que integrarse en la Base Imponible General de este impuesto. ¿Pero, en qué casilla se incluye? ¿Y cuánto hay que pagar por ello? Lo que te quita Hacienda del cheque de 200 euros depende de varios factores, como del nivel de ingresos de cada contribuyente que esté obligado a presentar la Renta.

Respecto a la forma de hacerlo, en el ejercicio anterior de la campaña de la Renta, la casilla habilitada para incluir esta ayuda fue la casilla 0356, tal y como aparece regulado por un decreto ley. Una casilla cuyo nombre era “ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio”.

De momento no se ha publicado la guía oficial sobre dónde debe incluirse esta ayuda, pero si se mantienen las condiciones de la campaña anterior, la casilla será la misma.