Lo que te va a quitar Hacienda del cheque de 200 euros de ayuda para alimentos

NOTICIA de Jessica Pascual

¿El cheque de 200 euros debe declararse a Hacienda? Depende del nivel de ingresos de cada contribuyente y, por tanto, de si está obligado a presentar la declaración de la Renta. De manera general y resumida, si te han concedido la ayuda de 200 euros para alimentos y tus ingresos superan los 22.000 euros anuales en un único pagador, en la declaración de la Renta que se presenta en 2024 el fisco va a quitarte una parte de esta ayuda en concepto de impuestos por este ingreso.

Sin embargo, no todas las personas que se ajusten a los requisitos para pedir la ayuda de 200 euros y se conviertan en beneficiarios tendrán que incluir esta partida en la declaración de la Renta que se presenta el próximo año. Porque aquellos contribuyentes que no tengan ingresos suficientes para estar obligados a rendir cuentas con Hacienda a través de la declaración, no tienen que tributar por esta ayuda en el IRPF.

Cuánto se queda Hacienda del cheque de 200 euros

Los expertos de TaxDown señalan que, de media, quienes tengan unos ingresos medios de 23.500 euros al año en término bruto, tendrán que pagar en 2024 aproximadamente unos 30 euros de media por este cheque. Cifra que puede alcanzar los 60 euros en el caso de que los ingresos se sitúen cerca a los 27.000 euros anuales. Es decir, que la ayuda, en definitiva, después de impuestos, en lugar de 200 euros, se queda en aproximadamente 140 y 170 euros de ayuda para combatir la inflación.

Cómo saber si tengo que declarar la ayuda a Hacienda

Desde mediados de febrero ha arrancado el plazo para solicitar la ayuda de 200 euros para alimentos impulsada por el Gobierno. Una medida que se ha hecho esperar y que, tras realizar los trámites para convertirse en beneficiarios, son muchos los que se plantean algunas dudas al respecto, como por ejemplo si se encuentran dentro del grupo de personas que no pueden pedir el cheque de 200 euros.

Otra de las dudas que surgen es, ¿hay que declarar el cheque en la Renta? Y la respuesta es que sí, aunque no tienen la obligación de declararlo todos los beneficiarios. La ministra María Jesús Montero, que dirige el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha aclarado que van a tener que tributar por la ayuda los contribuyentes que estén obligados a presentar la declaración de la renta.

Por tanto, si te preguntas cómo saber si tienes que declarar la ayuda a Hacienda, la respuesta es muy sencilla. Solamente tendrán que tributar por esta ayuda las personas que superen el mínimo legal establecido y estén obligados a presentar la declaración en 2024. El importe a pagar en la renta del próximo año no es fija, sino que va a depender de los ingresos anuales que tenga cada uno de los beneficiarios.

¿Por qué hay que declarar el cheque a Hacienda?

Esta ayuda de los 200 euros para alimentos está considerada como una ganancia patrimonial y, por tanto, debe incluirse en la declaración de la Renta y pagar impuestos por ello. Como se trata de un ingreso que se abona a los contribuyentes en 2023, debe incluirse en el documento que se presenta durante el año 2024, que corresponde al ejercicio fiscal de 2023.

