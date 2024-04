Vivienda

Esta es la edad límite para poder incluir a tu hijo en la declaración de la Renta

NOTICIA de de Cristian Pinto

La Agencia Tributaria permite que las familias numerosas puedan deducirse hasta 2.400 euros de la Renta. También es posible que las familias con hijos que no tienen esta condición de categoría especial puedan incluir a sus hijos en la declaración de la renta, pero siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones relacionadas con la edad y la renta anual de cada hijo. La dependencia económica de los hijos no acaba cuando cumplen la mayoría de edad y, a pesar de que comiencen a entrar en el mercado laboral, es posible que no estén obligados a realizar la declaración de la Renta.

Por todo esto, es posible que surja la duda si se puede o se debe incluir a los hijos en la declaración de la Renta si aún viven en casa de sus padres. En esta información te detallamos si, como progenitores, es posible incluir a los hijos en la declaración a pesar de que estos estén trabajando. Además, si tienes algún hijo que ha cumplido los 18 años, revisa si está obligado a declarar el Bono Cultural Joven en la Renta.

¿Puedo incluir a mi hijo en la declaración de la Renta?

Cuando los hijos son menores de edad, estos son totalmente dependientes de sus progenitores en términos económicos. Una vez cumplen la mayoría de edad, lo más común es que sigan conviviendo bajo el mismo techo que los padres. Por ello, para poder incluir a los hijos en la declaración de la Renta deben cumplir una serie de requisitos: