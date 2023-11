Quiénes tienen que declarar el Bono Cultural Joven en la Renta

Vivienda

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si este año has realizado la solicitud del Bono Cultural Joven quizás no sepas que es posible que tengas que declararlo en la próxima declaración de la Renta. Estos 400 euros de ayuda a los jóvenes de 18 años está considerado como una Ganancia Patrimonial, pero no todo el mundo tiene que declararlo. En esta información te detallamos en qué casos las personas están obligadas a declarar esta ayuda.

Por qué hay que declarar esta ayuda a Hacienda

Si has recibido este 2023 el Bono Cultural Joven, puede que tengas que declararlo en la Renta del próximo año. Esto se debe a que está considerada como una Ganancia Patrimonial. Es decir, la mera concesión del bono no da lugar a la obtención de una ganancia patrimonial, pero sí que lo será por la cantidad gastada hasta el 31 de diciembre de 2023.

Esta ayuda está sometida al IRPF en concepto de ganancia patrimonial y se integrará dentro de la Base Imponible General. De esta forma, de los 400 euros de ayuda, solo tendrás que declarar el 19 % del total gastado hasta la fecha mencionada. Por ejemplo, si has gastado los 400 euros, tendrás que declarar 76 euros a Hacienda en la próxima Renta.

Quiénes deben declarar el Bono Cultural

Pese a que sea una Ganancia Patrimonial a ojos de Hacienda, no todo el mundo tiene que declararlo. Si has obtenido y disfrutado el Bono Cultural, tendrás que presentar de forma obligatoria e individual esta ayuda en la Renta en los siguientes casos:

Si trabajas, no podrás superar los 22.000 euros anuales de un único pagador . En este caso, tendrás que presentar en la declaración de la Rente el importe del Bono que hayas consumido como ganancia patrimonial.

. En este caso, tendrás que presentar en la declaración de la Rente el importe del Bono que hayas consumido como ganancia patrimonial. Si trabajas y has tenido varios pagadores , deberás presentar el Bono en la declaración cuando superes los 14.000 euros anuales de ganancias.

, deberás presentar el Bono en la declaración cuando de ganancias. Hay una excepción en este último caso. Si has tenido varios pagadores y la suma de los que menos te pagaron no supera los 1.500 euros, el límite será de 22.000 euros y no de 14.000 euros.

Tienen que declarar los progenitores el Bono Cultural de los hijos

Como la mayoría de jóvenes de 18 años no suelen llegar al mínimo de ganancias anuales para realizar la declaración de la Renta, puede llegar a surgir la duda de si los padres deben declarar esta ayuda a sus hijos.

En estos casos, los padres no tendrán que declarar el Bono Cultural Joven de sus hijos en la declaración de la Renta. Esto se debe porque, a los 18 años, los hijos dejan de formar parte de la unidad familiar a ojos de Hacienda.

Pero hay una excepción. Solo en el caso de tener un hijo con una discapacidad, que entonces sí continuaría en la unidad familiar, y que hubiera solicitado el bono cultural, los progenitores tendrían que declararlo.

