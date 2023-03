Vivienda

En qué se pueden gastar los 400 euros del Bono Cultural Joven

NOTICIA de de Jessica Pascual

Para ir al cine, al teatro, comprar libros, revistas y hasta videojuegos. ¿En qué se pueden gastar los 400 euros del Bono Cultural Joven en 2023? A continuación puedes consultar la lista completa de los sitios y eventos en los que puede canjearse este bono en España. Y las principales actividades y espectáculos excluidos del programa.

Aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de hacer la solicitud del Bono Cultural Joven para que puedas aprovechar al máximo tus eventos culturales favoritos.

Qué puedo comprar con el dinero del Bono Cultural Joven

Una de las primeras cuestiones que hay que saber acerca de esta ayuda es que el Bono Cultural Joven no puede utilizarse en cualquier establecimiento. Para empezar, solamente puede canjearse en las empresas, organismos y entidades adheridas al programa. Pero además, de manera adicional, el documento del Real Decreto que ha aprobado esta iniciativa, detalla cuáles son las actividades subvencionables de este bono y cuáles no. De manera general, distinguen tres grandes categorías:

1. En el concepto de espectáculos, artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales entran las siguientes actividades:

Entradas y abonos para artes escénicas

Música en directo

Cine

Visitas a museos

Entradas a bibliotecas

Exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales

Espectáculos taurinos

2. La siguiente categoría hace referencia a los productos culturales en soporte físico:

Libros

Revistas

Prensa

Publicaciones periódicas

Videojuegos

Partituras musicales

Discos, CD, DVD o Blu-ray

3. Por último, la partida de consumo digital incluye:

Suscripciones y alquileres de plataformas musicales, de lectura o audiolectura y audiovisuales.

Compra de audiolibros o libros digitales

Suscripción para descarga de podcast, de videojuegos online o digitales; también suscripciones a prensa, revistas y otras publicaciones periódicas.

En cuanto a las suscripciones que se carguen en el bono, quedan limitadas a un máximo de cuatro meses.

En cuanto a los establecimientos en los que puede usarse, puedes consultar los principales puntos de venta en los que canjear el bono desde aquí.

https://beneficiarios.bonoculturajoven.gob.es/entidades-adheridas

Qué actividades no son canjeables con el bono

Por el contrario, no es subvencionable y, por tanto, no puede usarse el bono para las siguientes actividades: Comprar libros de texto o productos de papelería, ni equipos informáticos, software, hardware, material artístico o instrumentos de música. Tampoco cubre las entradas a espectáculos deportivos, de moda o para gastar en restaurantes. Por último, no son subvencionables los productos calificados como pornográficos.

Cuánto dinero puede gastarse del bono en cada actividad

Los 400 euros que dan del bono no pueden gastarse íntegramente en una única actividad. Por el contrario, en las bases de la convocatoria del programa contemplan una división del importe de la cuantía en tres sectores diferentes.

Por un lado, 200 euros de la ayuda pueden destinarse al pago de la actividad de artes en vivo, artes audiovisuales y patrimonio cultural.

Por otra parte, 100 euros son para gastar en productos culturales en soporte físico.

Los 100 euros restantes pueden dirigirse a gastar en productos de consumo digital o en línea.

