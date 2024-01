Trabajos

¿En qué comunidades no hay colegio por Carnaval 2024?

El Carnaval es una de las fechas más esperadas del mes de febrero. Dependiendo de cada comunidad autónoma, el calendario escolar 2023-2024 marca unos días festivos en el que los alumnos no tienen que ir a clase, conocida como Semana Blanca. En el caso del calendario laboral de 2024, no existe ningún día de libranza por carnaval.

En Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y algunas provincias de Aragón, entre otras comunidades autónomas, hay algunos días festivos en el calendario escolar con motivo del Carnaval 2024. En esta información te detallamos las fechas y comunidades exactas en las que los niños no tienen colegio por Carnaval.

Comunidad de Madrid

Los colegios madrileños estarán cerrados el jueves 22 y el viernes 23 de febrero con motivo de los Carnavales. Por lo tanto, esos días los niños y niñas de la Comunidad de Madrid no tendrán clase. En total son 4 días seguidos sin clase si se tiene en cuenta el fin de semana.

Castilla-La Mancha

Los niños de Castilla-La Mancha no tendrán clase ni el lunes 12 ni el martes 13 de febrero por la Semana Blanca. Estos días son festivos a modo de compensación por los días de vacaciones que no tienen los alumnos en provincias cuyas fiestas locales caen en periodo no lectivo.

Castilla y León

Al igual que en Castilla-La Mancha, en esta comunidad autónoma tampoco son lectivos los días 12 y 13 de febrero por fiesta de Carnaval.

Aragón

En Aragón se da un caso particular. En esta comunidad autónoma solo son festivos el jueves 15 y viernes 16 de febrero en las provincias de Huesca y Teruel. En toda Zaragoza sí que hay colegio.

Extremadura

Los colegios extremeños disfrutarán de un puente por Carnaval. El lunes 12 y el martes 13 de febrero aparecen como no lectivos en el calendario escolar extremeño.

Galicia

Los niños gallegos tienen marcado en su calendario escolar el lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de febrero como días no lectivos, con motivo de la fiesta de Carnaval.

Asturias

En Asturias los niños y niñas tendrán puente de Carnaval: el lunes 12 y martes 13 de febrero no hay clases.

Cantabria

Cantabria es la comunidad autónoma con mayores días festivos por Carnaval. Los colegios permanecerán cerrados durante una semana entera, del 12 al 16 de febrero (lunes a viernes). En total, los niños y niñas de Cantabria contarán con 9 días consecutivos sin ir a clase, desde el sábado 10 al domingo 18 de febrero.

Navarra

En la Comunidad Foral de Navarra, los días 12 y 13 de febrero están marcados en el calendario escolar como no lectivos por Carnavales.

Murcia

En la Región de Murcia se da el mismo caso que en Navarra. El lunes 12 y el martes 13 de febrero los colegios permanecerán cerrados con motivo de los Carnavales.

Canarias

En las Islas Canarias, uno de los lugares de España en los que más se celebra el Carnaval, solo hay días no lectivos en algunas capitales de sus islas. Según el Boletín Oficial de Canarias del 28 de diciembre de 2023, solo será festivo por Carnaval el lunes 13 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Estos días festivos son determinados por las propias fiestas locales de cada municipio.

