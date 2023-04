Ocio - Tecnología

¿Eres introvertido? Los 5 mejores trucos para ligar por apps de citas

NOTICIA de Cristian Pinto

¿Te cuesta encontrar a tu media naranja por tu timidez? Deja los prejuicios atrás y dale una oportunidad a las aplicaciones para buscar pareja. Para que puedas superar el miedo a las citas, te dejamos los mejores consejos que debes aplicar si te consideras una persona introvertida.

Se tú mismo

La personalidad es uno de los puntos más atractivos de alguien. No intentes fingir algo que no eres con tal de gustar a alguien. Huye de la falsa imagen que la gente pretende dar en Instagram, allí todas las personas parecen perfectas. Si finalmente le gustas a tu cita será porque le atrae tanto tu físico como tu personalidad, incluyendo tus defectos y virtudes.

Deja claros tus gustos

No marees la perdiz, ves al grano. En las páginas web para ligar por internet todo el mundo sabe qué es lo que busca. Por lo tanto, deja claro desde un principio cuáles son tus intenciones con esa persona.

No marees la perdiz, ves al grano. Si tu cita te propone ir a un evento en el que no vas a estar del todo a gusto dilo desde un principio. Si aceptas un plan que no te gusta se creará un ambiente raro y, probablemente, esa sea la última cita entre vosotros. Además, esto servirá para poner a prueba la sinceridad de la posible futura pareja y para conocer en profundidad los gustos de cada uno.

Prepara preguntas abiertas

Lo típico, te encuentras cara a cara con tu cita y te puede la vergüenza. Si no sabéis de qué hablar porque ambos sois muy introvertidos, piensa antes de quedar en algunas preguntas que sean abiertas. Es decir, no caigas en realizar preguntas que se puedan contestar con un simple sí o no porque la conversación morirá enseguida. No intentes improvisar las preguntas en el momento, porque la vergüenza y los nervios te pueden jugar una mala pasada y quedarte en blanco.

No canceles citas en el último momento

En el mundo de la psicología, a menos que haya un motivo de fuerza mayor, a esto se le llama comportamiento de evitación y solo refuerza tus inseguridades. Aunque te suponga un esfuerzo, intenta salir de tu zona de confort. No busques excusas y haz frente a tus miedos.

Reflexiona sobre tus experiencias previas en citas

Si en el pasado ya has tenido citas analízalas, tanto si han sido buenas como malas experiencias. Intenta reflexionar sobre en qué citas estuviste cómodo y por qué. Quizás fue el lugar, la actividad o el tema de diálogo lo que hizo que la cita fuese sobre ruedas.

