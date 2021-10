Ocio - Tecnología

Internet y Online

Las mejores aplicaciones para buscar pareja

NOTICIA de de Jessica Pascual

Llegada determinada edad muchas personas quieren asentarse, encontrar un trabajo estable y por supuesto, buscar pareja. Sin embargo, esto último no siempre es tan sencillo. De hecho, hay quien dice que cuánto más se busca, más difícil es de encontrar. Por ello, te damos algunos trucos para conocer gente afín a ti y conseguir forjar una relación que te haga realmente feliz.

Qué puedo hacer para buscar pareja

Si quieres saber cómo buscar pareja estable debes tener claro que tienes que empezar a salir de casa. Pensar en planes que te resulten agradables y lanzarte a la piscina. Así, probablemente coincidirás con gente con los mismos gustos que tú, lo cual es un gran paso cuando se trata de compartir tu vida con alguien. A continuación, te damos algunas sugerencias que te permitirán abrir tu círculo de amigos y encontrar a tu media naranja.

1. Apúntate al gimnasio. De este modo, mientras cuidas de ti mismo te relacionas con más gente. Además, si acudes a clases de grupo, la propia situación propiciará que empieces a hablar con otras personas sin que eso suponga un gran esfuerzo para ti.

2. Inscríbete en un curso. De cocina, fotografía o de cualquier otra cosa. En estas clases te encontrarás con personas con tus mismos gustos y aficiones.

3. Haz voluntariado. Aquí, además de conocer gente, conseguirás sentirte realizado y ganar autoestima.

4. No digas que no a ningún plan. Por último, si bien no es un plan como tal, no podemos dejar de aconsejarte atreverte con todo. Puede que algunas veces te de pereza, pero para conocer gente, tienes que estar abierto a hacerlo. Así pues, apúntate a toda clase de eventos sociales para abrir más tu círculo.

Aplicaciones y webs

En los últimos años el mundo de la red ha evolucionado enormemente. Así, a día de hoy buscar a tu alma gemela gratis en Internet es algo muy habitual y útil, especialmente para los que quieren hacerlo a una edad más avanzada, a los 50, por ejemplo. Esto se debe a que, a estas edades, la gran mayoría de la gente ya comparte su vida con alguien. Así pues, coincidir con otra persona con los mismos intereses que tú, resulta más complicado.

Por ello, las aplicaciones para encontrar una relación estable o sólo para ligar se han convertido en nuestras grandes aliadas. Basta con crearnos un perfil que hable de nosotros y empezar a descubrir a nuevas personas que quieran encontrar una pareja seria y estable. A continuación, te hablamos de algunas de las que tienen más éxito.

Meetic

Si se te ha pasado por la cabeza: ‘Necesito encontrar pareja‘, pero ya has llegado a los 40, tendrás que centrarte en los sitios apropiados para ello. Meetic es uno de estos lugares, ya que destaca por su rigor y eficacia. Eso sí, es una app de pago y cuesta 36,99€ al mes o 12,90 euros si pagas seis meses por adelantado. Aunque esto pueda parecer un impedimento, lo que se genera es que todo aquel que accede a esta página esté realmente buscando algo serio. Así evitarás coincidir con gente que no quiera lo mismo que tú. Además, tendrás 3 días gratis de prueba para navegar.

eHarmony

Esta app es del mismo estilo que la anterior y, por tanto, también es de pago. En este caso, su precio variará dependiendo del número de meses que pagues de golpe. Así, si adquieres 24, por ejemplo, pagarás 10€ al mes. Nuestra recomendación es ver sus distintas propuestas para descubrir cuál es la opción que mejor encaja contigo.

Una vez te hayas suscrito, bastará con que rellenes un cuestionario personal para que la aplicación pueda recomendarte gente afín a ti. A partir de ahí, solo tendrás que encargarte de disfrutar del proceso. Si te sirve para animarte, según las estadísticas, esta app ha promovido más de 600.000 matrimonios en todo el mundo, así que parece que el éxito está asegurado.

Adopta un tío

Esta app destaca porque en ella mandan las mujeres. Está pensada como un centro de citas y en él, las chicas buscan los hombres que más les gusten y cuando están decididas, lo incluyen en el “carrito de la compra”. Un sistema original, sin duda, que une cada día a cientos de relaciones en España. En cuanto a su público, acostumbra a ser más joven que en las anteriores y quizás con intenciones menos formales. En todo caso, es garantía de éxito si lo que quieres es pasar un buen rato mientras conoces gente.

Happn

La particularidad de esta app es que te avisa de las personas que están dadas de alta en la red y que se encuentran en un radio cercano al tuyo. Así se fomenta que aunque te localices por Internet, puedas descubrir a la persona en la vida real y no recibas tu primera impresión a través de una pantalla. Eso sí, su público es más joven y no siempre tiene un objetivo de buscar pareja estable. En todo caso, dependiendo de lo que quieras, puede llegar a funcionar muy bien.

A estas apps podemos sumar muchas otras como Lovoo, Badoo o Tinder. Cada una de ellas ofrece una particularidad diferente, pero en todos los casos se persigue el objetivo de poner en contacto a personas afines a nivel sentimental. Nuestra recomendación es hacer uso de las pruebas gratuitas que te ofrece cada una para localizar aquella en la que te sientas más cómodo a la hora de buscar el amor.

Las mejores aplicaciones para buscar pareja was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Las mejores aplicaciones para buscar pareja, te recomendamos que entres en la categoría de Internet y Online.