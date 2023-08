Ocio - Tecnología

Las mejores aplicaciones para ligar además de Tinder

Encontrar pareja por internet es cada vez algo más común. En la web hay una gran variedad de páginas para ligar por internet, aunque la más famosa es Tinder. También, existen aplicaciones para buscar pareja formal en vez de ligues de una noche. Busques lo que busques, si eres una persona tímida, necesitarás los mejores trucos para ligar por apps de citas y dejar de lado la timidez.

Si estás buscando algo que no sea serio y sin compromiso, en esta información, puedes consultar las mejores aplicaciones para ligar similares a Tinder.

Las mejores alternativas a Tinder

Esta es la app más famosa para conocer gente y además es gratuita. Sin embargo, cuenta con opciones de pago que otorgan algunos beneficios. En esta otra información puedes consultar cómo tener Tinder Plus gratis durante 6 meses.

Si Tinder no te convence y aún no has encontrado tu ligue por esta app, también puedes probar suerte en alguna de las siguientes.

Bumble

Es una aplicación disponible tanto para Android como para iOS. No es necesario pagar para ligar con otros chicos o chicas. Funciona por un sistema de ‘matches’ similar al de Tinder. Para conectar con otro usuario basta con deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda para indicar que estás interesado en conocer a esa persona o pasar a la siguiente.

Sin duda, la mayor característica de Bumble es que solo las mujeres son quienes pueden enviar el primer mensaje directo para conocer a la otra persona. Es útil para aquellas mujeres que quieren tener más control sobre sus interacciones en internet con desconocidos.

La app, al igual que Tinder, cuenta con un sistema Premium de pago que otorga al cliente algunos beneficios, como realizar un número mayor de ‘matches’ al día.

OKCupid

OKCupid es una aplicación que cuenta con una gran base de usuarios. La app funciona con un algoritmo que encuentra coincidencias basadas en los intereses que comparta el usuario en su perfil. Cuanto más alto sea el porcentaje de coincidencia con el otro usuario, significará que tenéis más cosas en común. Para completar el perfil, los usuarios pueden responder preguntas para encontrar una coincidencia mucho más exacta.

La aplicación está disponible tanto para dispositivos Android como para iOS.

Badoo

La app de Badoo está destinada para personas que quieren conocer gente, ya sea para ligar o encontrar pareja formal. Cuenta con una amplia base de usuarios para chatear y conectar con personas cerca de ti. Al igual que otras apps como Tinder o Bumble, su forma para mostrar interés o desinterés en una persona es deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha.

La aplicación está disponible en Android y en iOS.

Happn

“Encuentra a tu Crush en los lugares que amas”. Este es el lema de Happn, una app de citas basada en encontrar a usuarios cerca de la ubicación en la que te encuentres. Para mostrar interés en alguna persona debes mandar un ‘saludo‘. Si hay una coincidencia de ‘saludos’ entre ambos usuarios es el momento de poder empezar a chatear por mensajes privados.

Tanto su descarga como su uso es completamente gratuito. Está disponible en Android y en iOS.

Grindr

La aplicación de citas Grindr está pensada para los miembros de la comunidad LGBTIQ+ que quieran un ligue de una noche, sin nada de compromisos. La plataforma usa la ubicación actual para mostrar a los usuarios otros que estén cercanos. La aplicación permite que las personas puedan chatear, enviar fotos, vídeos y compartir información sobre sus intereses para conocer más a fondo a su cita.

La aplicación está disponible en Android y en iOS.

