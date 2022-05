Sabías Que...

Cómo tener Tinder Plus gratis durante 6 meses

¿Hay alguna manera de tener Tinder Plus gratis? Sí. A pesar de que este servicio prémium de la plataforma es de pago, es posible disfrutar de Tinder Plus sin pagar nada durante seis meses. ¿Quieres saber cómo? En esta guía te explicamos qué tienes que hacer para disfrutar de esta versión gratis y todas las ventajas de esta popular aplicación para ligar y conocer gente.

Qué es Tinder Plus

Tinder es una aplicación para conocer gente gratuita. Para utilizarla, solo hay que descargarse la aplicación y crear una cuenta de usuario para empezar a ligar. Sin embargo, hay una versión prémium de la app que se conoce como Tinder Plus y que es de pago. ¿Pero, cuáles son las ventajas de esta versión? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no solo existen dos tipos de cuenta en Tinder, la normal y la versión plus, sino cuatro.

Cuenta estándar y gratuita Tinder Plus Tinder Gold Tinder Pro

En este artículo nos centramos en Tinder Plus, cuyos beneficios frente a la cuenta gratuita son:

Me gustas ilimitados . Con esta versión no tienes que ajustarte a una cantidad de Likes, sino que puedes dar a todos los perfiles que quieras.

. Con esta versión no tienes que ajustarte a una cantidad de Likes, sino que puedes dar a todos los perfiles que quieras. Rewinds ilimitados . O lo que es lo mismo, posibilidad de cambiar de decisión y quitar ese like que has dado a un perfil por equivocación.

. O lo que es lo mismo, posibilidad de cambiar de decisión y quitar ese like que has dado a un perfil por equivocación. Passport de ubicación . Esta función te permite conocer gente de cualquier parte del mundo y no estar limitado a los de tu zona.

. Esta función te permite conocer gente de cualquier parte del mundo y no estar limitado a los de tu zona. Posibilidad de ocultar anuncios.

Cómo tener Tinder Plus gratis

Solo hay una manera de conseguir Tinder Plus gratis y es gracias a la alianza de Huawei con esta app. La compañía de teléfonos ha llegado a un acuerdo con la app de citas para ofrecer Tinder Plus gratis a todos los usuarios que se descarguen la app de citas a través de la tienda de aplicaciones de Huawei, AppGallery.

Puedes descargarte la aplicación de AppGallery desde aquí. Una vez la tengas, tienes que buscar en la sección de aplicaciones la app de Tinder. Una vez la localices, vas a ver un anuncio publicitario de la promoción de los seis meses gratis.

Procede a la descarga de la aplicación y acepta las condiciones para continuar. Para saber si has descargado la aplicación con la promoción con éxito, hay un botón que tiene que cambiar de la palabra ‘Conseguir’ a ‘Conseguido‘.

En esa misma pantalla hay un botón que dice ‘Mi Vale’. Cópialo porque una vez que abras Tinder, vas a tener que introducirlo para acceder a la versión prémium sin tener que sacar la tarjeta de crédito. Desde que lo actives, tienes seis meses para disfrutar de todas las ventajas de Tinder Plus.

Quién puede conseguir los seis meses gratis

Para disfrutar de esta promoción hay que cumplir los siguientes requisitos:

Descargar la promoción antes del día 30 de noviembre de 2022 . Puede que la promoción se acabe antes si se agotan los 5.000 cupones que ha lanzado la compañía.

. Puede que la promoción se acabe antes si se agotan los 5.000 cupones que ha lanzado la compañía. La cuenta de usuario de Tinder debe estar registrada en España.

Cuánto cuesta Tinder

La versión prémium, una vez transcurrido este periodo gratuito de seis meses, tiene un coste de 20,99 euros al mes.

