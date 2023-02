Ocio - Tecnología

Las 4 novedades de Tinder para aumentar la seguridad de las citas de sus usuarios

NOTICIA de de Jessica Pascual

Bloquear a determinadas cuentas, denunciar contenido inapropiado, un modo incógnito y simplificar el proceso para denunciar mensajes incómodos o malos comportamientos. Estas son las principales novedades que la conocida web de citas, Tinder, ha incorporado en su plataforma para tener un mayor control con funcionalidades de seguridad ampliadas.

Todas estas novedades tienen como principal objetivo garantizar un espacio seguro en el que los miembros puedan realizar encuentros y conexiones sin preocupaciones. Es una medida que llega en un contexto en el que los miembros han comunicado a la plataforma que no siempre son conscientes de las herramientas de seguridad disponibles. Por ello, la compañía pone el foco en cómo usar y mantenerse a salvo en los diferentes encuentros, cuando salen de la aplicación, señala Rory Kozoll, vicepresidente de Producto e Integridad de Tinder.

Las nuevas funciones de Tinder sobre seguridad en las citas

Con todas estas funciones añadidas, Tinder se compromete a ofrecer experiencias que fomenten interacciones saludables y ofrecer a sus miembros el control total sobre sus citas. Algunas de las medidas de control vigentes hasta ahora pasaban por la necesidad de que los dos perfiles tuvieran que dar ‘match’ y decir que se gustan para iniciar una relación. Además, no permite enviar fotos directamente en los chats para que sea imposible compartir imágenes con contenido explícito de carácter íntimo en los mensajes. Con ellas, más las recientes que se incorporan, la compañía pretende hacer de Tinder el lugar más seguro para conocer gente de manera online con la educación y la información como pilares básicos.

1. Modo incógnito

Se trata de una nueva función que va un paso más allá de ocultar completamente un perfil. En concreto, los miembros pueden seguir dando ‘Me gusta’ y ‘No me gusta’ en la aplicación, pero solamente a aquellos a los que hayan dado el visto bueno les verán en sus recomendaciones. Es decir, que los usuarios pueden controlar por completo quién ve el perfil mientras realiza ‘swipe’ por los distintos perfiles. Se trata de una novedad disponible para aquellos usuarios con cuenta plus. Puedes conseguir Tinder Plus gratis durante seis meses de una forma muy sencilla que te explicamos en la información enlazada.

2. Bloquear perfil

El bloqueo de perfil consiste en la posibilidad de que un usuario pueda restringir el acceso se determina cuenta a su perfil público. Con esta nueva actualización, cuando la compañía sugiere perfiles, antes de hacer match, los usuarios pueden bloquearlos para que no vuelvan a aparecer en esta lista de sugerencias.

3. Denunciar en el chat

Un mensaje inesperado o un mal comentario son difíciles de controlar. Por ello, la compañía ha añadido una nueva funcionalidad para que denunciar los comportamientos sea lo más fácil posible. Esta nueva actualización consiste en simplificar el proceso par que los miembros puedan denunciar prácticas inadecuadas, permitiendo tomar las medidas necesarias contra las cuentas que incumplan las normas.

4. ¿Te incomoda el mensaje?, y ¿Estás segurx?

Esta nueva funcionalidad sirve para aumentar más el lenguaje que Tinder clasifica como dañino o inapropiado, así como los términos relacionados con la incitación al odio. Por este motivo, incorpora estas dos nuevas funciones. El mensaje de ‘Estás segurx’ actúa antes de que se envíe un mensaje en el caso de que Tinder detecte que tiene un lenguaje nocivo, para evitar el uso de este tipo de lenguaje. Mientras que el aviso de ‘Te incomoda el mensaje’ anima a aquellos miembros a denunciar conversaciones inapropiadas y a ayudarles a tomar medidas en contra de quienes infringen las normas.

