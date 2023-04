Ocio - Tecnología

Cómo apuntarse a First Dates y cuánto pagan

NOTICIA de Cristian Pinto

First Dates es el programa de éxito en televisión presentado por Carlos Sobera y en el que personas desconocidas tienen una cita a ciegas en un restaurante para encontrar el amor. Si estás interesado en participar y probar suerte, aquí te contamos todo lo que necesitas saber del programa, así como los pasos para ser seleccionado y tratar de encontrar a tu media naranja.

Para poder salir en el programa de televisión, primero necesitarás superar un casting de selección. Existen dos formar para presentar tu solicitud: mandando un WhatsApp al 626268943 o rellenando el formulario en la web del programa. Elijas la opción que elijas, después tendrás que responder un cuestionario con preguntas básicas acerca de tus gustos, aficiones, profesión y todo lo que sea relevante sobre tu personalidad.

También deberás subir una foto tuya y, opcionalmente, un vídeo de presentación con el que puedes ganar adeptos para que te seleccionen. De esta manera, los guionistas del programa te buscarán una pareja acorde de tus gustos, aunque no siempre es así y puedes llegar a llevarte una decepción con tu cita.

Si finalmente superas el casting, se pondrán en contacto contigo por teléfono o correo electrónico.

Requisitos para participar

Para inscribirte al casting debes cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, residir en España y tener el DNI o pasaporte en vigor.

Por si te lo preguntas, sí, el programa te paga por participar. Es un precio simbólico de 90 euros que puede venir bien para cubrir los gastos de desplazamiento, por ejemplo, ya que el restaurante se encuentra en los estudios de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Por eso, más que un restaurante se trata de un plató de televisión.

También debes saber que el precio de la cena has de abonarlo. Es un menú de 12 platos con primero, segundo y postre que cuesta 15 euros. Si la cita ha ido bien puedes elegir entre invitar a tu posible futura pareja, aunque fuera de cámaras te devolverán el importe de la cena.

Si no has tenido suerte encontrando el amor en este programa, también puedes probar a hacerlo desde las aplicaciones para buscar pareja en internet. No te preocupes si eres una persona vergonzosa, aquí puedes consultar los mejores trucos para ligar por apps de citas.

