Cómo participar en concursos de televisión

Todos los espectadores que están sentados frente al televisor y sufren intentando responder las preguntas de los concursos antes que el concursante pueden probar suerte a ponerse al otro lado y participar en los programas de la tele siguiendo estos pasos. Para ser una de las estrellas de ‘Saber y Ganar’, ‘La ruleta de la fortuna’, ‘¡Boom!’, ‘Ahora Caigo’ o ‘Pasapalabra’ hay que rellenar lo primero un cuestionario o llamar a un teléfono.

Éste es el primer paso. A partir de ahí será la productora la que examine los datos y, si hay suerte, la que haga la llamada para empezar el proceso que puede acabar en un plató de televisión. Los nervios y la suerte, además del saber, harán el resto.

Cómo participar en la Ruleta de la suerte

La verdadera reina de las mañana no es ni Ana Rosa, ni Mónica López Moyano ni Susanna Griso. La que más triunfa entre los espectadores es la querida ‘Ruleta de la suerte’. Para concursar Antena 3 propone dejar unos primeros datos en un cuestionario en su blog.

>> Concursar en ‘La Ruleta de la Suerte’

¡Boom!

Antena 3 tiene un cuestionario en su página web para que todos los que quieran enfrentarse a la famosa bomba se inscriban. En caso de ser elegidos la productora es la que llama al seleccionado.

>> Concursar en ‘¡Boom!’

Este evento ha repartido el mayor premio económico en un programa de televisión, más de cuatro millones de euros, un total de 4.130.000 euros. Lo ganó el equipo de ‘Los Lobos’ tras responder las 15 cuestiones de forma correcta.

El concurso del año

Si se te da bien adivinar la edad de otras personas, esta es tu competición. Deberás contar con una persona que te acompañe para concursar y rellenar el formulario de la página:

>> Concursar en ‘El concurso del año’

Saber y ganar

El certamen estrella de La 2 sigue el mismo procedimiento.

>> Concursar en ‘Saber y ganar’

Ahora caigo

En esta ocasión el programa de Antena 3 propone llamar a un teléfono para poder ser uno de los participantes. Es el 905 446 303 (Coste máx. llamada: 1.45€ desde red fija y 2.00€ desde red Movil, IVA inc A3Tv. Apdo. 4705 28083 Madrid. May 18 años. Polit. Protec. Datos pág. 770 TXT y web A3). Lo primero que preguntan es si quieres ir tú o tu hijo. Pulsando una tecla llega el momento de introducir los datos personales. Tras darlos una grabación te hará escucharlos de nuevo.

Nombre

Provincia

Marcar el número de teléfono de contacto

Indica tus años. Recuerda que uno de los requisitos es ser mayor edad para participar en cualquier programa. Esto sólo tiene una excepción, es el caso de los programas especiales para niños.

>> Concursar en ‘Ahora caigo’

Pasapalabra

Es el más visto de las tardes cambia el primer paso y hay que rellenar un formulario con tus datos personales y profesión. Una vez se responden a todos los datos, la productora contacta con los aspirantes, puesto que es ésta la que en un último paso llama para seguir pasando más pruebas de selección.

>> Concursar en ‘Pasapalabra’

Preguntas del rosco de Pasapalabra

Si antes de que te llamen quieres ver si tienes posibilidades de llevarte algún premio, prueba a responder el siguiente rosco. En su día fue el que completó uno de los concursantes ganadores, que por aquel entonces estaba parado, para hacerse millonario:

A: Disminuir en grosor y generalmente en peso, ponerse delgado, enflaquecer.

B. Cría de la ballena

C: Aparato que registra imágenes animadas para cine y televisión

D: En la mitología griega, arquitecto famoso por haber construido el laberinto de Creta.

E: Culto, adoración, amor excesivo por uno mismo.

F: Natural del país europeo con capital en París.

G: Apellido del escritor inglés, autor de la novela ‘Yo Claudio’.

H: Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie ó comunidad, animal o vegetal.

I: Pagar el gasto que ha realizado una persona por gentileza hacia ella.

J: Se le aplica a los miembros de un pueblo del sudeste asiático que habita en Camboya.

L: Barra de grafito encerrada en un cilindro, prisma de madera que sirve para escribir o dibujar.

M: Hora en la que el sol está en el punto puesto de mediodía.

N: Estado patológico caracterizado por accesos irresistibles de sueño profundo.

Ñ: Persona que anda con vestido roto y andrajoso.

O: Viaje largo en el que abundan las aventuras favorables y adversas al viajero.

P: Imagen que muestra un campo de visibilidad mayor, gracias a un objetivo especial.

Q: Terreno destinado en el interior de una población a prados, jardines y arbolado, para recreo y ornato.

R: Quebrar o hacer pedazos algo.

S: País europeo con capital en Estocolmo.

T: Estruendo asociado al rayo, producido en las nubes por una descarga eléctrica.

U: Tercera persona del singular del presente del indicativo del verbo ‘usar’.

V: Hombre al que un soberano concede su favor y confianza, y extraordinaria influencia en el gobierno del estado.

X: Gerundio del verbo exagerar.

Y: Coloquialmente abuela.

Z: Apodo por el que se conoce al exfutbolista francés Zinedine Zidane.

Respuestas del rosco de Pasapalabra

A: Adelgazar.

B: Ballenato.

C: Cámara.

D: Dédalo.

E: Egolatría.

F: Francés.

G: Graves.

H: Hábitat.

I: Invitar.

J: Jemer.

L: Lápiz.

M: Medianoche.

N: Narcolepsia.

O: Odisea.

P: Panorámica.

Q: Parque.

R: Romper.

S: Suecia.

T: Trueno.

U: Usa.

V: Valido.

X: Exagerar

Y: Yayo.

Z: Zizou.

Si lo que prefieres es apuntarte al talent de cocina más visto de la tele, consulta cómo apuntarte a Masterchef.

