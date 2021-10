Ocio - Tecnología

Cómo apuntarme al casting de MasterChef

¿Quieres convertirte en un todo un chef y ganar el concurso más famoso de la tele de cocina? Si quieres el famoso delantal del programa grabado con tu nombre, sigue leyendo. Te contamos todo lo que necesitas saber para apuntarte al casting de MasterChef y participar en el concurso. Descubre las claves para triunfar y ser el próximo ganador de MasterChef.

Cómo apuntarte

La novena edición de MasterChef ha comenzado los casting para seleccionar a los mejores talentos culinarios que participen en esta nueva edición.

Para participar en los casting y superar las diferentes pruebas para ser uno de los seleccionados que pisarán las cocinas del plató de MasterChef, tan sólo tienes que entrar en la web de RTVE, en la sección de casting de MasterChef y rellenar el formulario.

Tienes que saber que no lo vas a tener fácil, puesto que en la edición pasada, en MasterChef 8 se presentaron un total de 30.000 candidaturas. Por eso presta atención a todos los pasos que tienes que seguir para ser uno de los privilegiados que pise las cocinas.

Primera prueba: Cuestionario y vídeos

Una vez entres en esta dirección, aparece un cuestionario que debes rellenar con tus datos personales: Nombre completo, teléfono, dirección de correo electrónico y contraseña.

Una vez te registres, aparecerá en la pantalla un formulario que tienes que completar. Además tendrás que adjuntar fotografías y vídeos que muestren tu pasión por la cocina y tus motivaciones.

Es muy importante que en los vídeos te muestres natural y que consigas transmitir la pasión que sientes por la cocina y las ganas que tienes de convertirte en todo un chef de renombre.

Un consejo: Es importante que grabes el vídeo en buena calidad, que tengas limpio tu lugar de trabajo y que se vea los ingredientes con los que trabajas y todas las elaboraciones que hagas.

Es importante que subas el vídeo a alguna plataforma y envíes directamente al casting la dirección URL donde pueden visionar tu trabajo porque si grabas una receta de 20 minutos por ejemplo, el vídeo va a pesar mucho y vas a tener muchas complicaciones para poder enviar el cuestionario. Por eso es mejor que lo subas a alguna plataforma y adjuntes la URL.

Si te encanta cocinar, tan sólo tendrás que ponerle cariño y esfuerzo, mucho esfuerzo, para llegar a las cocinas de MasterChef.

Segunda ronda: Conseguir la cuchara de madera

Si has conseguido superar el primer paso que es darte a conocer con los vídeos, fotos y el formulario el siguiente paso es ir a hacer tu primer cocinado.

En esta prueba tendrás que ir junto con muchos aspirantes a un establecimiento a hacer tu mejor plato. Si eres de los afortunados recibirás la famosa cuchara de madera que te acercará un paso más a las ansiadas cocinas.

De todos los puntos de España en los que se celebra este casting se hace un cribado importante y pasan a la siguiente prueba los afortunados que han recibido la cuchara de madera.

Tercera: Enfrentarte a los jueces

En este último paso tendrán que volver a presentar uno de sus platos estrella y enfrentarte por primera vez a los tres jueces de MasterChef: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Si tu plato les encanta o ven potencial culinario en ti, enhorabuena, estás dentro del concurso y tu siguiente paso está en las cocinas de MasterChef.

Trucos para triunfar

MasterChef es uno de los programas de televisión más exigentes de cocina. Por eso llegar hasta las cocinas es un proceso que requiere de mucho esfuerzo, ilusión y trabajo.

Aunque pisar las cocinas por primera vez es sólo un pequeño paso de todo lo que viene después. Para poder triunfar con tus platos y no fallar debes seguir unas pautas:

Para empezar, si eres fan de MasterChef, seguro que sabes que una de las cosas que más le gusta a los jueces es dar ingredientes concretos para que los concursantes desarrollen sus conocimientos en cocina. Así que lo primero que tienes que hacer es abrir la mente e intentar practicar con todos los alimentos que se te ocurran.

en cocina. Así que lo primero que tienes que hacer es abrir la mente e intentar practicar con todos los alimentos que se te ocurran. Aprende a limpiar pescados, a deshuesar carnes, aprende diferentes tipos de cortes, una serie de guarniciones básicas. Intenta ir lo mejor preparado que puedas .

. Lo más importante es conocer las propiedades de cada alimento y cuáles son las mejores combinaciones.

y cuáles son las mejores combinaciones. Aunque los jueces son muy exigentes y quieren platos elaborados, también quieren platos que tengan sentido . No hay que complicarse mucho y hacer platos que no pegan ni con cola. A la hora de pensar una elaboración debes plantearte si lo harías en tu casa.

. No hay que complicarse mucho y hacer platos que no pegan ni con cola. A la hora de pensar una elaboración debes plantearte si lo harías en tu casa. La ilusión y el cariño son dos factores clave de un buen plato. Los nervios se traducen y todos los sentimientos que experimentes en el cocinado se verán reflejados en tu plato final.

son dos factores clave de un buen plato. Los nervios se traducen y todos los sentimientos que experimentes en el cocinado se verán reflejados en tu plato final. Sobre todo, aprovecha la comida y no tires absolutamente nada . Es una de las reglas máximas del programa. No se tira nada.

. Es una de las reglas máximas del programa. No se tira nada. La clave para convertirte en el próximo ganador de MasterChef está en estudiar siempre , todos los días y en querer seguir aprendiendo de la cocina.

, todos los días y en querer seguir aprendiendo de la cocina. El último consejo es que lo disfrutes, que aprendas de cada master class, de los invitados y que aproveches la experiencia a tope. Sólo pasa una vez en la vida y si eres uno de los afortunados, tienes que saber sacarle el máximo partido .

. Muestra tu personalidad, tienes que ser natural , intenta dar todo en cada cocinado y deja los nervios fuera de cocina. Esta será la receta de tu éxito.

, intenta dar todo en cada cocinado y deja los nervios fuera de cocina. Esta será la receta de tu éxito. Y si tienes la suerte de llegar al duelo final, ponle corazón. Elabora tu menú de tres platos de forma coherente, poniéndole sentimientos y exprime todo tu conocimiento. El hilo conductor de los tres platos será la clave de tu éxito.

Si quieres ir cogiendo práctica en la cocina, aquí te explicamos los pasos para hacer una paella. Y en este otra artículo puedes consultar cómo participar en los concursos de la tele más famosos, como Pasapalabra, Boom o Ahora Caigo.

