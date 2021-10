Sabías Que...

Cómo hacer paella de marisco, de pollo o mixta

¿Cómo hacer una buena paella? La paella es una de los platos tradicionales de España y quizás uno de los más valorados tanto aquí como en el extranjero. Sin embargo, prepararla no es del todo sencillo. Por ello, a continuación te damos algunos consejos para que sepas qué se necesita para hacer una paella.

Cómo hacer una paella de arroz

Si te preguntas cómo hacer una paella sencilla, da igual los ingredientes que vayas a echar, ya que el resultado puede llegar a ser maravilloso. Eso sí, para conseguirlo hay algunos trucos que deberás tener en cuenta antes de empezar y ajustarte a los pasos para hacer una paella.

Usa un difusor. Si vas a hacer una paella en una cocina de gas, será muy importante que utilices difusor. Con él conseguirás una intensidad de calor uniforme.

Utiliza una paellera. Hacer una paella en cazuela es posible, pero ya no sería lo mismo. Por ello, nuestra recomendación es que utilices una paellera adaptada al número de comensales. Si quieres prepararla para 4 o 5 personas necesitarías una de 40 o 45 cm de diámetro.

Decántate por arroz bomba. La variedad de arroz más recomendada para una paella es el arroz bomba. Éste es rico en almidón y hace que se empape bien de los sabores del resto de ingredientes. Utilízalo si quieres conseguir un resultado del todo sabroso.

Utiliza azafrán. Olvídate de cualquier tipo de colorante y decántate por el azafrán. Es caro, pero le dará un sabor, color y aroma incomparable a tu paella. Tuéstalo y luego añádelo a la paellera justo antes de echar el arroz.

Deja el arroz en su punto. El modo de preparar el arroz también es fundamental. Por ello, aviva el fuego y cuando el caldo empiece a hervir intensamente, echa el arroz y repártelo por igual. Después de esto no lo remuevas más y pasados los primeros 10 minutos, baja la intensidad del fuego. Comprueba que el punto de sal es correcto y cuece otros 10 minutos más.

Deja reposar. Por último, antes de emplatar espera cinco minutos. Así conseguirás que se asienten los sabores y el resultado será, si cabe, más sabroso.

Cómo hacer una mixta

Existen muchas recetas distintas a la hora de hacer una paella. Si has optado por una mixta, los pasos a dar para hacer una paella mixta para 4 personas serán los siguientes:

Sofríe los ajos hasta que tomen color.

Añade 100 gramos de pimiento rojo y 100 gramos de judías verdes. Eso sí, antes asegúrate de que está todo bien cortado y limpio.

Sofríe la mezcla durante dos minutos.

Limpia 150 gramos de pollo y 150 de conejo. Lávalos y sécalos.

Añádelos a la paella y cuando estén dorados, incorpora tres tomates rallados.

Sofríe la mezcla anterior.

Incorpora ahora 200 gramos de arroz y tuéstalo durante un minuto, sin dejar de remover.

Sazona y añade las hebras de azafrán.

Vierte el caldo de verdura hasta que se cubra todo y deja que se cueza durante 13 minutos aproximadamente.

Pela cuatro gambones y añádelos a la paella junto con los mejillones abiertos al vapor.

Continúa cociendo durante dos minutos.

Ahora ya habrás acabado. Solo tienes que dejar reposar la paella y empezar a servir.

Cómo hacerla de pollo

Si tu paella favorita es la hecha a base de pollo, toma nota de la siguiente receta para cuatro personas:

Corta medio pollo a octavos y sofríelo durante quince minutos en una paella.

Cuando se haya dorado, añade 150 gramos de judías, 100 gramos de guisantes, el ajo y medio pimiento rojo. Rehoga la mezcla durante quince minutos mientras remueves.

Aderézalo con sal y pimienta y echa 150 gramos de tomate triturado.

Sofríe durante diez minutos e incorpora el azafrán.

Ahora añade 350 gramos de arroz y vierte el agua hirviendo.

Deja cocer 18 minutos hasta que el arroz haya absorbido el líquido.

Tapa el resultado con un paño de cocina y deja reposar durante dos minutos antes de emplatar.

Con total seguridad, el resultado habrá sido espectacular.

Cómo hacerla de marisco

La paella de marisco es una de las mejor aceptadas, especialmente en el norte de España. A continuación explicamos los ingredientes para paella de marisco, cuya proporción puedes calcular en función de si sois 40 o 4 invitados a comer. Los pasos a seguir para prepararla son los siguientes:

Limpia y trocea 300 gramos de sepia.

Fríela en una paellera durante cinco minutos.

Añade medio pimiento rojo y uno verde. Rehógalos.

Apártalos a un lado e incorpora 12 gambas y 4 langostinos. Hazlos un minuto por cada lado y retíralos.

Incorpora 50 gramos de tomate frito y mezcla bien.

Agrega 380 gramos de arroz y tuéstalo durante un minuto mientras remueves.

Echa algo de pimentón para aromatizar el guiso.

Añade el agua hirviendo y cuando rompa de nuevo el hervor, sazona y cuece durante quince minutos.

Incorpora los mariscos y los mejillones abiertos al vapor. Cuece todo durante tres minutos.

Tapa la paellera y déjala reposar durante unos minutos. Con esto habrás terminado tu paella de marisco para cuatro personas.

Otras opciones

Si bien las anteriores son las recetas más habituales, el mundo de la cocina deja ante ti un sinfín de posibilidades. Quizás puedas modificar ligeramente las recetas anteriores para tener un plato 100% a tu gusto. Elimina un tipo de carne y añade otro, echa más o menos verduras etc. Todo está en tu mano.

Si después de leer todas las recetas paso a paso no te ves capacitado porque no tienes mano en la cocina, debes saber que hay máquinas, robots de cocina que lo hacen todo por ti. Es el caso de la Thermomix con la que puedes hacer paellas sin ningún esfuerzo.

