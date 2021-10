Sabías Que...

Cómo usar la Thermomix, funciones y accesorios

El famoso robot de cocina Thermomix, creado por Vorwerk, comenzó su andadura en los años 70 con el antiguo modelo Thermomix VM 2200. Esa versión inicial fue mejorándose, pasando por diferentes evoluciones, hasta llegar a las versiones que conocemos en la actualidad. La primera máquina de estas características que llegó a España era capaz de cocinar con alimentos fríos y calientes. Por ello, en la siguiente información te contamos todo lo que debes saber para usar la Thermomix.

¿Qué es la Thermomix?

Si realizamos un breve repaso por la historia de la Thermomix, el primer modelo de su serie TM que vio la luz fue el 3300 y se empezó a comercializar en los años 80. Este aparato era capaz de cocinar sin triturar gracias a su cesto interior.

Posteriormente, llegó el modelo TM-21, que incluía una balanza y nuevos accesorios, como por ejemplo, el Varoma, que permitía cocinar al vapor. Finalmente, en el año 2004, se lanzó el modelo TM31, con una apariencia estética totalmente renovada y varias novedades, entre las que se encuentran la mejora de la tapa superior y las cuchillas o el giro a la izquierda.

¿Cuánto cuesta?

En la actualidad, Thermomix cuenta con más de 25.000 asesores que trabajan para vender este producto, sobre todo, en los propios domicilios de los clientes que se encuentren interesados. En líneas generales, el precio de la nueva Thermomix es bastante elevado, puesto que ronda los 1.200 euros, aunque gracias a que cuenta con un gran número de funcionalidades y posibilidades aplicables al mundo de la cocina, es una inversión que compensa, sin ninguna duda, a corto y largo plazo.

Funciones

Uno de los aspectos que más llaman la atención de los usuarios que comienzan a usar la Thermomix es su amplio abanico de funciones, ya que son tan variadas y precisas que te ofrecen los mejores resultados en tu cocina. Algunas de las más interesantes son:

Trocear y picar : todo tipo de alimentos, blandos y duros.

: todo tipo de alimentos, blandos y duros. Triturar : ideal para purés y cremas de diferentes texturas (finas y gruesas).

: ideal para purés y cremas de diferentes texturas (finas y gruesas). Moler y pulverizar : para reducir en polvo diferentes ingredientes, como por ejemplo, pan, café, frutos secos o cereales.

: para reducir en polvo diferentes ingredientes, como por ejemplo, pan, café, frutos secos o cereales. Turbo : idónea para trocear ingredientes muy duros, como tacos de jamón, quesos curados o hielo.

: idónea para trocear ingredientes muy duros, como tacos de jamón, quesos curados o hielo. Batir : perfecto para batir huevos, masas y bizcochos, así como ingredientes líquidos junto a texturas sólidas.

: perfecto para batir huevos, masas y bizcochos, así como ingredientes líquidos junto a texturas sólidas. Emulsionar : una de las tareas tradicionales más difíciles de llevar a cabo, aunque con Thermomix se realizar de forma sencilla. Por ejemplo, mezcla aceite y vinagre para una salsa o vinagreta.

: una de las tareas tradicionales más difíciles de llevar a cabo, aunque con Thermomix se realizar de forma sencilla. Por ejemplo, mezcla aceite y vinagre para una salsa o vinagreta. Montar : para conseguir una textura muy cremosa en elaboraciones como nata, huevos o cremas de queso.

: para conseguir una textura muy cremosa en elaboraciones como nata, huevos o cremas de queso. Amasar: con la función espiga puedes conseguir masas perfectas para pan, pizzas, bizcochos, galletas, empanadas y otras muchas preparaciones.

Principales accesorios

Cada máquina actual de Thermomix cuenta con diversos elementos para que puedas realizar todas las técnicas de cocina que se mencionan anteriormente. Son las siguientes:

Vaso principal: con ocho temperaturas de cocción y 11 velocidades. Tan solo es necesario escoger la receta, programar el tiempo, la temperatura y la velocidad. Cesto: para cocinar ingredientes que deben mantener su aspecto y consistencia original, como por ejemplo, arroz o verduras. Recipiente Varoma: para cocinar al vapor con alimentos en dos alturas. Ideal para realizar dos procesos de cocinado simultáneos. Mariposa: para remover grandes cantidades de comida, como por ejemplo, un risotto para 6 personas. También es el accesorio perfecto para montar claras de huevo y emulsionar. Espátula: para remover alimentos de forma manual, retirar el contenido y rebañar las paredes del vaso principal. Cubilete: sirve para medir las cantidades y para tapar el vaso, evitando la aparición de salpicaduras y el escape intenso de vapor. Balanza: para pesar los ingredientes dentro del vaso. La única precaución que hay que tener con este accesorio es que se encuentre sobre una superficie lisa, que el cable no esté tirante y que no se mueva la balanza durante la obtención de la cifra del peso, ya que arrojaría una medida poca exacta.

Pasos para cocinar

Si no te atreves a comprarte un robot de cocina como la Thermomix por no saber utilizarla, a continuación damos respuesta a la pregunta: ¿Cómo usar la Thermomix?

En primer lugar, para comenzar a usar la Thermomix, debes leerte bien las instrucciones que vienen con el paquete de la máquina. Si adquiriste este producto de primer mano y original, además se acompañará de un recetario en el que se indica cómo preparar diferentes elaboraciones de forma rápida y sencilla.

Como sucede con otros aparatos digitales, en este caso, no es recomendable intentar adivinar sus funcionalidades de manera aleatoria. Si no dispones de las instrucciones, lo más recomendable es que dediques parte de tu tiempo a buscarlas en páginas oficiales de Thermomix en Internet.

Mucho cuidado porque Thermomix incluye unas aspas muy afiladas para colocar en el vaso principales. Estas se colocan en el centro del mismo y se utilizan para cortar y procesar alimentos en su interior.

Por otro lado, también existen otras aspas no afiladas que se usan en la Thermomix para mover los alimentos, de un modo similar a como se haría a la hora de remover los ingredientes en un guiso que se está cociendo. El objetivo es evitar que se quemen o que unos se queden más hechos que otros. Es muy útil para freír patatas, arroz o para cocer algún alimento a fuego lento.

Además, Thermomix también cuenta con un escurridor de gran utilidad, puesto que si un alimento ha quedado impregnado, por ejemplo, con mucha cantidad de aceite, puedes retirarla fácilmente en apenas unos segundos.

Finalmente, si es la primera vez que vas a usar la Thermomix, te recomendamos que escojas alguna de las decenas de propuestas que aparecen recogidas en su recetario y sigas, paso a paso, su proceso de elaboración para cocinar un plato que será la envidia de tus invitados, como por ejemplo hacer un panettone.

Recuerda que en la Thermomix puedes encontrar recetas para todos los gustos, incluso los platos veganos para hacer en la Thermomix que más triunfan como las cremas o los dulces veganos.

