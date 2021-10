Sabías Que...

Alimentación

Las mejores recetas veganas que puedes hacer con la Thermomix

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si eres vegano y estás pensando en ideas nuevas para incorporar a tus rutinas de alimentación, debes probar con la cocina vegana al usar la Thermomix. Esta herramienta para la cocina permite preparar auténticas delicias adaptadas a tu filosofía de vida. A continuación te contamos algunas de las recetas veganas de la Thermomix de mayor éxito para que disfrutes cocinando y por supuesto, comiendo.

Fáciles y rápidas

Antes de nada, conviene aclarar en qué consiste el veganismo. Éste gira en torno a la idea de eliminar de tu dieta cualquier alimento que no tenga un origen vegetal. Así, se borran de la lista de la compra alimentos como la carne, el pescado, los huevos, la miel o incluso la leche animal y otros derivados.

Al principio puede resultar complicado pensar en recetas sabrosas que no incluyan ninguno de estos ingredientes. Sin embargo, en cuanto empieces a profundizar un poco más en este mundo, te darás cuenta de que tienes a tu disposición un sinfín de deliciosas recetas vegetarianas para la Thermomix y veganas que incorporar a tu día a día. A continuación te damos los pasos para preparar algunas de las más fáciles y rápidas. Así tendrás podrás ir aprendiendo hasta convertirte en todo un chef de la alimentación vegana.

Crema de coliflor y zanahoria

Ésta es una de las recetas veganas que puedes hacer en la Thermomix más socorridas que puede haber, ya que alimenta, está sabrosa y se hace en muy poco tiempo. Por ello, es ideal para tomar una cena ligera y rica o incluso como entrante de cualquier menú. Antes de nada, toma nota de los ingredientes que necesitarás para esta sencilla receta. Estos son los siguientes:

– 25 gr de aceite de oliva. Lo ideal es que éste sea virgen extra.

– 2 dientes de ajo.

– 80 gr de cebolla.

– 300 gr de zanahorias.

– 600 gr de coliflor.

– 500 gr de caldo de verduras.

– 500 gr de agua.

– 250 de leche vegetal. Puedes optar por una de arroz o de almendras, por ejemplo.

– 1 cuchara de postre de cúrcuma en polvo.

– Sal y pimienta.

Una vez que los tengas todos, bastará con que sigas estos pasos:

1. Pela la cebolla y los dientes de ajo y pícalos en tu Thermomix durante 5 segundos a velocidad 5.

2. Echa el aceite y pocha la mezcla durante 5 minutos a 120º y a velocidad 1.

3. Raspa ahora las zanahorias y la coliflor y déjalas bien limpias. Tras esto, corta las zanahorias en trozos grandes y la coliflor en ramilletes. Eso sí, en el caso de esta última, deshazte de los troncos más gruesos.

4. Echa las verduras y vierte el caldo y el agua. Salpimentar la mezcla y programa 25 minutos. En este caso, hazlo a 100º y velocidad 1.

5. Después tritura la mezcla durante 1 minuto a una velocidad progresiva de 5-7-9.

6. Agrega la leche vegetal y la cúrcuma en polvo. Luego, programa 3 minutos a 90º y velocidad 3.

Una vez hecho esto, solo te quedará emplatar tu receta y empezar a disfrutar de ella.

Espaguetis de calabacín con salsa de aguacate

El aguacate es uno de los alimentos más sanos que podemos incluir en nuestra dieta. Por ello te dejamos una receta con él como ingrediente estrella. ¡Estamos seguros de que te encantará!

Para preparar esta deliciosa receta con tu Thermomix necesitarás lo siguiente:

– Tallarines de calabacín.

– 85 gr de agua.

– 1 aguacate.

– 2 cucharadas de zumo de limón.

– 4 cucharadas de anacardos.

– 30 gr de albahaca.

– Tomates cherrys al gusto.

Cuando hayas recopilado todos los ingredientes, estarás preparado para comenzar.

1. Saltea los tallarines de calabacín y déjalos en un bol. Por supuesto, si prefieres tomarlos crudos, bastará con que los reserves.

2. Mete en el vaso de la Thermomix el aguacate, el agua, el limón, los anacardos y la albahaca. Ahora tritúralo a una velocidad progresiva 5-10.

3. En cuanto haya terminado, echa la salsa sobre tu plato de espaguetis y añade los tomates cherry.

Por supuesto, a estas recetas puedes añadirle los ingredientes que quieras. Por ejemplo, si lo prefieres, puedes cambiar los anacardos por los piñones. La clave está en dar con la receta que más te guste.

Sin gluten

Si eres celiaco y estás buscando recetas veganas para hacer en la Thermomix sin gluten, debes saber que existen muchas posibilidades a tu disposición. Aquí te dejamos algunas de las más solicitadas para que le des un gusto a tu paladar.

Pasta con alcachofas

Los ingredientes para esta receta son los siguientes:

– 250 gr de pasta sin gluten.

– 200 ml de nata vegetal.

– 50 ml de vino blanco.

– 30 ml de aceite de oliva virgen extra.

– 200 gr de corazones de alcachofa en conserva.

– Cebolla en polvo, pimienta y sal.

Ahora que tienes claros todos los ingredientes, ha llegado el momento de empezar a cocinar. Toma nota de los pasos:

1. Echa en el vaso el aceite y la cebolla y prográmalo 3 minutos a 100 grados y velocidad 1.

2. Añade las alcachofas y el vino y programa 7 minutos. La temperatura debe ser de 100º, giro a la izquierda y velocidad cuchara.

3. Agrega ahora la nata vegetal, la sal y la pimienta. Prográmalo 9 minutos a 90º, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Una vez haya terminado, reserva esa mezcla en un recipiente y limpia el vaso.

4. Vuelve a echar 1,2 litros de agua y prográmalo 12 minutos a 100º y velocidad 2.

5. Incorpora la pasta y prográmalo el tiempo que se indique en el envase. Una vez más, la temperatura debe ser de 100º, giro a la izquierda y velocidad cuchara.

Una vez haya terminado, mezcla la pasta con la salsa y a disfrutar del plato.

Gazpacho de sandía

Esta receta da un resultado maravilloso y suele ser muy bien aceptada por los pequeños de la casa. Los ingredientes a utilizar son los siguientes:

– 500 gr de sandía.

– 80 gr de pimiento rojo.

– 500 gr de tomates.

– 60 gr de pepino.

– 1 diente de ajo.

– 2 cucharadas de vinagre.

– 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

– Sal.

Cuando tengas todo listo, empieza con los siguientes pasos:

1. Añade al vaso todos los ingredientes menos el aceite. Tritura durante un minuto a velocidad 5. En cuanto termine, vuelve a programarlo un minuto y medio con velocidad progresiva de 5 a 10.

2. Ahora agrega el aceite y pulsa en el turbo durante 2 segundos.

En cuanto haya terminado, nuestro consejo es conservarlo en la nevera y tomarlo bien frío.

Otras recetas

Por supuesto, a las anteriores recetas podríamos sumar muchas otras y más elaboradas. Así pues, a medida que vayas cogiendo práctica, podrás ampliar tu repertorio de recetas veganas con la Thermomix. Aquí te dejamos algunas de las mejor valoradas.

Albóndigas vegetarianas

Los ingredientes de esta receta son los siguientes:

Para las albóndigas

– 600 gr de berenjena en trozos pequeños.

– 30 gr de aceite de oliva.

– 60 gr de agua.

– 4 dientes de ajo.

– 180 gr de pan duro.

– 30 gr de bebida vegetal, ya sea de soja, de avena, de arroz, etc.

– Sal y pimienta.

– Perejil.

– Albahaca.

Para la salsa de tomate

– Bote de tomate entero pelado (800 gr).

– 50 gr de aceite de oliva para la salsa de tomate.

– 2 cucharadas de azúcar.

– Sal y pimienta.

– Perejil.

– Albahaca.

En cuanto recopiles todos los ingredientes, habrá llegado el momento de ponerse a cocinar. Los pasos a dar serán los siguientes:

1. Pica 2 dientes de ajo durante 3 segundos y a velocidad 7.

2. Echa los 600 gr de berenjena y trocea 6 segundos a velocidad 4.

3. Agrega los 30 gr de aceite y sofríe durante 6 minutos a 120º y velocidad 1.

4. Añade el agua y programa 6 minutos a 100º y velocidad 1. Ahora, trocea 3 segundos a velocidad 5 y deja reposar la mezcla durante 20 minutos.

5. Mientras, pon en el vaso el pan cortado a trozos. Echa también los otros 2 dientes de ajo, perejil y albahaca al gusto y tritura durante 10 segundos a velocidad 10.

6. Incorpora ahora la bebida vegetal, la sal, la pimienta y la mezcla de berenjenas reservadas. Mezcla durante 15 segundos, con giro inverso y a velocidad 3.

7. Precalienta el horno a 200º y mientras, forma bolitas con la masa.

8. Ponlas sobre un molde de horno previamente engrasado y hornea durante 20 minutos a 180º.

9. Mientras se cocinan las albóndigas, ve preparando la salsa de tomate. Para ello, echa en el vaso todos los ingredientes y programa 30 minutos a 120º y velocidad 2.

En cuanto hayas terminado podrás proceder a emplatar. En este punto, si quieres darle un toque elegante, te aconsejamos utilizar algo de albahaca picada para decorar.

Acelgas con patatas

Otra de los platos veganos de la Thermomix son las acelgas con patatas. Por ello, te traemos esta receta para que la prepares con la Thermomix. ¡Estamos seguros de que te encantará!

Los ingredientes son los siguientes:

– 500 gr de acelgas.

– 2 patatas cortadas en trozos.

– 4 dientes de ajo.

– 40 ml de aceite de oliva. Como siempre, si puede ser virgen extra, mejor.

– 750 ml de agua.

– Pimentón.

– Sal.

Ahora que tienes todos los ingredientes claros, los pasos que tendrás que dar son los siguientes:

1. Coloca las acelgas en la herramienta varoma de tu Thermomix. En el cestillo, pon las patatas cortadas en trozos y en el vaso vierte el agua.

2. Una vez hayas hecho esto, coloca el cestillo dentro del vaso y encima de todo, el varoma.

3. Programa 25 minutos a temperatura varoma y velocidad 2. Al acabar, saca las patatas y las acelgas y resérvalas.

4. En el vaso, incorpora los dientes de ajo y tritúralos durante 4 segundos a velocidad 4.

5. Añade ahora el aceite y sofríe durante 4 minutos a 100º y velocidad 2. Cuando haya terminado, espera unos minutos a que se enfríe la mezcla y después echa el pimentón.

6. Por último, pon la herramienta mariposa en las cuchillas y coloca las acelgas y patatas. Cocínalas durante 9 minutos más, a temperatura varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara.

Si sigues estos pasos uno a uno darás con una receta de verduras especialmente sabrosa. ¡Te la recomendamos!

Pisto manchego

El pisto es una de las recetas más sabrosas de la gastronomía española. Además, su proceso de preparación es sencillo. A continuación te dejamos todos los pasos que tienes que dar para preparar este plato.

En esta ocasión, los ingredientes son los siguientes:

– 100 gr de aceite de oliva.

– 150 gr de pimientos rojos.

– 300 gr de calabacín.

– 150 gr de pimientos verdes.

– 300 gr de cebolla.

– 150 gr de berenjena.

– 400 gr de tomate triturado.

– 1 cuchara pequeña de sal.

– Pimienta.

– 1 cuchara pequeña de azúcar.

Cuando tengas todo listo, comienza con los siguientes pasos:

1. Pon la cebolla y los pimientos en el vaso y tritura 4 segundos a velocidad 4. Cuando haya terminado, reserva esta mezcla.

2. Añade la berenjena y el calabacín y trocéalos durante 2 segundos a velocidad 4.

3. A continuación incorpora el aceite y las verduras que habíamos reservado en el primer punto. Programa 15 minutos a temperatura varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara.

4. Agrega ahora el tomate, la sal, el azúcar y la pimienta. Programa todo junto durante 20 minutos a temperatura varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara.

Cuando termines solo faltará que prepares tus platos y empieces a disfrutar de tu receta.

Dulces veganos

Después de una buena comida, si hay algo no puede faltar, eso es el postre. Por ello, conviene tener preparado alguno sabroso para dejar un dulce sabor de boca. A continuación te dejamos la receta vegana de la Thermomix más valorada para poner el broche de oro a la velada.

Brownie vegano

Los ingredientes para este postre estrella serán los siguientes:

– 250 gr de harina. Nuestro consejo es optar por una de trigo.

– 125 gr de cacao el polvo.

– 375 gr de azúcar.

– 250 gr de leche de almendras.

– 1 cuchara pequeña de extracto de vainilla.

– 40 gr de nueces.

– 1 cuchara pequeña de levadura química.

– 2 cucharadas de sirope de agave, de arroz o de arce, el que prefieras.

– 1 cucharada de aceite.

Cuando tengas todos los ingredientes preparados, ponte manos a la obra con los siguientes pasos:

1. Precalienta el horno a 180º y mientras mete las nueces en el vaso. Programa 4 segundos a velocidad 4 y al acabar resérvalas en otro bol.

2. Añade el resto de ingredientes al vaso y programa 20 segundos a velocidad 5.

3. Comprueba que todos los ingredientes hayan quedado bien integrados y añade las nueces. Puedes remover con una espátula.

4. Vierte toda la mezcla en un molde engrasado y hornéalo durante 20 minutos a 180º. Cuando haya pasado este tiempo, pincha el brownie con un cuchillo. Si sale seco, habrás terminado. Si, por el contrario, todavía sale con restos de masa, déjalo 5 minutos más en el horno para que termine de hacerse.

Cuando acabes podrás emplatar y acompañar el brownie con helado de vainilla. Estamos seguros de que el resultado, sin duda, no te decepcionará.

Las mejores recetas veganas que puedes hacer con la Thermomix was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Las mejores recetas veganas que puedes hacer con la Thermomix, te recomendamos que entres en la categoría de Alimentación.