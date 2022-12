Coches

Multas

¿Es obligatorio llevar unas gafas de repuesto en el coche?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si usas gafas o lentillas de forma habitual porque tienes problemas de visión, presta atención porque prescindir de ellas mientras conduces puede ser motivo de sanción. No importa la cantidad de dioptrías o deficiencia visual que sufra cada persona. La normativa es clara: Si en resultado del examen psicotécnico aparece que un conductor necesita usar gafas o lentes de contacto para ponerse al volante, tiene que hacerlo. Y no respetar esta norma está castigado con una multa y sanción económica. ¿Pero, qué hay acerca de tener que llevar unas gafas de repuesto en el coche?

NOTICIAS DESTACADAS

Aunque hace algunos años sí era obligatorio tener un par de gafas en la guantera, por si acaso, la nueva normativa de Tráfico no obliga a tener un par de repuesto en el coche. Es decir, que no pueden multarte por no llevar unas segundas gafas en el vehículo, pero, aun así, es una práctica recomendable que puede librarte de algún disgusto.

Quién está obligado a circular con gafas o lentillas

Una de las primeras cuestiones fundamentales a tener en cuenta es que todos los conductores que tengan algún tipo de deficiencia visual, por pequeña que sea, deben utilizar gafas o lentillas para ponerse al volante de cualquier vehículo. No importa la cantidad de dioptrías que tenga una persona ni el momento en el que le hayan puesto gafas. Por el contrario, es fundamental hacer uso de todos los medios necesarios para garantizar la seguridad en carretera.

¿Me pueden multar por no llevar unas gafas de repuesto en el coche?

Ya no. La anterior normativa sí obligaba a los conductores a tener unas gafas de repuesto en el vehículo por lo que pudiera pasar. Se trataba de una medida preventiva por si las lentes que el conductor llevaba puestas sufrían algún daño o las lentillas le provocaban alguna incomodidad y le impedían gozar de una buena visión total.

Sin embargo, la nueva Ley de Tráfico no obliga a llevar unas lentes de repuesto, aunque nunca está de más tener un par de gafas a mano en el coche para evitar imprevistos, sobre todo, aquellas personas con una graduación alta y muchas dioptrías que dependan literalmente de las gafas o lentillas para ver.

Cómo saben los agentes si uso gafas o lentillas y no las llevo

El carnet delata a los conductores que deberían llevar gafas o lentillas y no lo hacen. En concreto, en la parte trasera del permiso de circulación, en la parte inferior, hay un apartado que es el número 12.

Si te fijas en tu documento, si usas lentillas o gafas, debería aparecer al lado de ese número otra cifra, el 01 o el 02. En el caso de no necesitar ni gafas ni lentillas para conducir, no aparecerá ningún dato al lado del número 12.

El número 01 hace referencia a aquellas personas que necesitan unas gafas para conducir, mientras que el 02 es para quienes usan lentillas al volante. Si aparecen los dos códigos, es que el conductor puede utilizarlas indistintamente.

Por este motivo, cualquier agente de Tráfico puede comprobar de una forma muy sencilla y rápida si un conductor necesita gafas o lentillas para conducir.

¿Qué ocurre si ahora llevo gafas, pero este dato no figura en el carnet?

En el supuesto contrario, si por ejemplo has renovado el carnet de conducir hace un par de años, y ahora necesitas gafas, puedes usarlas mientras conduces, sin ningún problema. Y los agentes no van a multarte por usarlas, aunque en el carnet no aparezca especificado este dato. Hay que tener en cuenta que la prioridad es la seguridad en la carretera.

Multas por no llevar gafas o lentillas al conducir

Las personas que necesiten llevar gafas o lentillas y no las usen durante la conducción, se enfrentan a multas económicas por cometer una infracción grave, penada con 200 euros de multa.

Si quieres leer más noticias como ¿Es obligatorio llevar unas gafas de repuesto en el coche?, te recomendamos que entres en la categoría de Multas.