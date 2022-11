Coches

Recambios y Mantenimiento

¿Es posible pasar la ITV sin seguro?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Pasar la ITV de un coche sin tener el seguro obligatorio, ¿es posible? La respuesta rápida es que no, no es posible conseguir un resultado favorable en la ITV si no tienes el seguro básico y obligatorio del coche. Además de tener cercana la fecha o no de cuándo hay que pasar la ITV del coche, carecer de esta póliza es una práctica ilegal que está penado con multas. En esta otra información puedes consultar qué sanción se impone a un turismo que circula sin seguro.

No, no se puede pasar la ITV sin seguro

No tener el seguro del coche es motivo directo y justificado para que los técnicos den un resultado negativo y suspendan la revisión del coche, aunque el resto de elementos y pruebas las pase con nota. Básicamente, porque en España está regulada la prohibición de que un vehículo pueda circular si carece de la póliza básica de seguro. Así lo establece la Ley de Responsabilidad Civil, donde aparece detallado que todos los vehículos de motor que no tengan contratado el seguro obligatorio tienen prohibido circular en el territorio nacional.

De hecho, si al acudir a esta revisión los técnicos comprueban que el vehículo no tiene un seguro, ofrecerán al conductor, además del informe desfavorable, un documento que le permita desplazar el coche hasta un lugar seguro en el que dejarlo hasta que solucione esta situación y contrate un seguro para el coche del tipo que sea, tanto a todo riesgo como a terceros.

Tras contratar el seguro

Desde que obtiene el resultado desfavorable, el conductor dispone de un plazo de 30 días para contratar el seguro y entregar la documentación correspondiente. Una vez que lo tenga, puede volver a pedir cita para pasar la ITV del coche. A partir de este momento, además de haber tenido que abonar el coste de la primera revisión, el conductor tendrá que abonar el precio de la ITV por la segunda revisión para obtener el resultado favorable.

Si transcurrido un plazo de 60 días el conductor no ha llevado la documentación del seguro del vehículo a la ITV, este organismo comunica a Tráfico lo sucedido para que esté al tanto y tome las medidas correspondientes.

¿Es necesario llevar el papel del seguro para pasar la ITV?

No. Por el contrario, no es necesario llevar el documento original de la póliza del seguro, dado que los técnicos pueden acceder a esta información a través del sistema y base de datos de la empresa.

Si quieres leer más noticias como ¿Es posible pasar la ITV sin seguro?, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.