Coches

Multas

Multa por no tener seguro en el coche de hasta 3.000 euros

NOTICIA de de Jessica Pascual

Circular sin seguro en el coche es una práctica ilegal sancionada con hasta 3.000 euros de multa y con la posibilidad de que los agentes puedan inmovilizar el vehículo. Y sí, también es obligatorio contar con un seguro para el coche aunque lo tengas aparcado sin moverlo.

De todos los tipos de seguros para el coche que pueden contratarse, el que es obligatorio es el más básico, el de responsabilidad civil para cubrir daños materiales y lesiones a terceros.

¿Todos los coches tienen que tener una póliza de seguro?

Sí, en España es obligatorio que cualquier coche matriculado que esté dado de alta en Tráfico disponga, al menos, de un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros en el caso de sufrir un accidente de tráfico. La única excepción a la norma que permite tener un coche sin necesidad de contratar un seguro es dar de baja el coche de manera definitiva o temporal.

Multas por no tener seguro

Las multas por no tener seguro se encuentran en una horquilla que va desde los 601 euros hasta los 3.005 euros, según contempla la Ley de responsabilidad civil y seguros. El importe exacto depende de los siguientes factores:

Si está aparcado o si está en circulación, el importe es menor si el vehículo estaba parado que si estaba en circulación.

Si el vehículo es de uso particular o profesional

Categoría del vehículo

El tiempo que el coche lleva circulando sin seguro

Si es un vehículo reincidente

La suma de todos estos factores determina el importe exacto de la sanción. Además de la sanción económica, los agentes de tráfico pueden determinar la inmovilización de un vehículo que no tenga seguro. Será el agente encargado de poner la multa, será quién decida si inmoviliza el vehículo o no. Debe tomar la decisión en función de las circunstancias y de la peligrosidad que suponga para la circulación de la vía.

Quién paga la multa de ir sin seguro

Da igual quien conduzca. El que debe pagar la multa del coche sin seguro es el propietario. La multa por no tener seguro recae sobre el dueño del coche y, además, tendrá que personarse en el caso de que el vehículo sufra un accidente y el conductor fuera otra persona.

Quién paga los daños en un accidente de un coche sin seguro

En el caso de sufrir un accidente, la persona que conduce el coche es el que debe hacerse cargo de los daños, aunque no sea el propietario.

Después de la multa

Si pasados cinco días de la denuncia por no tener seguro, el propietario no justifica la contratación de uno, la Jefatura de Tráfico ordenar el precinto del coche. Las autoridades trasladan el vehículo al depósito de un estacionamiento público y lo precintan para que no pueda usarse. Todos los gastos asociados a esta gestión corren a cargo del propietario.

Si quieres leer más noticias como Multa por no tener seguro en el coche de hasta 3.000 euros, te recomendamos que entres en la categoría de Multas.