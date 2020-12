Seguro de coche, ¿cuál elegir?

Coches

En el mercado asegurador hay muchas opciones para elegir un seguro de coche. Repasemos los principales: seguros a terceros, a terceros ampliado y a todo riesgo.

Tipos de seguro de coche

Estas son las características y coberturas de cada uno de estos seguros:

El seguro más básico es el seguro de coche a terceros , que incluye solo la cobertura básica de responsabilidad civil . Esta es la cobertura obligatoria para todos los vehículos a motor . En este seguro no hay opciones. En el momento que el asegurado incluye alguna cobertura más estamos ante un seguro a terceros ampliado.

, que incluye solo la . Esta es la cobertura . En este seguro no hay opciones. En el momento que el asegurado incluye alguna cobertura más estamos ante un seguro a terceros ampliado. El seguro a terceros ampliado mejora las coberturas del seguro básico. La principal diferencia de los seguros de coche a terceros ampliado es la responsabilidad civil complementaria. Esta cobertura amplía el límite que la aseguradora paga a terceros por un siniestro.

Además, el seguro a terceros ampliado también suele incluir cobertura de lunas e incendio y, la mayoría de las compañías aseguradoras, también ofrecen coberturas como la asistencia en viaje y seguro del conductor, entre otras.

El tercer tipo de póliza es el seguro a todo riesgo . Este seguro incluye todas las coberturas, aunque la más destacada es la cobertura de daños propios . Además, ese tipo puede ser con franquicia o sin franquicia.

. Este seguro incluye todas las coberturas, aunque la más destacada es la . Además, ese tipo puede ser con franquicia o sin franquicia. En el seguro a todo riesgo con franquicia el asegurado paga una parte de la reparación correspondiente a daños propios. Esta parte es la franquicia, y se establece cuando se firma la póliza. Cuanto mayor es la franquicia más se abarata la póliza.

el asegurado paga una parte de la reparación correspondiente a daños propios. Esta parte es la franquicia, y se establece cuando se firma la póliza. Cuanto mayor es la franquicia más se abarata la póliza. Por su parte, en el seguro a todo riesgo sin franquicia la aseguradora se hace cargo del total de la factura cuando se trata de daños propios.

Qué tener en cuenta a la hora de elegir un seguro adecuado

En cuanto a coberturas, el seguro de coche a todo riesgo es el más interesante. La mayoría de los conductores que contratan esta póliza eligen el seguro a todo riesgo con franquicia para que la póliza sea un poco más barata. El problema es que, si la franquicia es muy elevada, el ahorro no siempre compensa si en un año hay dos siniestros.

En cualquier caso, como las pólizas a todo riesgo pueden llegar a ser demasiado caras para coches que no son nuevos, muchos conductores optan por los seguros de coche a terceros ampliado. En este caso, es recomendable revisar si la cobertura para accidentes del conductor está incluida. Si no fuera así, en caso de que el siniestro fuese culpa del conductor, el seguro no cubriría sus daños pero sí los de los acompañantes y terceras personas que hubieran resultado dañadas.

Por lo tanto, si vas a asegurar tu coche a terceros, lo más recomendable es contratar un seguro a terceros ampliado que incluya seguro del conductor.



