Cuándo pasar la ITV y cómo superarla sin problemas

¿Cuánto cuesta pasar la ITV? ¿Cuándo hay que pasar la ITV? ¿Cuál es la multa por no pasar la ITV? En primer lugar, la ITV es la Inspección Técnica de Vehículos obligatoria que realiza diferentes pruebas a los coches para obtener un documento indispensable para circular sin problemas por las carreteras españolas. No sólo debemos tener la ITV pasada correctamente, porque pueden pedírnoslo las autoridades de Tráfico como la Guardia Civil, sino que además con esta evaluación se garantiza que nuestro coche sea seguro, tanto para las personas que lo conducen como para el resto de conductores y el medio ambiente. A continuación te comentamos todo lo relacionado con pasar la ITV del coche:

¿Cómo pasar la ITV?

¿Quieres saber dónde pasar la ITV sin problemas? Si queremos que nuestro vehículo pase la prueba de la ITV del coche sin trabas, debemos seguir una serie de consejos que presentamos a continuación. Estos son los requisitos para pasar la ITV:

Las luces

Deben funcionar perfectamente. Debemos revisar que los faros no tengan desperfectos ni estén de color negro. En ese caso, se recomienda limpiarlos o sustituirlos.

Los limpiaparabrisas

Deben funcionar adecuadamente, sin dejar marcas en el vidrio. Debemos asegurarnos de que el sistema eyector de agua trabaje bien y de que el depósito tenga suficiente líquido.

Los neumáticos

Deben estar en perfectas condiciones, sin golpes ni desgastes que puedan alterar su correcto funcionamiento. Tenemos que ver que el desgaste no sea inferior a 1,6 milímetros y que la presión de todas las ruedas esté en su punto.

Exterior y puertas

Todo el exterior debe encontrarse en buen estado. Eso significa que ninguna pieza debe estar suelta y que todas las puertas deben abrir correctamente.

Cinturones de seguridad

Antes de acudir a la evaluación, asegurémonos de que los cinturones de seguridad funcionan bien. Para comprobarlo, sólo debemos tirar de ellos con fuerza y verificar que se bloquean. También debemos revisar que los cierres están en buen estado.

Fugas

Es importante que verifiquemos que no existe ninguna fuga de aceite o de líquido refrigerante. También debemos medir la cantidad de aceite de motor, líquido de frenos, líquido de la dirección y refrigerante.

Claxon

Debemos revisar que el pito o el claxon funcionen bien y que todas las luces de la consola queden sin luz una vez que se apague el vehículo. Si, por ejemplo, el indicador del airbag queda encendido, no se pasará la prueba.

Pasar la prueba de gases

Este punto de la revisión es de los que da más problemas y provoca que se suspenda la ITV. Y es que hacer trayectos cortos o conducir el coche a pocas revoluciones basta para provocar que nuestro coche genere ‘carbonilla’ y se acumule en el tubo de escape. ¿Y qué ocurre cuando los técnicos de la ITV dan un acelerón en la prueba de gases a nuestro coche diésel? Toda esta carbonilla sale del tubo de escape y, adivina. Sí, la prueba de gases se suspende.

Ante esta situación, que también tiene que ver con que vaya siendo hora de que cambies el filtro de partículas o que revises los inyectores, hay una solución bastante sencilla, además de gratis.

Basta con conducir el coche con un poco más de alegría que de costumbre y dar un par de buenos acelerones para que se revolucione por encima de lo normal y forzar así, antes de ir a la ITV, a que se expulse toda esta carbonilla acumulada. Así que antes de ir a la inspección de tu coche, date una vuelta y acelera por encima de las 4.000 revoluciones. Incorpórate a una autovía y acelera estirando las marchas cortas para que se revolucione antes. Seguramente veas por el retrovisor cómo sale el humo negro detrás tuyo. Para asegurarte, conduce por autovía a 120 km/h sin subir de cuarta durante unos kilómetros.

Después de estos acelerones, seguramente pases la prueba de gases sin problemas. Si no es así, hora de llevar el coche al taller para que un profesional revise la emisión de gases de tu coche.

Documentación para pasar ITV

Al acudir a una inspección, debemos asegurarnos de que llevamos todos los documentos del coche. Los papeles para pasar la ITV son el permiso de circulación, la ficha técnica o Tarjeta de Inspección Técnica y el seguro en vigor y al corriente del pago.

¿Cuándo tengo que pasar la ITV?

El plazo para pasar la ITV del coche varía en función del tipo de automóvil. A continuación tienes un cuadro con la frecuencia con que debe pasar la ITV cada tipo de vehículo:

EXENTO BIENAL ANUAL SEMESTRAL Motocicletas Hasta 4 años de antigüedad. Más de 4 años de antigüedad Ciclomotores de dos ruedas. Hasta 3 años. Más de 3 años Vehículos de uso privado dedicados al transporte de personas, con capacidad hasta nueve plazas, incluido el conductor, autocaravanas y vehículos vivienda Hasta 4 años de antigüedad Más de 4 años de antigüedad Más de 10 años de antigüedad Vehículos de servicio público dedicados al transporte de personas, incluido el transporte escolar, con o sin aparato taxímetro, con capacidad de hasta nueve plazas, incluido el conductor. Hasta 5 años de antigüedad Más de 5 años de antigüedad Vehículos dedicados al transporte de personas, incluido el transporte escolar y de menores, con capacidad para diez o más plazas, incluido el conductor. Hasta 5 años de antigüedad Más de 5 años de antigüedad Furgonetas y camiones dedicados al transporte de mercancías o cosas de masa máxima autorizada menor o igual a 3,5Tm. Hasta 2 años de antigüedad De 2 a 6 años de antigüedad De 6 a 10 años de antigüedad Más de 10 años de antigüedad Camiones dedicados al transporte de mercancías o cosas, de masa máxima autorizada mayor de 3,5Tm. Hasta 10 años de antigüedad Más de 10 años de antigüedad Vehículos de servicio de alquiler Hasta 2años de antigüedad De 2 a 5 años de antigüedad Más de 5 años de antigüedad

Si tu coche no ha pasado la ITV, Tráfico te lo notificará por carta

Ya se están mandando cartas informativos a los titulares de vehículos que circulan sin haber superado la ITV. Tráfico inicia así la notificación por carta informativa a los titulares de vehículos que no han pasado la ITV y se avisa al titular que si en los próximos días no acude a realizar dicha inspección, se le abrirá expediente sancionador y en algunos casos se podrá proponer la baja del vehículo además de una sanción de 200 euros. En España el 6 % de los vehículos circulan sin pasar la ITV bien porque no hayan acudido a realizar la inspección del coche o porque, tras haberla hecho, inspección resultó desfavorable.

Este aviso informativo se enmarca dentro de una serie de acciones que se va a llevar a cabo la DGT para intentar reducir los accidentes de tráfico, puesto que un adecuado mantenimiento del vehículo es muy importante para garantizar la seguridad de las personas y reducir la posibilidad de sufrir o provocar un accidente de tráfico con consecuencias mortales o lesivas.

2 meses para volver a pasar la ITV si es desfavorable

En el caso de los vehículos detectados con la ITV desfavorable, se informa a sus titulares que si transcurridos dos meses desde el día que consta en el Registro de Vehículos el resultado desfavorable de dicha inspección no ha procedido a subsanar y volver a presentar dicho vehículo a revisión, la estación ITV correspondiente remitirá la documentación de su vehículo a la Jefatura Provincial de Tráfico proponiendo la baja de su vehículo y se le abrirá procedimiento sancionador por infracción muy grave, sancionado con una multa de 500 euros.

Recibir cualquiera de estas cartas, no justifica ante los agentes de tráfico no haber pasado la correspondiente ITV y no anula las sanciones impuestas por este concepto.

Pasar ITV sin seguro, ¿es posible?

No, si no tienes el seguro del coches, es imposible que te permitan pasar la ITV. Cuando dispongas de seguro, ya puedes ir a pasar la ITV, pero si tienes la ITV caducada, te expones a que te multen por no llevar al corriente la ITV, asi que las opciones son llamar a una grúa para que te lleve el coche a la ITV (el propio seguro es posible que incluya este servicio sin coste), o te arriesgas a que te pongan una multa si los agentes de tráfico te someten a una revisión rutinaria.

Multa por no pasar ITV

La multa por no pasar la ITV es de 200 euros y otros 200 euros por circular con la ITV caducada. Por último, existe otra multa que asciende a 500 euros si el vehículo que incumple con la ITV afecta a su vez gravemente a la seguridad vial. Hay que aclarar que si acudes a tu cita con la ITV y no pasas la inspección, no hay multa económica directa. Los responsables de la ITV te indicarán qué parte de la ITV no cumple con la normativa y te emplazarán a que acudas a un taller mecánico para solucionar el problema que tengas, como por ejemplo el problema de emisión de gases, muy común entre los coches diésel. Después, deberás volver nuevamente a pasar la ITV como desde el principio.

Pasar ITV caducada

Si vas a pasar ITV fuera de plazo, debes saber que actualmente no dispones de plazo para pasar la ITV. Si te pasas 1 día después de la fecha que te marca Tráfico, ya tendrías una sanción de 200 euros siempre y cuando fueses detectado por los agentes de tráfico. No obstante, esto cambia desde 2017, puesto que una directiva europea permite contar con un margen de un mes de plazo para pasar la ITV si te has pasado de la fecha que te indica Tráfico cuando te manda una carta a tu domicilio para recordarte la cita con la ITV.

Pasar ITV sin cita

Actualmente la mayoría de estaciones para pasar la ITV cuentan con sistemas de cita previa, tanto por teléfono como a través de Internet. Sin embargo, no siempre estas citas coinciden o nos vienen bien porque no disponemos de tiempo en esa fecha. ¿Entonces qué hago? Tan simple como acudir directamente con el vehículo a la estación de ITV. Una vez allí, decir que se quiere pasar la ITV y te darán un número de turno para que la pases en el momento siempre y cuando dispongan de huecos libres en su agenda de citas concertadas con otros conductores.

Resultados de la ITV

Cuando un vehículo acude a realizar la correspondiente inspección técnica, los resultados obtenidos pueden ser:

– Favorable sin defectos

– Favorable con defectos leves

– Desfavorable

– Negativa.

En el caso de que la inspección sea favorable con defectos leves, el propietario del vehículo debe corregirlos, pero no tiene la obligación de volver a la estación para comprobar la subsanación de dichos defectos. Por tanto, el resultado de favorable sin defectos y favorable con defectos leves permite que el vehículo pueda circular con normalidad hasta que vuelva a caducar la inspección.

En el caso de que la inspección sea desfavorable por haber detectado en el vehículo defectos graves, el titular del mismo está obligado a repararlo y volver a la estación de ITV donde pasó la primera, en el plazo de dos meses, para comprobar la subsanación de dichos defectos.

En el caso de diagnosticarse defectos muy graves, la inspección se considera negativa y el vehículo no está autorizado a abandonar la estación de ITV por medios propios, sino que tendrá que hacerlo transportado por una grua hasta el lugar de reparación y volver para comprobar la subsanación de los defectos.

¿Qué dice la Ley de la ITV?

La Inspección Técnica de Vehículos viene regulada por la siguiente legislación:

Reglamento General de Vehículos artículo 10.1 “Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que se recoge en el anexo I del reglamento.

“La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará sobre las condiciones del vehículo relativas a seguridad vial, protección del medio ambiente, inscripciones reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de los certificados para el transporte de mercancías peligrosas y perecederas”.

Ley de Seguridad Vial RD 339/1990 de 2 de marzo artículo 61.3 ” Los vehículos a motor, los ciclomotores y los remolques de peso máximo superior al que reglamentariamente se determine, tendrán documentadas sus características técnicas esenciales en el certificado oficial correspondiente, en el que se harán constar las reformas que se autoricen y la verificación de su estado de servicio y mantenimiento en la forma que se disponga reglamentariamente”.

Además, el artículo 65 en su punto 4 establece como infracción grave “circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas……, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de los vehículo” Dicha infracción tiene una sanción económica de 200 euros.

El punto 5 ll del artículo 65 de dicha Ley establece como infracción muy grave “circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afectan gravemente a la seguridad vial”. Dicha infracción tiene una sanción de 500 euros”.

El artículo 9 establece que “en caso de incumplimiento en materia de inspección de este Real Decreto, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de la denuncia, que habrán de formular por las infracciones correspondientes, intervendrán el permiso o licencia de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante en el que se refleje al menos la matrícula, la fecha de la primera matriculación y servicio que presta, concediéndosele al titular del vehículo un plazo de diez días, con el único objetivo de continuar el viaje y proceder a su traslado para someterse a la inspección técnica, y si transcurriese el plazo indicado sin que se haya justificado haber presentado el vehículo a la citada inspección, se acordará por el órgano competente que tramita la denuncia el precintado del mencionado vehículo”.

La seguridad en los vehículos y la OMS

La importancia de la seguridad del vehículo es tal que la Organización Mundial de la Salud, en el Decenio para la Seguridad Vial 2011-2020 establece la Seguridad en los vehículos, como uno de los cinco pilares básicos para reducir los fallecidos y heridos en accidentes de tráfico. Entre las medidas que propone a los gobiernos de los países firmantes de dicho Decenio para que incluyan en sus políticas de seguridad vial destacan las referidas a la modernización del parque automovilístico, al correcto mantenimiento de los vehículos, a la aplicación de normativa que obligue a la instalación de determinados dispositivos y al cumplimiento de la misma.

Uno de cada cinco coches circula sin las revisiones de la ITV

Un estudio destaca el impacto que tiene para la seguridad vial el hecho de que una quinta parte del parque automovilístico español no realice sus inspecciones obligatorias. Si el 20% de los vehículos que no acuden a las ITV lo hubieran hecho, podrían haberse evitado al menos 7.100 accidentes, cerca de 7.000 heridos y 110 muertes adicionales.

En datos económicos, la ITV ahorra 300 millones de euros al estado por las víctimas mortales, heridos y accidentes evitados. La cifra podría alcanzar los 500 millones en el caso de que el 20% de vehículos ‘absentistas’ pasaran las inspecciones, según el estudio realizado por elInstituto de Seguridad Vial de los Vehículos Automóviles Duque Santomauro (ISVA).

Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) evitan al año 170 víctimas mortales, cerca de 11.000 heridos y al menos 11.000 accidentes de tráfico. Así se desprende del estudio Contribución de la ITV a la Seguridad Vial 2012 realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y patrocinado por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Estas han sido las conclusiones más llamativas tras la evaluación por parte del Instituto de Seguridad Vial de los Vehículos Automóviles Duque Santomauro (ISVA), dependiente de la UC3M, de las inspecciones técnicas de vehículos realizadas en 2011. En total, se inspeccionaron 14.858.585 vehículos, de los cuáles cerca de 2.864.070 fueron rechazados, lo que supone una tasa de rechazo del 19,27%.

Sin la ITV, más inseguros

Los vehículos de mayor antigüedad presentan mayor número de defectos en todos los tipos de vehículos analizados –turismos, ciclomotores, motocicletas y vehículos de transporte de mercancías ligeros–, por lo que se puede afirmar que estadísticamente son vehículos más inseguros.

El 20% del parque automovilístico español no realiza sus inspecciones obligatorias

Además, son los menos respetuosos con el medio ambiente y los que registran mayor grado de absentismo en la inspección periódica. En los vehículos de mercancía ligeros se hace más patente su inseguridad, teniendo en cuenta que en este tipo de vehículos el apartado de luces, neumáticos y frenos es el que acumula mayor porcentaje de defectos graves.

La estimación de la reducción del número de accidentes debido a la ITV se ha llevado a cabo a través de un modelo matemático basado en el proyecto europeo AUTOFORE, utilizado también en la primera versión del estudio, publicada en 2007.

Como muestra empleada en el estudio se han analizado más de un millón de inspecciones de vehículos de tipo turismo –el 9,9% de las inspecciones totales en España–, más de 54.000 inspecciones de motocicletas y ciclomotores –el 6,4% del total–, y más de 161.600 inspecciones de vehículos ligeros destinados al transporte de mercancías, lo que supone el 5,5% del total.

De las estadísticas de accidentes facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), se han calculado las víctimas mortales por accidente y los heridos por accidente para cada tipo de vehículo. Conocido el número de accidentes evitados puede calcularse, teniendo en cuenta las ratios anteriores, el número de muertos y heridos evitados. Finalmente, se ha realizado una valoración económica de los accidentes evitados en millones de euros.

Dos de cada diez coches que circulan en verano no pasan la ITV

Dos de cada diez vehículos que circularán por las carreteras españolas durante el próximo verano, con motivo de las vacaciones estivales, “no se habrán sometido” al servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), según la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

La patronal indicó que aproximadamente los titulares del 20% de los vehículos que circulan por España “elude” realizar este control del estado de su automóviles, lo que supone “unos efectos colaterales de riesgo e inseguridad vial” que pueden repercutir sobre el resto de los automovilistas.

Faconauto recordó que la legislación vigente desde 1981 exige que los vehículos matriculados en España se sometan a dicha inspección. En este sentido, advirtió de que si los usuarios cumplieran “debidamente” con esta legislación “se reducirían los niveles de siniestralidad y los ‘cuellos de botella’ en los talleres en el periodo previo al inicio del verano”.

Por otro lado, desde la Federación explicaron que durante el verano se incrementa un 40% el tráfico de los usuarios por los talleres de reparación, lo que provoca demoras “innecesarias”. Ante este caso, el presidente de Faconauto, Antonio Romero-haupold, explicó que esta cifra “podría reducirse a la mitad si los usuarios cumplieran escrupulosamente con los plazos establecidos por ley para pasar la ITV”.

Además, Faconauto resaltó que los principales chequeos que realizan los conductores en esta época son la revisión de los niveles de los líquidos, la comprobación del estado de las pastillas de frenos y discos, el cambio y equilibrado de neumáticos o el cambio de los filtros.

En otro sentido, la organización aseguró que la eficacia del sistema de ITV y el cumplimiento de los plazos de inspección establecidos por ley “se garantizaría con la entrada de los 3.500 concesionarios oficiales como proveedores del servicio”. “Esta propuesta permitiría triplicar la capacidad actual y garantizar un servicio más cercano al domicilio del ciudadano”, añadió.

De esta manera, la patronal defendió la aplicación en este país de un sistema de ITV “mixto”, similar al modelo alemán, en el que exista una “estricta separación entre inspección y funciones de reparación”. Así, la inspección se realizaría por peritos independientes que verifiquen el estado de los vehículos, mientras que la reparación la llevarían a cabo organizaciones privadas.

Cuánto cuesta pasar la ITV

El precio de pasar la ITV no siempre es el mismo. Primero, existe diferencias entre los coches con motores gasolina y los de combustión diésel. Y en segundo lugar, según la comunidad autónoma en la que pases la ITV te puedes encontrar precios con grandes diferencias. Puedes tener más detalles aquí:

Diferencia de precios de las ITV: 25,93 euros en Extremadura a los 63,23 de la Comunidad Valenciana

Las diferencias de precios de las ITV llegan hasta el 144% según la comunidad autónoma donde se realice. Las inspecciones oscilan desde los 25,93 euros que cobran en Extremadura por un turismo diésel o gasolina, hasta los 63,23 euros que cuesta en la Comunidad Valenciana pasar la revisión a un turismo diésel. La subida media que se ha producido en los turismos con respecto al año 2012 es del 2,6%. A estas tarifas, que establecen las propias comunidades autónomas -excepto en Madrid, donde están liberalizadas- hay que sumar la tasa de tráfico fijada por el Ministerio del Interior en 3,70 euros, un 2,8% más de los 3,60 que se cobraba en 2012.

Precios ITV

FACUA-consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo (pincha aquí para ver la tabla) sobre las tarifas máximas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas, importes cuya diferencia alcanza el 144% en turismos de motor diésel y hasta el 208% en motocicletas y ciclomotores.

Las mayores subidas de este año

FACUA recuerda que en España conviven distintos modelos de gestión, puesto que son las comunidades autónomas las que regulan los sistemas de ITV. Existen las de gestión pública, directa o tutelada a través de una empresa pública, las que trabajan mediante concesión y las que se encuentran liberadas.

En España estos regímenes hacen que existan distintos precios; tarifas y precios privados y tasas. Esto motiva que en algunas comunidades autónomas se aplique IVA y en otras no; que en unas exista un mayor control de los importes, pues las tasas se someten a aprobación pública, mientras que en otras la liberalización del sector, como en Madrid, les permite modificar en cualquier momento sus tarifas sin existir un precio mínimo ni uno máximo.

Las mayores subidas de precio de la ITV para turismos de hasta ocho plazas se han producido en Asturias, con una subida media del 25,5%. Le siguen Mallorca, de Islas Baleares, un 4,8%, Cantabria, con un incremento del 3,5% en turismo de gasolina sin catalizador, un 3,5% en catalizados y un 4,1% en diésel.

En las ITV de motocicletas, Asturias ha incrementado sus tarifas en un 25,3%, Castilla La Mancha 6,1% (que no ha incrementado las tarifas pero sí la tasa por inspección de instalaciones de inspección técnica de vehículos) y Ceuta 3,5%.

FACUA continúa reclamando que antes de aprobar las nuevas tarifas a aplicar por las estaciones de ITV, éstas realicen estudios para conocer las necesidades en los próximos años e incrementar las tarifas de manera progresiva y razonable.

Diferencia de precios de las ITV: de 25,93 a 63,23 euros

La tarifa media de la ITV de los turismos y vehículos de hasta ocho plazas es de 38,91 euros, un 2,6% por encima de los 37,91 euros de 2012.

La Comunidad Valenciana vuelve, un año más, a tener las tarifas más elevadas (63,23 euros para turismos con motor diésel, 48,54 euros para los de gasolina con catalizador y 41,56 euros para turismos de gasolina sin catalizador), seguida nuevamente por Castilla y León (55,72 euros para motores diésel, 46,47 euros para gasolina con catalizador y 37,04 euros sin catalizador), pese a que en ambos casos no han incrementado sus tarifas (la Comunidad Valenciana las ha mantenido y Castilla y León aún no ha publicado las nuevas).

Las tarifas más económicas de las diecisiete comunidades autónomas son las de Extremadura y Navarra (25,93 euros y 29,40 euros, respectivamente, en todos los turismos).

Segunda inspección ITV

La asociación sigue reclamando la gratuidad de las segundas inspecciones si se realizan dentro de un plazo razonable de tiempo por rechazo de la primera. FACUA resalta la importancia de las ITV para la prevención de accidentes, independientemente de que el vehículo vaya a salir a carretera o circular por ciudad.

Diversas comunidades autónomas cobran por segundas inspecciones por rechazo de la primera. En Castilla y León se cobra por la parte de la inspección que haya que volver a realizar; en el caso de control de emisiones, esta prueba comprende una segunda gratuita en caso de que la primera sea desfavorable. También se abona en Comunidad Valenciana, Mallorca (Islas Baleares), salvo que los defectos no obliguen a pasar por línea de inspección y ésta se realice en un plazo máximo de siete días, y en Murcia.

En el resto de comunidades autónomas y ciudades autónomas la segunda inspección por rechazo de la primera es gratuita, dentro de determinados plazos.

ITV para Motocicletas y ciclomotores

Las diferencias tarifarias en los vehículos a motor de hasta tres ruedas, motocicletas y ciclomotores, son también enormes, llegando a alcanzar el 208,4% (que se eleva a 240,8% en el caso concreto de estaciones de la Administración).

La tarifa media de la ITV de estos vehículos es de 21,54 euros, con un incremento este año del 2,9% con respecto a los 20,93 euros que se cobraban en 2012.

Castilla y León se sitúa nuevamente como la comunidad más cara, donde la inspección tiene un coste de 37,04 euros (en este caso para las motocicletas, para los ciclomotores 14,93 euros), tarifas que por el momento no se han modificado con respecto a 2012.

A esta comunidad le siguen Madrid, 32,73 euros, y Galicia, 30,95 euros (los ciclomotores, 20,15 euros). Y ello frente a los 12,01 euros de Murcia (10,87 euros o 13,15 euros, según se trate de estaciones de la Administración o de empresas privadas, respectivamente).

¿Cuándo debo pasar la ITV de la moto?

Si queremos disfrutar de nuestra moto durante todo el año, debemos tener la ITV al día. También debemos estar pendientes de cuándo debe pasar la ITV de nuestra moto en el momento necesario. En el caso de las motos se debe cumplir inicialmente la misma periodicidad inicial que con los coches. Es decir, disfrutaremos de cuatro primeros años exentos de tener que pasar la ITV a nuestra moto. Tras estos primeros 4 años la ITV de las motos deben pasarse siempre cada dos años y debemos estar atentos para que no se nos olvide a los 6, 8, 10, 12, 14 años…

Para los ciclomotores, la ITV también es obligatoria y la primera debe pasarse a los tres años de la primera matriculación. Tras esta primera ITV la periodicidad para los ciclomotores es cada dos años como, igual que con las motos.

Documentos ITV

Para pasar la ITV tendrás que pedir cita previa y acudir personalmente con el Permiso de Circulación y la Tarjeta de ITV. También necesitarás otros documentos como la ficha técnica del vehículo, más conocida como la tarjeta de la ITV y el recibo del seguro de la moto en vigor.

En la ITV tienen que mirar el estado del vehículo para lo que realizan un examen exhaustivo. Allí comprobarán aspecto como que coincidan las medidas de los neumáticos con las de homologación, las cuales vienen señaladas en la ficha técnica. Puedes solicitar en cualquier taller que lo miren con antelación para no tener problemas en el último momento. Además de las ruedas suelen comprobar también los índices de carga y velocidad.

También en las ITV tienen que comprobar que la moto lleve claxon, luces de posición, intermitencia, corta, larga, luz de freno y dos espejos. Incluso detalles como la iluminación trasera de la placa de matrícula, el catadióptrico y el reflectante trasero obligatorio. Otro punto importante de la ITV es la comprobación de las fugas de líquidos, que no haya piezas sueltas y que arranque con normalidad. Incluso el sistema de frenado y la prueba de gases de escape.

Al finalizar la ITV la inspección puede ser favorable o desfavorable. También puede ser una ITV con resultado negativo, por lo que no podrás conducir tu moto y deberás desplazarla en grúa hasta que soluciones los problemas encontados.

Un seguro para nuestra moto

Además de pasar la ITV en el momento preciso, para mayor seguridad los conductores de moto siempre deben tener un seguro adecuado para su moto que los proteja ante cualquier problema o accidente. En este enlace encontrarás una forma rápida de calcular tu seguro de moto.

Por último, os recordamos que siempre que se conduce una moto hay que extremar todas las precauciones. Una moto es un vehículo de dos ruedas con el que se puede disfrutar mucho, pero con el que también hay que tener mucha más prudencia que con cualquier otro. De nuestra forma de conducir y nuestras precauciones depende que disfrutemos este verano de la conducción de nuestra moto en todo momento.

