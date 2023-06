Coches

Recambios y Mantenimiento

Las 4 mayores chapuzas vistas para pasar una ITV

NOTICIA de de Cristian Pinto

España tiene uno de los parques de automóviles más viejos de toda la Unión Europea, con una media de 14 años. Fruto de esto, muchos vehículos no consiguen pasar la ITV a la primera por el desgaste de algunas piezas y el mantenimiento que supone tener a punto un coche. Para ponerle solución, los conductores acaban optando por intentar arreglar de una manera casera los desperfectos del coche y, en la mayoría de casos, el resultado acaba siendo una chapuza.

También debes saber que la multa que te pueden poner por no pasar la ITV es de hasta 500 euros. Si has pensado en hacer algún apaño antes de ir a pasar la ITV en vez de ir a un taller, intenta no ser tan chapuza como alguno de los siguientes casos que se han visto en estaciones de ITV en España.

En esta otra información puede consultar cuándo hay que pasar la ITV y cómo superarla sin problemas al primer intento. Y, si no quieres hacer los trámites administrativos presencialmente y hacer la cola de la ITV, con la ITV digital puedes ahorrar tiempo.

Estado exterior de la carrocería

Si tu coche tiene aristas cortantes en la carrocería exterior, olvídate de pasar la ITV. El coche debe estar construido y equipado de manera que no sobresalgan objetos punzantes. Un remedio casero al que acuden los conductores es utilizar bridas y cinta americana para subsanar los desperfectos, tal y como recoge la certificadora mundial TÜV Rheinland, con 39 estaciones de ITV en España.

¿El motivo? Al pasar la ITV los técnicos lo verán y te darán la inspección como desfavorable. Además, esto es algo muy peligroso para la seguridad vial, porque no es seguro que las piezas que están sujetas con cinta americana o bridas aguanten fijas y no salgan volando por la carretera.

Estado del interior del coche

Aunque no lo creas, el estado del interior del coche es algo que también se tiene muy en cuenta a la hora de pasar la ITV. Los técnicos de las estaciones han visto apaños caseros como atar con un nudo un cinturón de seguridad partido por la mitad, algo que implica graves consecuencias para la seguridad vial.

Otra práctica muy habitual es que los conductores fijen su espejo retrovisor con cinta americana para que no se descuelgue. Es algo que se ve a simple vista y los inspectores de la ITV no lo pasarán por alto, además de las risas que se echarán al ver esa chapuza.

Pegatina de la ITV falsa

No llevar la pegatina de la ITV en la esquina superior derecha de la luna delantera acarrea una multa de 100 euros. Llevar una ristra de pegatinas en la luna de manera que impidan la visibilidad del conductor es motivo también de una multa de 200 euros.

En el caso de que hayas perdido la etiqueta, ni se te ocurra intentar dibujar una falsa a mano, porque el resultado es una chapuza. En este caso, la falsificación de este documento conlleva multas de entre 6.000 y 12.000 euros e incluso penas de entre 3 y 6 meses de cárcel.

Emisiones contaminantes

Una de las pruebas más importantes de la ITV es la de los gases contaminantes. Aquí es donde la mayoría de vehículos suspenden, especialmente los más antiguos. Para intentar superar la prueba, algunos conductores usan dispositivos para intentar engañar a los sensores de oxígeno de la prueba de gases.

Otro recurso también es el de echar líquidos en el depósito de combustible para reducir la emisión de gases contaminantes. Estos trucos son más difíciles de pillar por parte de los inspectores, pero no es más que una solución temporal.

Si quieres leer más noticias como Las 4 mayores chapuzas vistas para pasar una ITV, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.