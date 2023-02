Coches

Las 3 multas que pueden ponerte por no pasar la ITV de hasta 500 euros

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Has ido a pasar la ITV, pero no te han dado el visto bueno? Si no has conseguido superar la revisión, asegúrate de arreglar el problema cuanto antes y acudir de nuevo a la inspección para evitar las multas por tener la ITV caducada. Y lo mismo en el caso de que no sepas cada cuánto hay que pasar la ITV a un vehículo y lleves un mes de retraso en el trámite, puesto que si te paran los agentes de tráfico, pueden sancionarte por ello.

Qué tipos de multas pueden poner por la ITV

Los agentes de tráfico pueden sancionar a los conductores con distintos tipos de multas relacionadas con problemas en la Inspección Técnica del Vehículo, en concreto, con los siguientes:

Por circular con la ITV caducada Por circular con un resultado negativo en la ITV Por circular con un resultado desfavorable en la ITV

Respecto a los dos últimos casos, lo primero que hay que aclarar es que si acudes a tu cita con la ITV y no pasas la inspección, no hay multa económica directa. Los responsables de la ITV te indicarán qué parte de la ITV no cumple con la normativa y te emplazarán a que acudas a un taller mecánico para solucionar el problema que tengas, como por ejemplo el problema de emisión de gases, muy común entre los coches diésel. Después, deberás volver nuevamente a pasar la ITV como desde el principio.

A continuación puedes consultar los detalles y cuantía de cada una de estas multas relacionadas con no superar la ITV del coche. Aunque te adelantamos que aunque todas ellas llevan asociadas el pago de una cuantía de dinero, ninguna acarrea la pérdida de puntos del carnet.

Multa por conducir con la ITV del coche caducada

La multa por circular con la ITV caducada asciende hasta los 200 euros. ¿Pero, a partir de qué momento se considera que esta revisión ha caducado? Muy sencillo. Si en la pegatina de la ITV aparece reflejado que la fecha de la próxima revisión es el 25 de marzo de 2023, desde el mismo día 26 de marzo, si no has acudido a pasar la ITV, se considera que ha caducado y el conductor se enfrenta a multas económicas por ello. Esto quiere decir que aunque haya vencido el plazo de vigencia de la ITV, aunque solamente sea por un día, el conductor se expone a sanciones por haber cometido una inflación grave.

Además, para evitar que el conductor continúe circulando sin permiso, los agentes le retiran el permiso de conducir y le dan un papel provisional que sirve como autorización para que se desplace hasta el taller donde realiza la ITV. Un trámite que debe realizarse en un periodo de máximo 10 días.

Multa por conducir con resultado desfavorable en la ITV

Si has ido a pasar la revisión de la ITV y has obtenido un resultado desfavorable, lo primero que hay que hacer es acudir a un taller para solucionar el problema. Porque no hacerlo expone al conductor a sanciones económicas. En concreto, los conductores que circulen con la ITV con un resultado desfavorable pueden ser sancionados con hasta 200 euros de multa.

Multa por circular con un resultado negativo en la ITV

De la misma manera que en el caso anterior, si el coche ha obtenido un resultado negativo en la ITV y en lugar de llevarlo al taller para subsanar los problemas, el conductor sigue circulando de forma habitual, se enfrenta a una de las mayores multas relacionadas con este aspecto. En concreto, los agentes de tráfico pueden imponer una sanción de hasta 500 euros por circular con un coche que tiene un resultado negativo en la última ITV que ha intentado superar.

