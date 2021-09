Modelo de carta para dar de baja el seguro del coche

Coches

Dar de baja el seguro del coche es un proceso sencillo, siempre y cuando se realice bajo los plazos y trámites legales obligatorios para formalizar la cancelación. Y uno de los pasos fundamentales tiene que ver con comunicar esta petición formalmente a la compañía bajo un escrito. Para ello, la mejor forma de comunicar tu deseo de cancelar la póliza del seguro del coche es mediante una carta firmada en la que aportes todos tus datos y notifiques que no quieres renovar la misma cuando llegue la fecha de vencimiento.

Modelos de carta

No hay un modelo oficial o estándar para dar de baja el seguro del coche. Por el contrario, existen diferentes tipos y modelos de cartas y plantillas para presentar esta petición ante la compañía aseguradora.

A continuación te dejamos algunos ejemplos que puedes utilizar directamente y completar con tus datos para presentarlo en tu compañía.

1. Ejemplo modelo de carta

A LA ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANCELACIONES DE ______________

En ____________, a ______ de ____________ de __________

Por la presente les comunico mi decisión de no renovar de forma tácita o automática mi póliza número ______________________ correspondiente al vehículo matrícula _______________ al vencimiento de la misma en fecha ________________.

Atentamente, (Firme en este espacio)

Fdo: Nombre y apellidos _______________________ DNI número: ___________________

2. Plantilla modelo carta

Nombre y apellidos ____________________ DNI número: _______________________

Asunto: CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO con número __________________

En ____________, a ______ de ____________ de __________

Por la presente les comunico mi deseo de no renovar la póliza de seguro del coche con fecha de vencimiento el ______________________ y que tengo contratada con esta compañía, cumpliendo con los plazos legales preestablecidos de preaviso.

De la misma forma solicito la cancelación de la domiciliación para que no se efectúen más cargos de este concepto en mi cuenta bancaria.

Espero confirmación para la tramitación de esta petición.

(Firme aquí)

Fdo: Nombre y apellidos _______________________

3. Otro ejemplo para solicitar la baja

En ____________, a ______ de ____________ de __________

Asunto: NO RENOVAR LA PÓLIZA DEL SEGURO

Número de póliza: _______________ correspondiente a la matrícula del vehículo _______________.

Comunico mediante el presente escrito mi deseo de no renovar la póliza del seguro de coche que tengo suscrita con esta compañía en el próximo vencimiento en la fecha ___________________

Atentamente, (Firma)

Fdo: Nombre y apellidos __________________ DNI número: __________________

4. Carta para dar de baja el seguro

A la atención del Departamento de Cancelaciones de la Compañía (poner nombre de la aseguradora): ______________.

Nombre y apellidos ____________________, con DNI número ____________ y domicilio en _________________ comunico mi deseo en este escrito de solicitar la baja del seguro del coche cuyo número de póliza es el ________________ y la no renovación en la próxima fecha de vencimiento, prevista para __________________ y que mantengo suscrito con esta compañía, siendo esta fecha en la que deseo que tenga efecto la baja que solicito con este comunicado.

Atentamente (Firma)

Fdo: Nombre y apellidos _____________________

Información que debe contener la carta

En esta información te hemos dejado algunos ejemplos de carta, pero si lo prefieres, puedes diseñar el tuyo propio. Lo único que debes tener en cuenta es que para que tenga validez legal en la carta deben aparecer los siguientes datos:

Nombre de la aseguradora

Asunto

Número de póliza

Fecha y lugar

Cuerpo del texto. En este último apartado, como cliente, tienes que comunicar por escrito tu intención de no renovarlo para que la aseguradora se ponga manos a la obra y comience con todos los trámites.

Finalmente, será necesario que firmes la carta y adjuntes una fotocopia de tu DNI, si el titular de la póliza.

Cómo presentar el modelo de carta en la compañía

Recuerda que para formalizar esta baja debes enviar la carta junto con una fotocopia de tu DNI a la sede de la compañía con acuse de recibo para saber que ha sido recibida correctamente. Otra opción es buscar el modelo concreto para darlo de baja en la web de tu compañía.

Algunas aseguradoras ofrecen la posibilidad de comunicar la baja por teléfono, correo electrónico o a través de su página web. En todos los casos, debes tener algún justificante donde se indique tu deseo de cancelar la póliza.

