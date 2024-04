Sabías Que...

Esta es la cantidad de dinero recomendada para regalar en una comunión y quedar bien

de Cristian Pinto

Si te han invitado a la celebración de una comunión, es probable que te estés preguntando qué regalar. Tranquilo, esta duda es más recurrente de lo que crees. Al igual que sucede a la hora de regalar dinero en una boda, no existe una cantidad mínima a regalar. Además, esta variará en función del grado de relación con el niño o niña que haga la comunión. Si no sabes qué regalarle, lo más habitual es recurrir al dinero y que sus padres lo ahorren en una cuenta o le compren lo que más le guste.

Pero, ¿cuánto dinero debo regalar en la comunión para quedar bien con la familia? En esta información te damos una serie de consejos y recomendaciones para que sepas la cantidad de dinero que debes regalar para cumplir. También puedes consultar esta otra información donde puedes comprar vestidos de comunión baratos.

¿Es obligatorio hacer un regalo?

Como hemos mencionado anteriormente, no existe una cantidad mínima de dinero para regalar. Por lo tanto, no es obligatorio realizar un regalo. Eso sí, debes saber lo que cuesta una comunión. Ya que te han invitado a una celebración especial, está mal visto no tener ningún detalle con el niño que se comulgue.

Además, el regalo está estrechamente ligado con las creencias religiosas de la familia del niño que hace la comunión y del grado de parentesco o relación con la familia. Es decir, los regalos tecnológicos, como consolas, suele ser una opción recurrente, pero si la familia es muy religiosa quizás sea mejor optar por joyas o algún otro obsequio ligado a la religión católica. Eso sí, al fin y al cabo todo dependerá del bolsillo de cada uno.

Cantidades recomendadas

Si tienes una estrecha relación con la familia y esta es muy religiosa, el regalo será lo de menos, por lo que 50 euros es suficiente. Por otro lado, si la comunión es más fastuosa que otra cosa, deberías tener en cuenta el menú del banquete. En este caso, lo más recomendable es dar unos 100 euros para poder cubrir el plato.

Una vez que has tenido en cuenta las variantes para regalar más o menos dinero, también es importante saber cómo dar el regalo. Al ser niños los protagonistas de esta celebración, lo más normal es darle a los padres el sobre con dinero, a no ser que vayas a regalarle un juguete, ropa o una videoconsola.

Declarar regalos

Ojo, porque estos regalos no están libres de impuestos. Al igual que sucede con declarar a Hacienda los regalos de boda, los sobres con dinero de las comuniones también pueden llegar a tributar. Esto se hace a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Eso sí, a excepción de regalos que suponen una alta cantidad de euros, Hacienda no suele fijarse en el dinero que le regala una abuela a su nieto por hacer la comunión.