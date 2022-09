Coches

Segunda Mano

Esta es la situación del mercado de los coches de segunda mano

NOTICIA de de Javi Navarro

El coche se convierte en una herramienta indispensable para una gran cantidad de trabajos. Algunos de ellos, se encuentran fuera de la ciudad y el transporte público hace imposible que se pueda llegar hasta él. Además de ello, si hay que viajar por nuestra cuenta y disfrutar de la libertad horaria, lo mejor es hacerlo en coche. Así, tanto a nivel profesional como personal, se hace totalmente necesario. Este hecho implica que los vehículos nuevos se hallen a unos precios desorbitados en muchos casos, por lo que un coche de segunda mano se postula como la opción más interesante, además hay una gran cantidad de modelos en el mercado. En este artículo hablaremos acerca de cuál es la situación de este mercado automovilístico.

En los últimos tiempos, ha crecido más la demanda de los coches de segunda mano que la oferta

Si hay una realidad que no sorprende a nadie, es que los precios están al alza en una gran parte de los sectores y el de los automóviles no es una excepción. Esta subida no está afectando exclusivamente a los coches nuevos, sino que también está incidiendo en los de segunda mano. Si se toma como referencia los datos relativos a ello, sorprende que los vehículos de este tipo costaron de media 19.719 euros, lo que supone un 1,1 % más que en junio de 2022.

Sin duda, el incremento se debe principalmente a que, a día de hoy, existe una mayor demanda de este tipo de vehículos que oferta. En este último aspecto, es destacable cómo en la oferta en el último año ha caído un 12 %. Asimismo, la crisis de los microchips también ha afectado a la creación de modelos nuevos y por ende, la aparición de los de segunda mano. Esto se debe a que las personas no tienen paciencia por un modelo nuevo y escogen los de segunda mano.

Extremadura es donde es más económico comprar un coche de segunda mano

Las diferencias de precios en torno a los coches de segunda mano, se agudizan dependiendo de la comunidad autónoma. De esta manera, Extremadura es la más económica a la hora de adquirir un vehículo de este tipo. La media se sitúa en 16.495 euros, lo que supone hasta 4.000 euros menos que en Asturias, cuyo precio se eleva hasta los 20.701 euros. Respecto al mayor incremento interanual, se postula Canarias, con un precio medio de 20.571 euros y un auge del 33,4 %.

Por otra parte, tomando como referencia los datos de Ideauto (Instituto de Estudios de Automoción), durante el mes de junio de 2022, se vendieron hasta 182.988 vehículos de segunda mano. Este hecho implica que exista un 6,6 % más respecto a mayo de 2022 y una caída del 2,9 % si se compara con el período de junio de 2021. El diésel sigue siendo protagonista de los coches de este mercado, con un 58 % y, en segundo lugar, los vehículos de gasolina (36,5 %).

Sin duda, es una opción muy interesante a la hora de optar por un coche para ir a trabajar o bien, disfrutar de nuestro ocio.

Si quieres leer más noticias como Esta es la situación del mercado de los coches de segunda mano, te recomendamos que entres en la categoría de Segunda Mano.