Coches

Recambios y Mantenimiento

Estas son las 4 peores sillas infantiles que el RACE desaconseja

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Estás buscando una silla infantil para el coche? El informe Europeo de Sistema de Retención Infantil 2022, elaborado por RACE, ha publicado el listado de cuáles son las mejores sillas de coche infantiles para bebés y niños y ha señalado cuatro modelos que desaconseja. Estos modelos que han obtenido la calificación de “una estrella” en el informe y que cuentan con una calificación deficiente no aportan seguridad a los niños y los bebés.

Las peores sillas para bebés y niños

Las sillas que el RACE ha calificado como deficientes son para niños de distintas edades:

Uno de los modelos es apropiado para años de hasta cuatro años.

Otra para niños de entre 1 y 4 años

Un modelo para niños de 1 a 12 años

Otra para niños de 4 a 9 años

Sillas con sustancias nocivas

Estas cuatro sillas que el RACE desaconseja es por problemas relacionados con la sujeción de esta y por contener sustancias nocivas.

Las sillas Lionelo Antoon RWF y Walser Kids Experts Noemi no han superado el test de RACE debido a la composición de materiales textiles con la que está fabricada. Los tejidos de las fundas de ambos modelos contienen pirorretardantes que son sustancias suspechosas de ser nocivas para la salud. La primera de ellas ha suspendido por esta deficiencia, mientras que en categorías como la seguridad y ergonomía tiene buena calificación. Y es completamente satisfactoria en cuanto a la facilidad de uso. Puedes ver este modelo en la siguiente imagen:

Por su parte, la silla Walser Kids Experts Noemi, tiene una calificación buena en el resto de valoraciones: Seguridad, ergonomía y facilidad de uso. Pero debido a sus componentes en los materiales, el RACE desaconseja su utilización.

Sillas que tienen faltas en la seguridad

Por otra parte, las sillas Urban Kanga Uptown Modelo TV107 y Kinderkdraft Comfort Up no han obtenido una buena calificación en este informe debido a problemas de seguridad, especialmente por no ajustarse con firmeza al asiento del vehículo. Y, por tanto, por no proteger a los niños de los impactos laterales.

La primera de ellas, Urban Kanga Uptown Model TV107, cuenta con una valoración muy buena en la ergonomía y satisfactoria en seguridad, pero suspende en seguridad y en composición de materiales. El tejido de este modelo, también está contaminado con pirorretardantes y, además, la silla no ha superado la prueba del impacto lateral.

Por su parte, el modelo Kinderkfraft Comfort Up, cuenta con una valoración muy buena en materiales, satisfactoria en ergonomía, con el aprobado justo en facilidad de uso, pero suspenso en seguridad. El motivo es que hay que desmontar el respaldo para sujetar a los niños más grandes, por lo que no ofrece la total protección en caso de impacto lateral.

