Las mejores sillas de coche para bebés y niños

El segundo informe europeo de 2020 sobre la Evaluación de la Seguridad de sillas infantiles elaborado por RACE analiza 16 modelos nuevos de este producto y estudia su seguridad, el uso, la ergonomía y el contenido de sustancias tóxicas.

De los 16 modelos, ocho han conseguido la calificación máxima de cinco estrellas en función de los parámetros analizados. Te contamos cuáles son las mejores sillas del mercado según los resultados de este estudio, que es el más actual sobre sillitas de niños y bebés.

Resultados del informe

Los resultados del análisis de este informe se valoran por estrellas, siendo cinco estrellas la puntuación máxima y una estrella la mínima. De los 16 modelos estudiados:

Ocho han conseguido la máxima calificación.

han conseguido la máxima calificación. Seis han conseguido tres estrellas.

han conseguido tres estrellas. El resto, las otras dos, tienen una valoración de una estrella.

Modelos de sillas analizados

Los modelos de sillas analizados, son los que aparecen en la tabla de la siguiente imagen.

En el estudio se han analizado los portabebés de forma individual y la combinación de silla más base de isofix así que hay dos resultados diferentes para los modelos:

Cybex Aton B i-Size

ABC Design Tulip

Babystyle Oyster Capsule

Leyenda de la tabla:

++ equivale a cinco estrellas

+ equivale a cuatro estrellas

O equivale a tres estrellas

Θ son dos estrellas

– es una estrella

En esta tabla se muestran los resultados del análisis de las sillas en diferentes parámetros:

Normativa de homologación

Isofix

Seguridad en colisión frontal y lateral: Las mejores sillas deben proteger a los niños incluso en accidentes muy graves, incluso más de los que se han realizado para el informe.



Uso, limpieza y confección: Es primordial. El buen uso de la silla, que son fáciles de colocar a intuitivas es clave para garantizar la seguridad.

Ergonomía: Deben ser cómodas para el niño, debe sentirse relajado, cómodo y con suficiente espacio.

Sustancias tóxicas: Los fabricantes de sillas deben ajustarse a las normativas legales sobre el uso de algunas sustancias tóxicas en juguetes o materiales textiles.

Mejores sillas

Los ocho mejores modelos de sillas que han obtenido la calificación más alta son los siguientes:

Por edades, de hasta 1,5 años aproximadamente, los siguientes modelos:

Cybex Aton B i-Size + Base M

Cybex Aton B i-Size

ABC Design Tulip

Hasta 4 años de edad aproximadamente, los siguientes modelos:

Joie i-Spin Safe

Nuna Prym

Recaro Salia

De uno a cuatro años, el siguiente modelo:

Besafe iZi Modular X1 + iZi Modular i-Size Base

De 4 a 12 años, el siguiente modelo:

Maxi-Cosi Morion

Peores sillas

De los 16 modelos analizados, los dos siguientes son los que han conseguido la puntuación más baja:

Babystyle Oyster Capsule

Babystyle Oyster Capsule + Duofix Isofix

Estos dos modelos de silla han obtenido la calificación más baja por contener niveles más altos de sustancias consideradas tóxicas en función de la normativa relativa a los juguetes infantiles. En concreto, cuentan con un nivel de TCPP y TDCP que son retardante de ignición superior al permitido.

Resultados en seguridad

Dentro del área de seguridad, en el estudio de RACE se han estudiado tres diferentes puntos: Colisión frontal, colisión lateral, el recorrido del cinturón y la fijación de la silla.

En el caso concreto de colisión frontal, de todas las sillas, siete han obtenido la calificación más alta, de cinco estrellas. Son las siguientes. En todas las pruebas el niño estaba sentado en contramarcha.

ABC Design Tulip

ABC Design Tulip + Isofix Base Tulip

Babystyle Oyster Capsule

Babystyle Oyster Capsule + Duofix Isofix Base

Cybex Aton B i-Size

Cybex Aton B i-Size + Base M

Joie i-Spin Safe

En las pruebas el impacto en estos modelos analizados apenas se produce oscilación entre cabeza y torso. Son sillas estables y protegen suficiente durante el impacto.

En el caso de impacto lateral, sólo tres sillas han obtenido las cinco estrellas. Son:

Besafe iZi Modular X1 + iZi Modular i-Size Base

Joie i-Spin Safe

Nuna Prym

En estos modelos la carcasa exterior de la silla protege al niño frente al impacto. Hay por tanto un bajo nivel de riesgo de lesión.

En cuanto al recorrido del cinturón, sólo en cinco modelos el cinturón puede ajustarse de forma adecuada a medida que el niño va creciendo. Estos cinco modelos son los que han recibido la máxima calificación.

Babystyle Oyster Capsule + Duofix Isofix Base

Besafe iZi Modular X1 + iZi Modular i-Size Base

Joie i-Spin Safe

Maxi-Cosi Mica

Maxi-Cosi Morion

Por último, la fijación de la silla es una parámetro que no ha alojado resultados muy dispares. Existen pocas diferencias en los modelos analizados, pero aún así, destaca la mejor calificada que ha sido la Maxi-Cosi Morion, que se instala con Isofix y se ajusta muy bien a la forma de los asientos de los diferentes vehículos.

Resultados de uso

En cuanto a los resultados de uso, se ha tenido en cuenta la correcta instalación de las sillas y una protección adecuada. Por tanto se ha calificado la facilidad de instalación en el menor número de pasos posibles.

Siguiendo estos parámetros, en cuanto a los portabebés, tres de ellos han obtenido cuatro estrellas, la mejor segunda calificación.

Cybex Aton B i-Size + Base M

Cybex Aton B i-Size

ABC Design Tulip

En cuanto a las sillas integrales, se han valorado con cuatro estrellas los siguientes modelos por los dispositivos antirrebotes y la facilidad de giro de la silla hacia detrás. La calificación es sobre el aparatado abrochado del niño.

Joie i-Spin Safe

Maxi Cosi Mica

En cuanto al ajuste de la altura, las mejor valoradas son:

Joie-Spin Safe

Recaro Salia Elite

En cuanto a la fácil extracción y la confección de la silla, obtiene la máxima calificación de limpieza y confección el modelo:

Joie i-Spin Safe

Por último, en las alzas no integrales, se valora el uso en cuanto a las guías que posee para el cinturón. El modelo valorado con cinco estrellas es:

El alza Maxi-Cosi Morion

En cuanto al ajuste de la altura, el mejor modelo más valorado es el

Renolux Olymp i-Size

Sobre el manual de uso es este mismo modelo (Renolux Olymp i-Size) el que obtiene las cinco estrellas.

Resultados en ergonomía

En cuanto a la ergonomía se ha tenido en cuenta el espacio para el niño en la silla. Sobre este punto nueve de los productos han obtenido la calificación máxima.

Sobre el espacio que ocupa la silla en el vehículo, hay que tener en cuenta que todas las sillas de contramarcha ocupan más espacio.

Sobre la postura del niño, los modelos con la más alta calificación son:

Babystyle Oyster Capsule + Duofix Isofix Base

Avova Sperling-Fix i-Size

Por la comodidad y la relajación en la que se pueden sentar los niños.

Por último, en cuanto a la comodidad, todas tienen la más alta puntuación.

Resultados en sustancias tóxicas

En este caso 11 de las 16 sillas han obtenido cinco estrellas, en las que no se ha hallado ningún o poco rastro de sustancias tóxicas buscadas, siempre situándose por debajo de la normativa.

Los 11 modelos que han conseguido las cinco estrellas son:

Cybex Aton B i-Size + Base M

Cybex Aton B i-Size

ABC Design Tulip

ABC Design Tulip + Isofix Base Tulip

Joie i-Spin Safe

Nuna Prym

Maxi-Cosi Mica

Besafe iZi Modular X1 + iZi Modular i-Size Base

Britax Römer Advansafix i-Size

Avova Sperling-Fix i-Size

Consejos de compra

A la hora de elegir la mejor sillita para tu bebé hay que tener muchos factores en cuenta puesto que no todas se ajustan de la misma forma a los coches.

Lo ideal es que si la tienda lo permite, pruebes directamente la silla en el coche para ver el ajuste real del producto al modelo de tu vehículo.

¿Cómo saber si está bien ajustada al vehículo? Un indicador clave es que la silla tiene que estar muy bien sujeta al coche.

A la hora de tener sujeta la silla, los cinturones tienen que estar lo más rectos posible y no tener pliegues.

En el caso concreto de los portabebés, hay que tener especial cuidado con los cinturones de seguridad puesto que algunos no abarcan todo el aparato.

Tipos de homologación

Depende de la homologación de la silla, será válida para un tipo de vehículos concretos:

Los modelos de sillas con homologación semiuniversal no sirven par todos los coches.

Los modelos con homologación según la norma i-Size puede instalarse en todos los asientos que tengan la aprobación i-Size.

Las sillas Isofix con Top Tether sólo se pueden instalar en los vehículos que cuentan con los anclajes específicos.

Cómo instalar una silla en un coche

Hay que comprobar cómo debe realizarse la correcta colocación de la silla en el manual de instrucciones del coche y compararlo con el propio de la silla. Hacerlo bien implica una seguridad total mientras que hacerlo mal supone un grave riesgo en la seguridad de los niños.

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de instalar la silla son:

Quitar el abrigo al niño

El cinturón tiene que estar lo más pegado al cuerpo

No cambiar de silla antes de tiempo por otra más grande

En el caso concreto de los portabebés: Lo primero que hay que hacer es colocar el cinturón encima de la zona de los pies de la silla y abrocharlo después. La parte diagonal del cinturón que queda en el respaldo se debe llevar a la parte de detrás de la zona de la cabeza.

Las guías del cinturón en el caso del portabebés son azules aunque en los modelos más nuevos son verdes.

Es importante que el cinturón del vehículo se introduzca en las guías que vienen incorporadas en el portabebés.

Por otra parte, las sillas que se instalan en el mismo sentido de la circulación, las guías son de color rojo o en los modelos más nuevos, verdes.

En estos aparatos la altura del respaldo se ajusta para adaptar la silla a la altura del menor a medida que crezca. En una buena instalación la cabeza debe estar protegida en los laterales del respaldo y el cinturón queda centrado en el hombro.

