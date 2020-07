Este verano se cancelarán 700.000 viajes, ¿te interesa un seguro de cancelación?

Sabías Que...

Cuando se adquiere un billete de avión, una estancia en un establecimiento o un viaje combinado para disfrutar de las vacaciones estivales, no se piensa en que puedan surgir imprevistos que obliguen al viajero a cancelar su desplazamiento en el último momento. Sin embargo la realidad es bien distinta, y al disgusto de renunciar a las ansiadas vacaciones, se suma el gasto que supone cancelar el viaje si no se cuenta con una cobertura que anule el viaje, como por ejemplo un seguro de cancelación.

Se calcula que cada año el 3% de los desplazamientos y viajes estivales, una cifra en torno a los 700.000 viajes, se cancelan por causas ajenas a la voluntad de los propios viajeros y turistas, tal y como detalla el broker de seguros Intermundial. La única manera que tiene el viajero de evitar los gastos de anulación es contratar un seguro de viaje que incluya la cancelación del viaje con estas coberturas de cancelación.

Seguros de viajes para imprevistos

Sólo uno de cada cuatro viajes se protege con un seguro de viajes, según datos estimados de Intermundial Seguros. De éstos viajes, sólo los que hayan contratado una póliza de anulación en el momento de la reserva evitarán los gastos de cancelación.

Motivos de cancelaciones

Salud

La mitad de las cancelaciones de verano se producen por motivos de salud. Un parte médico o de hospitalización es suficiente para justificarlo en la agencia de viajes.

Coronavirus

El coronavirus se trata como una enfermedad dentro de la póliza. Por tanto, si tienes seguro de cancelación con asistencia médica si te cubre los gastos derivados como por ejemplo las pruebas PCR.

Trabajo

La segunda causa de cancelación son los asuntos laborales, una cifra que se estima vaya en aumento debido al clima de inestabilidad laboral, como la pérdida del empleo de forma repentina o, por el contrario, la incorporación a un nuevo puesto de trabajo.

Fuerza mayor

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) informa que ante imprevistos de fuerza mayor, como un conflicto bélico que se inicie en un destino vacacional, no se puede cobrar ningún gasto o penalización por parte de las agencias de viajes a los viajeros.

De hecho, ante situaciones de este tipo, lo adecuado es que las propias agencias, que están obligadas a conocer este tipo de situaciones en los países con los que trabajan, se encarguen de informar a los usuarios de los riesgos que podría conllevar viajar a estas zonas.

En el caso de que algún consumidor se encontrase con problemas al acudir a la agencia a cancelar el viaje previsto, CECU recomienda dejar constancia por escrito de forma fehaciente (a través de las hojas de reclamaciones), puesto que en caso contrario, si a la salida del viaje no constase nuestra solicitud de cancelación, se podría obligar a abonar el importe íntegro del viaje, sin que en ese momento se pudiese alegar justificación alguna.

Por su parte, la asociación FACUA-Consumidores en Acción recuerda que en caso de cancelación de vuelos en casos también de fuerza mayor, como por ejemplo por las cenizas que desprendió el volcán islandés Grimsvötn hace unos años, las aerolíneas están obligadas no sólo a devolver el importe íntegro de los billetes a los afectados que lo soliciten porque ya no les interese volar, sino también a prestarles asistencia si la necesitan.

La asociación indica a los afectados que si no van a volar, deben reclamar a las compañías el reembolso del precio íntegro de sus billetes, incluidos suplementos, recargos y tasas.

En caso de que se nieguen, deben denunciar las irregularidades ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento.

En caso de que los afectados decidan esperar vuelos alternativos en caso de cancelación, FACUA advierte que los usuarios tienen derecho a recibir comida, bebida y alojamiento si es necesario durante la espera.

Si las compañías no les han informado de este derecho, deben conservar facturas o tiques de los alimentos y bebidas que tengan que comprar y de los hoteles donde pernocten para reclamarles su importe.

Si los billetes no fueron contratados por separado, sino dentro de paquetes turísticos con agencias de viajes, las reclamaciones pueden cursarse directamente a éstas.

Eso sí, al tratarse de cancelaciones por causa de fuerza mayor, lo que los usuarios no pueden exigir es el abono de las compensaciones de entre 125 y 600 euros que fija la normativa comunitaria.

Volviendo a las cancelaciones, según Manuel López, consejero delegado de Intermundial, «los gastos de cancelación y penalizaciones se aplican cada día de forma más estricta, por eso los viajeros deben concienciarse de la importancia de contratar seguros de cancelación en cada uno de sus desplazamientos».

La mayor parte de las anulaciones, el 76%, se realizan en las dos últimas semanas antes del inicio del viaje, lo que puede suponer un gasto considerable según el tipo de reserva. Quienes contrataron un viaje combinado podrán tener que hacer frente, tal y como indica la legislación vigente, a los gastos de gestión, los de anulación y a una penalización que oscila entre el 5% y el coste total del viaje, en función del tiempo que reste desde que se anula hasta la fecha de la salida.

Las reservas de vuelos

Tendrán más o menos gastos de anulación según la compañía aérea y el tipo de tarifa. Las aerolíneas low cost y algunas tarifas de las compañías convencionales, por ejemplo, cargan gastos de anulación desde el momento en que se compra el billete. Y lo mismo sucede con determinadas tarifas en los establecimientos hoteleros.

No te olvides del seguro si te organizas tú mismo el viaje

El número de europeos que contrata los servicios de sus viajes o paquetes turísticos de forma independiente por Internet está creciendo fuertemente en toda Europa, incluida España, en los últimos años. En concreto y según datos de la propia Comisión Europea, el 46% de los españoles opta por estos denominados «Paquetes Turísticos Dinámicos», en los que se adquieren los diferentes servicios (transporte, hoteles, excursiones…) independientemente, acudiendo a varias web y buscando las mejores propuestas y precios.

Sin embargo, no hay que olvidar la importancia de contratar el seguro de viajes opcional especializado, fundamentalmente en los destinos más complicados o cuando se practica alguna actividad de riesgo.

«La principal razón es, además de una mayor Cultura Viajera de los españoles, la enorme expansión de Internet donde se pueden encontrar propuestas y precios muy interesantes. Viajar ha pasado de ser un lujo esporádico a convertirse en una actividad más habitual e impulsiva», según explica David Hernández, director general de Europea de Seguros.

En España, la Comunidad Autónoma donde se contratan más servicios de viajes por Internet es Baleares, seguida de Madrid, y donde menos, Andalucía, según un reciente estudio del Strategic Research Center del EAE Business School.

La moda los City Breaks

Otra de las razones de este boom es la moda de los llamados City Breaks o viajes cortos de dos a tres días a ciudades con atractivos turísticos, aprovechando un fin de semana o puente. Las ciudades preferidas para realizar estas escapadas son París, Milán, Londres, Edimburgo en Europa y Nueva York y Hong Kong en el resto del mundo. El precio medio por persona y día de un City Break en Europa oscila entre los 120 euros de París y los 180 de Roma, incluido el vuelo, alojamiento y desayuno.

En esta nueva situación del mercado es muy importante que los viajeros estén muy concienciados con su seguridad y la enorme importancia de contratar un seguro con las coberturas adecuadas en cada caso y que cuente con una Central de Asistencia que funcione durante las 24 horas de todos los días del año. «El seguro de viajes ha pasado a convertirse en una parte muy importante del propio desplazamiento o paquete turístico y los cliente deben de elegir la póliza mejor y de mayor calidad del mercado», explica David Hernández.

