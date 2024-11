Trabajos

Jubilación y Pensiones

Estos son los únicos pensionistas que no van a cobrar la paga de Navidad: cuál es el motivo

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si recibes una pensión no contributiva estás de enhorabuena: vas a cobrar una paga extra de Navidad. Durante el mes de noviembre, los pensionistas reciben este cobro extraordinario, aunque no todos la van a poder cobrar. Por norma general, los pensionistas cobrarán la paga extra de Navidad 2024 en los últimos días del mes de noviembre, excepto aquellos que no hubieran devengado una pensión los seis meses previos. Estos solo cobrarán una parte de la paga extra.

Dos pagas extraordinarias por jubilación e invalidez

Las personas que cobran una pensión no contributiva de jubilación o invalidez tienen derecho a percibir dos pagas extraordinarias al año que se suman a las 12 mensuales. Así lo recoge el artículo 46.2 de la Ley General de la Seguridad Social. La primera de las pagas extra se cobra en el mes de junio, conocida como la paga extra de verano y, la segunda, a finales del mes de noviembre, conocida como la paga extra de Navidad.

Cuantías

Por norma general, los pensionistas que reciben la paga extra de Navidad van a cobrar el equivalente a una mensualidad ordinaria. Es decir, cobrarán un segundo pago en el mes de noviembre de la misma cantidad que cualquier otro mes. Sin embargo, la Seguridad Social detalla algunos casos en los que los pensionistas o bien no reciben paga extra o bien solo cobrarán una parte.

Excepciones

En primer lugar, hay que especificar que para recibir el total de la paga extra es necesario haber cobrado todos los meses del periodo correspondiente. Este es el que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo para la paga extra de verano y del 1 de junio hasta el 30 de noviembre en el caso de la paga de Navidad.

De este modo, si un pensionista no ha recibido una pensión durante los seis meses previos y solo durante algunos meses, cobrará la parte proporcional. Esta se calcula en base a una sexta parte de la paga de cada mes.

De igual modo, los pensionistas que no haya recibido ninguna paga mensual en ningún mes anterior a noviembre, no recibirá nada en concepto de paga extra de Navidad.