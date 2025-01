Sabías Que...

Sociedad

Giro de 180 grados en el transporte público: adiós a los descuentos en estas comunidades

NOTICIA de de Cristian Pinto

El Gobierno anunció en los primeros días del año que prorrogaba las ayudas para viajar gratis en Renfe en 2025. Dos semanas después, el Congreso no ha aprobado el decreto que incluía un paquete de medidas, entre ellas mantener las ayudas al transporte público en toda España. El Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, conocido como ‘decreto ómnibus’, que incluía la revalorización de las pensiones, no ha salido adelante tras no conseguir la mayoría después del voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts.

Entonces, ¿cuándo se acaban las ayudas al transporte público en España? Desde hoy, jueves 23 de enero de 2025, ya no se podrán adquirir los abonos gratuitos para viajeros frecuentes de Renfe en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Rodalíes. Tampoco serán gratuitos los autobuses de larga distancia y se elimina el 50 % de descuento en los trenes Avant. No obstante, algunas comunidades autónomas ya han anunciado que se harán cargo del coste de estos descuentos al transporte público.

Adiós descuentos

Tal y como ha informado Renfe en su página web, desde hoy, 23 de enero de 2025, no se podrán adquirir los abonos gratuitos para viajeros frecuentes. No obstante, Renfe mantendrá la validez de todos los abonos gratuitos para viajeros frecuentes emitidos hasta el 22 de enero. Es decir, si ya tenías el abono gratuito para viajar durante el primer cuatrimestre de 2025 (hasta el 30 de abril) podrás seguir utilizándolo en Cercanías y Media Distancia sin coste adicional, pero no podrás solicitar nuevos abonos.

Comunidades que mantendrán los descuentos

A pesar de este revés, varias comunidades autónomas han anunciado que prorrogarán las bonificaciones de manera temporal. De este modo, los siguientes gobiernos autonómicos asumirán el coste de mantener los descuentos en el transporte público: