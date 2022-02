Vivienda

Humedades en un piso de alquiler, ¿quién tiene que pagar la reparación?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Vives de alquiler y, de repente, un día te encuentras con una mancha oscura en la pared del piso. ¿Humedades? ¡Menuda faena! Además del susto inicial, puede que lo primero que te plantees sea si te va a tocar pagar la reparación o es responsabilidad del dueño.

Sin embargo, no hay una respuesta única, puesto que para saber quién tiene que pagar el arreglo de las humedades en una vivienda hay que tener en cuenta el origen y la causa que las ha generado. Por ello, en algunos casos es el propietario de la vivienda el que debe pagar, mientras que en otros es responsabilidad del alquilado. Y también puede darse la situación de que sea la comunidad de propietarios quien tenga que asumir el coste.

En esta guía encontrarás toda la información necesaria sobre las responsabilidades de cada una de las partes para saber quién tiene que pagar el coste de las humedades en cada caso.

Qué hacer si vives de alquiler y te salen humedades

Si has detectado una pequeña mancha por alguna pared, techo o esquina de un piso en el que vives de alquiler, lo más importante es actuar rápido para quitar las humedades y evitar que se propaguen.

Así que lo primero que hay que hacer es hablar con el propietario de la vivienda. Es fundamental avisar cuanto antes al propietario de lo sucedido, independientemente de que quién haya causado la humedad. Cuanto más rápido, menos engorrosa va a ser la reparación y, por tanto, más económica. Además del dinero, tener humedades en casa y no arreglarlas puede generar problemas de salud, por lo que hay que eliminarlas cuanto antes.

Por otra parte, además de lo que detalla la ley, hay que echar mano del contrato de alquiler y revisar todas las cláusulas más problemáticas del documento. De esta manera, si detectas que en algún párrafo o punto dedicado al arreglo de humedades, este debe seguirse al pie de la letra.

¿En qué casos paga el inquilino?

El inquilino debe asumir los costes de esta reparación de una vivienda de alquiler cuando haya sido el causante de la aparición de la humedad. Un grifo abierto, una fuga de agua, generar una gran condensación en el baño por ducharse con agua caliente o tender la ropa en invierno en un espacio cerrado sin ventilar, son algunos de los motivos que propician su aparición.

En todos estos casos en los que la humedad se haya originado por la acción del inquilino, es este quien debe pagar el arreglo.

Además, en el caso de que la avería sea mayor y haya afectado a los vecinos de viviendas colindantes, también hay que asumir el coste y arreglo de la vivienda del vecino.

Cuándo paga el propietario

El propietario debe asumir los costes del arreglo de las humedades cuando estas aparezcan como consecuencia del mal estado en la vivienda. La LAU señala que todas las obras que tengan que efectuarse para la conservación y mantenimiento de la vivienda corren a cargo del dueño de la vivienda.

De hecho, la normativa aclara en el artículo 21 que “el arrendador está obligado a realizar todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad, sin derecho a elevar por ello la renta”. Esto quiere decir que si ha aparecido una humedad en el baño por el mal estado de los materiales de la vivienda, es el casero quien debe asumir todos los gastos.

Hay una excepción a la norma y es que el dueño no tiene que asumir los costes si el daño o deterioro lo ha producido el arrendatario, tal y como hemos detallado en el apartado anterior.

¿Qué hacer si el casero no arregla las humedades?

Si en alguno de estos supuestos el casero se niega a arreglar las humedades de la casa, hay varias posibilidades a las que puede recurrir el inquilino.

Eso sí, en ningún caso dejes de pagar el alquiler. Es mejor recurrir a otras vías para que te solucione el problema porque ante un impago, puede rescindir el contrato y echarte de la vivienda.

En estos casos puedes:

Intentar negociar con el casero

Hablar para finalizar el contrato

Recurrir a la vía judicial

¿Y si la humedad la ha provocado un vecino?

Las humedades provocadas por un tercero distinto a propietario e inquilino debe pagarlas el que las ocasiona. Es decir, que si la humedad ha aparecido como consecuencia de que el vecino de arriba se ha dejado el grifo abierto o tiene una tubería rota, es este quien debe asumir el coste de la reparación.

En estos casos, el inquilino solamente debe ponerse en contacto con el dueño para avisarle de lo sucedido y sea este quien se ponga en contacto con el otro propietario para iniciar el proceso para eliminar las humedades.

Humedades por mal estado del edificio

También puede suceder que la humedad aparezca como consecuencia del mal estado o deterioro del edificio. En estos casos es el propietario el que debe gestionar todos los trámites para eliminar las humedades y hablar con la comunidad porque es esta la que debe pagar la reparación.

Esto quiere decir que ante la aparición de humedades por filtración debido al deterioro de los materiales de la fachada por ejemplo, es la comunidad la que debe pagar el arreglo.

Además, si a causa de efectuar obras de conservación y mantenimiento aparecen humedades en algunas viviendas, quien debe pagar la reparación también es la comunidad. Así lo detalla la ley de propiedad horizontal.

En estos casos en los que la humedad es causa de un tercero, es fundamental avisar al propietario cuanto antes, puesto que es su responsabilidad mantener el buen estado y habitabilidad de la vivienda.

¿Es legal alquilar un piso con humedades?

No. El casero debe mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad y no se considera que sea así si la vivienda tiene humedades, puesto que son nocivas para la salud. Por este motivo no es legal que un propietario alquile un piso si tiene humedades.

