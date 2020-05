¿Prácticas laborales de becario para coger experiencia? Sí, gracias

Trabajos

En el mercado laboral actual poseer un título universitario ya no es una garantía para obtener un puesto de trabajo. En un ámbito cada vez más competitivo, la experiencia profesional se ha convertido en un factor clave para poder acceder a un empleo. Así, las prácticas laborales se presentan como una buena oportunidad para complementar la formación de estudiante y para obtener conocimientos prácticos que no aporta la enseñanza teórica. Además, una vez finalizado el período de aprendizaje y si el estudiante ha demostrado su valía e interés por el tipo de trabajo, existe la posibilidad de continuar dentro de la empresa.

Cómo elegir unas prácticas como becario

Hay diversos aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de aceptar un contrato de prácticas, como lo son el tipo de empresa, el entorno de trabajo, y el horario, puesto que en muchas ocasiones es necesario compatibilizar la jornada laboral con el programa de clases.

Tipos de becas

Existen dos tipos, los convenios de prácticas para estudiantes, conocidos como contratos de becarios, y los contratos en prácticas. La diferencia fundamental es que el contrato en prácticas es un contrato laboral dirigido exclusivamente a ya titulados. Por su parte, el convenio de prácticas es para estudiantes y no establece ninguna relación laboral ni contractual con la empresa donde se curse la beca.

¿Cuánto cobra un becario?

La remuneración es un aspecto importante tambien debido a que, como estudiantes, hay que asumir gastos de desplazamiento y de comida para llevar a cabo las prácticas. Aunque, según explica Ignacio de La Torre, Executive Manager de Page Personnel, «no hay que fijarse tanto en la remuneración que te pueda ofrecer la empresa, sino más bien en el grado de aprendizaje y formación que te pueda proporcionar la práctica».

Hay que añadir que no hay obligatoriedad por parte de las empresas de pagar las prácticas de los estudiantes, se trate de becas curriculares dentro del programa de estudios que curse o ajenas a este a través de prácticas extracurriculares.

Conseguir una ayuda económica al estudio, aunque sea para transporte, no es obligatoria.

Convenios de prácticas o becas

Los estudiantes suelen completar la formación académica con programas de becas en empresas. Pueden ser prácticas externas curriculares, incluidas en el programa de estudios y son obligatorias para los estudiantes; y prácticas externas extracurriculares, que no forman parte del plan de estudios pero que de todos modos los estudiantes pueden realizarlas para sumar experiencia profesional.

Estos convenios para realizar becas de prácticas académicas externas, los «contratos de becarios», se realizan entre la empresa que ofrece la beca, el centro de formación y el estudiante. Son los conocidos como Convenios de Cooperación Educativa.

¿Los becarios tienen derecho a paro?

No, los becarios en prácticas no tienen derecho a la prestación por desempleo a pesar de que cotizan a la Seguridad Social. Sin embargo los becarios sí tienen derecho a las prestaciones de jubilación, invalidez e incapacidad temporal por accidente laboral o enfermedad común.

Qué aprender durante una beca

La empresa de trabajo temporal Page Personnel ofrece una serie de consejos para poder sacar el máximo partido a las prácticas laborales por parte del becario:

· Proactividad; no hay que esperar a que se asigne una tarea, hay que analizar dónde se puede ayudar y adelantarse a lo que el jefe pueda pedir

· Flexibilidad; es importante que el horario habitual sea flexible si se nota que el jefe puede necesitar ayuda para algo urgente

· Predisposición al aprendizaje; hay que tratar de aprender no sólo del superior o del equipo, sino de toda la oficina

· Preparación; hay que tomar notas de todo lo que se aprenda y repasar en casa para asentar conceptos y poder pasar a la siguiente fase

· Multitarea; hay que intentar que el trabajo sea lo más multitarea posible: fijarse en las diferentes tareas que hacen los compañeros y aprender una nueva cada día

Hay que tener claro que se trata de una oportunidad para aprender, por lo que «acepta las tareas nuevas que te ofrezcan y proponte algunas que supongan un reto para ti. De este modo podrás avanzar cada día», sugiere Esther Gómez, Consultora Senior Page Personnel.

A la mitad de los becarios y meritorios les gustaría prolongar sus prácticas de verano

Las vacaciones pueden significar para muchos jóvenes estudiantes una oportunidad de aprender y experimentar los primeros pasos de su carrera profesional. De hecho, para muchos, el 51% de los jóvenes españoles está interesado en prolongar su práctica más allá del período vacacional.

Para muchos universitarios, la práctica profesional pesa más que unas merecidas vacaciones, más aún cuando están a poco tiempo de titularse. Así lo demostró un estudio realizado por Trabajando.com a más de 4.000 personas, en donde un 55% de los jóvenes evalúan las prácticas profesionales como una forma de aprender y ganar experiencia, un 22% como el primer acercamiento al mundo laboral, un 13% como un paso necesario para la contratación y un 10% lo ve simplemente como un trámite para después poder titularse.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados, el 59%, aseguró no tener previsto hacer la práctica profesional este verano, mientras que un 41% dice lo contrario.

Del 59% que no tiene previsto realizar su práctica profesional este verano, un 76% dice que continuará con su formación al comienzo del curso académico, mientras tanto, un 13% asegura que para este verano tiene planes de hacer un curso de idiomas en España y un 11% irse fuera de España a estudiar idiomas.

Para quienes sí tienen pensado realizar la práctica laboral durante el verano, un 52% dice que preferiría jornada completa, mientras que un no tan distante 48%, dice preferir media jornada.

El 36% de quienes realizarán la práctica este verano, asegura no estar estudiando en estos momentos, un 26% dice estar en su último año de carrera, un 21% dice que le queda un año para finalizar y un 17% dice estar cursando un posgrado.

Muchos son los estudiantes que deciden seguir con sus prácticas luego de haber terminado el período exigido por la universidad. Este hecho se puede comprobar en el sondeo, ya que al preguntarles si ¿estarías interesado en prolongar las prácticas profesionales al finalizar el período vacacional? Un 51% dice que sí, siempre y cuando se pueda compaginar con sus estudios, un 40% dice que sí, ya que no está estudiando en este momento, y finalmente un 9% dice que no, que prefiere continuar únicamente con su formación.

«Las prácticas de verano son una excelente oportunidad para los jóvenes que no poseen experiencia y que quieren conseguir su primer empleo, además de ser oportunidades para quedar fichados para una posible contratación cuando el año laboral vuelva a comenzar. El consejo aquí es conocerse bien para ofrecer al mercado laboral las soluciones que esperan de nosotros. A partir de este conocimiento, estaremos capacitados para decidir la empresa, puesto y condiciones que queremos», señala Javier Caparrós, country manager del portal de empleo.

La crisis desempolva los becarios no remunerados

Se ha producido un cambio en la demanda de puestos de trabajo por parte de los recién licenciados y otros titulados que se encuentran en la búsqueda de su primer empleo. Así lo han percibido los expertos de la consultora de recursos humanos Ábaco Siglo XXI, quienes afirman que desde hace meses los recién licenciados aceptan, e incluso demandan, prácticas laborales con escasa o nula remuneración mientras que esto no sucedía en la época de la bonanza económica. El porcentaje de recién licenciados que demanda este tipo de puestos ha crecido en un 60% respecto al año 2007, según esta consultora.

Marta Merino, directora general de Abaco, asegura que «se hace patente que la crisis está empujando a muchos jóvenes a aceptar e incluso a demandar prácticas como vía de entrada al mercado laboral, lo que no ocurría hace solo dos años».

Mientras la coyuntura económica favorecía la incorporación trabajadores al mercado, muchas empresas tenían dificultades para cubrir este tipo de puestos, sin embargo la situación ha cambiado y en estos meses, próximos al verano, los universitarios y recién licenciados empiezan a demandar de nuevo puestos como trabajadores en prácticas, incluso los puestos sin remunerar.

«Las prácticas laborales son una excelente puerta de acceso al mercado laboral para los jóvenes ya que les permite adquirir experiencia y formación a la vez, y además les posiciona en un lugar optimo para las próximas contrataciones de la empresa», concluye Merino.

Portal de empleo para que los becarios tengan el primer empleo

PrimerEmpleo.com es la primera bolsa de empleo especializada en ofertas de primer empleo, becas y prácticas para estudiantes y candidatos sin experiencia laboral. Este portal especializado en ayudar a los recién titulados sin experiencia.

El alto nivel de segmentación que el portal ha logrado alcanzar en los candidatos registrados, unido al constante crecimiento y actualización de la base de datos de curriculums, proporciona un perfil altamente definido de los mismos, incluyendo su formación, necesidades y expectativas. El perfil de los usuarios corresponde a hombres (42%) y mujeres (58%), estudiantes y titulados entre 21 y 28 años de edad (88%), residentes en España (95%), con una experiencia laboral entre 0 y 2 años (83%).

Programa COOPERA

El Programa COOPERA, pionero en las prácticas formativas de universitarios en empresas desde hace más de 35 años, y que crearon la Fundación Universidad-Empresa (FUE), el Círculo de Empresarios y la Universidad Autónoma, está dirigido a estudiantes de segundo ciclo de Ciencias Económicas o Empresariales, y Administración de Empresas. Los participantes realizan prácticas en dos periodos de cuatro meses durante dos cursos académicos y un proyecto de empresa como trabajo final de carrera.

Nació gracias a la labor de la Fundación Universidad-Empresa, que logró impulsar la aprobación de un Real Decreto en 1981 que posibilitó y reguló la realización de estancias formativas de estudiantes en entornos de trabajo reales. Así, COOPERA fue el primer programa en España en incorporar las prácticas empresariales curriculares en un plan de estudios.

La Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa llevaron a cabo en 1978 un proyecto experimental que permitiera implantar un Programa de Cooperación Educativa en colaboración con diferentes empresas. En 1985, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM puso en marcha este tipo de innovación educativa. Desde entonces hasta la fecha de hoy, 19 promociones de licenciados en Administración y Dirección de Empresas y en Economía se han formado en el seno del Programa COOPERA.

Desde su inicio, el Programa ha contado con el patrocinio de la Fundación Universidad-empresa y el Círculo de Empresarios, y con la participación de un creciente número de empresas para acoger a los estudiantes en prácticas.

Para elegir a los estudiantes, a nivel académico se tiene muy en cuenta la aproximación de la formación universitaria a la realidad empresarial. Los participantes en el Programa realizan prácticas en la empresa a lo largo de 8 meses, repartidos en dos periodos de cuatro meses durante dos cursos académicos, en jornada completa; y culmina con la realización de un proyecto de empresa como trabajo final de carrera. Cada año se convocan alrededor de 90 plazas.

Colaboran empresas como Accenture, Bankia, Cepsa, Cortefiel, Ernst & Young, Iberdrola, KPMG, LG Electronics, Mazars Auditores, Iberdrola Renovables, Michelin, Pricewaterhousecoopers, Casbega, Cumbria, GMS Management Solutions, Riofisa, ASIP, UNESA, Banco Cooperativo Español, BDO Auditores, y BOX News Publicidad.



