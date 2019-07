Trabajos ¿Quiere trabajar? Conviértase en responsable de marketing online o en community manager

Michael Page, Tuenti, Banco Santander, Sephora y Suzuki Ibérica debaten sobre el impacto de las nuevas tecnologías en un encuentro organizado por Antiguos Alumnos CEU. ¿Conclusión? Los nuevos canales de comunicación con el consumidor convierten a dichos perfiles en imprescindibles para las empresas.

Perfiles imprescindibles para las empresas

¿Cómo se ha visto afectada la comunicación de grandes empresas tras la llegada de las nuevas tecnologías? Antiguos Alumnos CEU ha organizado un desayuno con Directores Comerciales y de Marketing con el objetivo de dar voz a unos de los máximos representantes de estas organizaciones y analizar conjuntamente cómo ha cambiado la forma de comunicar y de posicionar la propia marca en un entorno cada vez más digital e interactivo.

Una de las principales consecuencias es un cambio en los canales, lenguajes y tecnologías para dirigirnos a nuestros usuarios. Las campañas online permiten comunicar a un target muy específico y a una inversión menor que el marketing offline y son ineludibles para alcanzar a nuestro público, en un marco como el actual. Pero una buena planificación y ejecución de estas campañas requiere nuevos perfiles profesionales especializados, como el Responsable de Marketing Online y el Community Manager.

En este sentido, José Antonio Ortega, Marketing, Communications & Web Manager de Michael Page International, ha analizado la incidencia de las nuevas tecnologías y las redes sociales en el mercado de los Recursos Humanos: «El Responsable de Marketing Online lidera la imagen de marca de la compañía en los diferentes medios y canales; tiene que ser una persona dinámica, proactiva, estratega y team-player con un dominio absoluto del sector online y del inglés. Su remuneración varía según experiencia y valía y oscila entre 50.000 y 80.000 euros. Otro perfil clave en la era 3.0, es el de Community Manager, que se encarga de implementar, controlar y monitorizar la imagen de marca de la compañía en las diferentes redes sociales. El salario en este caso varía entre 15.000 y 45.000 euros. Sin embargo, en muchos casos se están empleando perfiles muy junior para este tipo de puesto, mientras que su trabajo es clave para el posicionamiento online de la marca», ha explicado Ortega.

Otra consecuencia derivada de la introducción de los nuevos canales online en el ámbito de los Recursos Humanos afecta al área de las Consultoras de Selección. En este caso han servido para «romper barreras», en un sector que desde su comienzo se había caracterizado por ser «muy opaco». «En Michael Page, hemos adoptado las nuevas herramientas online para poder mantener una comunicación transparente con los candidatos, además de los canales de LinkedIn y Facebook, estamos trabajando en nuevas herramientas para dar espacio a un debate abierto entre candidatos y headhunters».

Alejandro Vázquez Guillén, Director Comercial de Tuenti, ha continuado con un análisis de cómo las redes sociales se han convertido en las páginas más visitadas en toda la red durante los últimos años. «Las redes sociales dan el poder a la gente. Representan uno de los mayores fenómenos de participación democrática ciudadana», ha explicado Guillén, «La clave para que una red funcione es que transmita lo qué está pasando en tiempo real».

Fernando Boza, Head of Multi-channel de Banco Santander y Juan López Frade, Director Comercial y Marketing de Suzuki Ibérica han explicado cómo ha sido posible la implementación del canal online y de las nuevas tecnologías en el caso de sectores más estáticos y maduros, como son la banca y el automóvil.

Además de la importancia del canal online, Beatriz Torres, Communications and Sales Marketing de Sephora, ha hablado del concepto de retailtenment, que su marca ha adoptado en los puntos de venta, con música y actividades divertidas para atraer a los consumidores: «Se trata de establecer una conexión emocional con el cliente, creando una experiencia única de consumo».

Alejandro Doncel (KSchool): ‘Los profesionales de marketing online y medición en Internet son los más buscados por las empresas’

Alejandro Doncel es el CEO de KSchool, la escuela de formación para nuevos profesionales online que pertenece a la consultora Secuoyas. Tras mantener una interesante charla con él abordamos a continuación algunos de los temas de interés para todos los jóvenes que quieran convertirse en profesionales de Internet. Destacamos el análisis de Doncel sobre la formación en materias online y cómo el creciente interés de las empresas por Internet como canal de comunicación llevará a que todas ellas cubran con profesionales de áreas como la analítica o el marketing online.

PREGUNTA.- No se para de escuchar que Internet es la tabla de salvación para los actuales jóvenes que se encuentran en paro, ¿hay tantos perfiles por cubrir?

RESPUESTA.- Los hay, y lo más importante, es la tendencia que observamos mes tras mes, que mantiene un crecimiento bastante sostenido. De todas formas, que la gente joven sea nativa en el manejo de nuevas tecnologías y cacharritos, no quiere decir que luego se conviertan todos de forma automática en profesionales de ellas. Conducir un coche no significa saber, ni ser profesional de la mecánica.

P.-¿Cuáles son los más importantes?

R.- Ahora mismo todo lo que tiene que ver con áreas de Marketing y medición. Y observamos una demanda muy fuerte por falta de profesionales cualificados en áreas como diseño, maquetación y experiencia de usuario (UX). En estas últimas, las empresas se roban de forma constante unas a otras a los profesionales mejor cualificados.

P.- ¿Qué previsión de puestos pueden llegar a generar para las empresas?

R.- Lo mismo que una empresa ahora no se concibe sin un área financiera y sin un contable, una empresa que tenga o aspire a tener, presencia en Internet va a necesitar a un conjunto de profesionales que diseñen y hagan operativo un sitio web para alcanzar los objetivos que se buscan. Después, llegan las técnicas de marketing digital que serán una extensión de la estrategia de marketing de la empresa. Luego llega en analista web, y después del análisis web, vienen los procesos de optimización, donde vuelven a entrar áreas de conocimiento como diseño, UX, marketing digital, y vuelta a empezar. Son sistemas de mejora continua…. En fin, todo una abanico de conocimiento especializado, que permita tener áreas digitales de alto rendimiento. La presencia en Internet ya no es un adorno para las empresas, quieren hacer dinero con ella.

P.- ¿La crisis afecta a Internet?

R.- Estamos viviendo la transición de modelo productivo hacia un modelo basado en conocimiento y creatividad. El nuevo modelo comienza a demandar una serie de conocimientos específicos, y algunos de ellos tienen que ver con Internet, lo que su vez crea una demanda de nuevos perfiles profesionales. Podemos decir que en lo que se refiere a estos nuevos perfiles profesionales la crisis es mínima.

P.- ¿Qué posición online es actualmente la más buscada?

R.- No hay una específicamente como la más buscada, sí que tenemos, como te he comentado, un abanico muy amplio de demanda creciente en cada área de conocimiento.

P.- ¿Qué hace falta para ser un buen profesional en este campo?

R.- Tener el espíritu necesario para estar aprendiendo siempre. Es un campo de base tecnológica y la tecnología cambia, se adapta y avanza de forma constante. Las personas con espíritu conformista no creo que puedan adaptarse bien a este entorno.

P.- ¿Cuáles son las remuneraciones actuales en el mercado para estas posiciones?

R.- Depende de la experiencia de cada persona. Los seniors en cada campo son personas muy bien remuneradas, y desde luego están por encima del salario mediano (que no medio) de este país. Lógicamente los Juniors, no están tan bien pagados, pero sus expectativas de mantener el trabajo e incrementar sus ingresos son claramente superiores a las que pueden tener en otros sectores de actividad donde el paro es masivo.

P.- ¿Qué considera más importante para obtener tráfico para una web, un buen posicionamiento orgánico o una buena estrategia en redes sociales?

R.- Si te refieres a alcanzar un buen posicionamiento que te de visibilidad en buscadores, una combinación de ambas. Más otras cosas, como medir bien y actuar en consecuencia. De todas formas, si tu producto no es relevante para alguien (que sea diferenciado, que este enfocado a segmentos de mercado bien definidos…), ni competitivo en calidad y precio, no vas a conseguir nada. Los profesionales de Internet no saben hacer milagros todavía.

P.- Los puestos de marketing online tan demandados actualmente por las empresas, ¿pueden considerarse los nuevos comerciales?

R.- No hay que confundir acción comercial con estrategia y ejecución en marketing. Los fundamentos del marketing siguen siendo los mismos de siempre: diferenciación, segmentación, etc… que ayuden a definir los productos y servicios para las empresas y los mercados a los que sirven. Si no tienes esto, difícilmente vas a poder vender nada, sea con/por Internet o no.

P.- Hay un boom de formación en estos campos profesionales, ¿tal vez demasiado?

R.- Es el mercado el que crea la demanda, y como en todo, cuando hay demanda se genera oferta. Como siempre, pasados unos años, el mercado dejará a los buenos y los malos desaparecerán. Como en todas las áreas de actividad. Es la dinámica de los mercados libres. Ahora mismo existe la oferta que el mercado puede sostener.

Puestos de futuro: programadores TI y profesionales del marketing online

El sector tecnológico no retrocede aún en medio de la vigente coyuntura económica. Cada vez más, se está resolviendo la dualidad entre movilidad y conexión a Internet las 24 horas del día. De esta forma, crece exponencialmente el negocio online, y esto a su vez provoca el crecimiento de la infraestructura tecnológica, que demanda nuevos profesionales al servicio de su creación y mantenimiento. Los perfiles más solicitados, según HAYS, empresa de selección de personal cualificado, son los de programador TI y los relacionados con el marketing online.

Los profesionales dentro del área de desarrollo, en concreto programadores y los expertos en el área de sistemas están adquiriendo cada día más importancia y valor para las compañías. El mercado TI es un mercado en constante cambio, lo que exige profesionales en renovación continua.

En este momento se exigen todo tipo de perfiles, y en gran medida van a depender de las necesidades concretas de cada compañía de los sistemas informáticos que tengan implantados, es decir, empresas con tecnologías más antiguas requieren profesionales con experiencia en ellas, y empresas con tecnologías más modernas requieren profesionales que estén a la última en las novedades del sector.

«No hay una tecnología puntera en concreto, conviven varias al mismo tiempo.», afirma Sergio Hinchado, manager de la sección TI de HAYS. «En este momento, un buen ejemplo serían las comunicaciones y la tecnología aplicada a los negocios a larga distancia».

También ha crecido de manera espectacular la venta online, y con ello la demanda de profesionales en e-commerce en empresas con posicionamiento en ventas generales que se están adaptando a esta tendencia.

«Los programadores y arquitectos dentro del área de desarrollo de software que estén trabajando dentro del negocio e-commerce van a continuar siendo uno de los perfiles más demandados por las compañías. Desde HAYS animamos a la formación continua para cubrir los puestos de futuro. Las empresas buscan perfiles para sus negocios que todavía no han llegado a España, perfiles que surgen en países con mayor avance en tecnologías, como Alemania o Estados Unidos. Esta formación innovadora sumada a un buen nivel de inglés abre las puertas del empleo en los nuevos nichos de mercado», añade Sergio Hinchado.

Así, renovación e innovación se alzan como las claves de supervivencia en este negocio en expansión, que comenzó a crecer de forma imparable en los años 90 y sólo dejó de hacerlo durante la llamada «crisis punto com». En la actual coyuntura económica, ha resultado ser uno de los mercados menos damnificados, y surgen nuevas áreas de crecimiento, como el clouding computing, donde grandes y pequeñas empresas empiezan a ver oportunidades de negocio muy importantes. Para esta nueva tecnología, se están buscando perfiles relacionados con el área de sistemas de Cloud Computing; técnicos de hardware y programadores GAE (Google App Engine)

En un mundo en constante evolución como el tecnológico, resulta imprescindible conocer los últimos avances para ser competitivo en el mercado laboral. Y en un mercado laboral a su vez más global a medida que pasa el tiempo, añaden desde HAYS, un buen nivel de inglés y el conocimiento de otros idiomas aparecen como un valor añadido clave a la hora de seleccionar al personal de las empresas.

Marketing online y gestión de proyectos tecnológicos, las plazas más demandadas y sin cubrir por el mercado laboral

Actualmente, “los cursos más requeridos por los usuario están relacionados con el marketing online, la gestión de proyectos tecnológicos y la creación de empresas”, explica Carlos de Villaumbrosia, director de Marketing de Floqq.com. El marketing online es una herramienta que ha abierto un sinfín de oportunidades laborales, ya que la demanda actual requiere perfiles de los más variados: expertos en Twitter, Pinterest, Facebook para empresa o profesionales capaces de desarrollar eficaces estrategias de SEO y SEM.

Esta tendencia indica una brecha bastante profunda entre las necesidades del mercado laboral de “nuevas profesiones” y la educación tradicional. La mayor demanda de formación actualmente es para profesiones que sólo hacia 4 años no existían. Las universidades, con carreras de entre 4 y 5 años de duración, no tienen capacidad para estar al paso con los rápidos cambios que se producen en las competencias requeridas para competir a nivel profesional.

«Mientras las cifras muestran que el paro sigue incrementándose hasta situarse en el 22,85% de la población española, a su vez existen puestos de trabajo con paro cero. Existen ofertas de empleo que no se cubren porque las empresas no encuentran profesionales con las habilidades requeridas por el puesto”, afirma Villaumbrosia.

A las subvenciones otorgadas en 2011 para la formación subvencionada para la generación de empleo en España fue de 3.013,8 millones de euros corresponde un índice de colocación del 2,7%. Se hace necesario, por lo tanto, encontrar alternativas válidas para conectar la formación al mundo laboral.

3.000 usuarios en una semana

Por eso ha nacido la plataforma española Floqq.com, que con tan sólo una semana de vida ya cuenta con más de 3.000 usuarios registrados interesados en formarse y alrededor de 200 expertos y profesionales dispuestos a poner a su disposición experiencias y conocimientos. El funcionamiento de este marketplace de la formación se rige según un sistema muy sencillo de demanda y oferta de formación.

Floqq presenta una solución en forma de píldoras de formación económicas, rápidas, presenciales e impartidas por profesionales. Los primeros cursos ya están activos y abarcan ámbitos específicos de las nuevas tecnologías aplicadas a los negocios.

Analítica web avanzada

Unos ejemplos muy concretos son el curso de Analítica web avanzada, Pinterest para empresas o Creación de blogs sin programar, entre otros. Por ejemplo, el curso de Analítica Web Avanzada impartido por Adrián Segovia, Director de Inteligencia de Mercado en El País, AS y Cinco Días, es uno de los más solicitados como consecuencia de la gran demanda generada por el avance del e-commerce y el auge de las técnicas de SEO y SEM.

Así mismo, el crecimiento sin precedentes de la industria Smartphone, ha creado la necesidad de cubrir cada vez más plazas de trabajo con desarrolladores expertos en Apps móviles. El curso “html5 – Técnicas avanzadas para el desarrollo de WebApps Móviles” impartido por Javier Jiménez Villar, CEO de la empresa líder en el desarrollo web y móvil TapQuo, cumple con el objetivo de formar a profesionales en este ámbito.

Otros cursos son ofrecidos gratuitamente por la plataforma. Nociones sobre cómo crear una empresa, cómo crear un curso en Floqq o Prezi para principiantes tienen coste cero para todo el que quiera apuntarse. Acabar con el paro y dar respuesta a las necesidades del mercado laboral es el reto y la misión de Floqq. El punto de fuerza de la plataforma reside en que facilita la búsqueda de cursos presenciales que respondan a necesidades específicas, impartidos por expertos profesionales que aplican conocimientos y ponen en práctica habilidades cada día en su entorno laboral.

Todo sobre el Marketing online a través de un Master

Adtiviti, agencia especializada en el desarrollo de estrategias de comunicación en medios digitales y el Istituto Europeo di Design (IED), han firmado un convenio de colaboración para formar especialistas en comunicación, publicidad y marketing digital. El Master en Comunicación, Publicidad y Marketing Online, que tiene una duración de 400 horas y se imparte desde el mes de noviembre en la sede que el IED tiene en Madrid, abarca desde un punto de vista práctico la comunicación digital en todas sus facetas.

Al reconocido equipo de profesores y profesionales procedentes de distintas empresas que conforman el claustro del Master, se unen directivos de Adtiviti, entre los que destacan Joaquín Cobos, consejero delegado; Virginia Romero, directora de medios online y Daniel Megías, director Tecnológico de Adtiviti y director del Master.

A través de un completo programa que cubre todos los aspectos de la comunicación digital desde una aproximación práctica, destacados profesionales del sector aportan su experiencia y visión de las distintas materias, que se desarrollan según una metodología que combina teoría y práctica con casos de estudio reales.

Adtiviti es una agencia de publicidad con vocación de servicios plenos especializada en comunicación online, que apuesta firmemente por la convergencia entre la publicidad convencional y la publicidad digital. Su oferta de servicios abarca desde la estrategia creativa de las campañas online, hasta las herramientas destinadas a la captación de nuevos clientes.

Los profesionales de Adtiviti, con amplia experiencia tanto en el mundo de la publicidad convencional como digital, aportarán todo su know-how sobre comunicación online, desarrollando casos prácticos y campañas realizadas para algunas de las empresas más relevantes del panorama español, como Telefónica, El Corte Inglés o Vallehermoso.

Orientado a diseñadores, licenciados en Marketing, Publicidad y Comunicación, directores de arte y a todos aquellos profesionales interesados en especializarse en marketing digital, el Master abarca desde la operativa de una agencia de publicidad online hasta el desarrollo de los aspectos teóricos y estratégicos del marketing y la publicidad en la Red. Su finalidad es completar la formación de aquellos graduados o profesionales de la comunicación y el marketing que deseen conocer de forma práctica y de primera mano las herramientas, tendencias y técnicas que se utilizan en el día a día de la comunicación online.

Asimismo, al finalizar el Postgrado, los alumnos tendrán la posibilidad de realizar prácticas en empresas y estudios de diseño, pudiendo optar además a un servicio específico de ayuda para la búsqueda de empleo.

Según Daniel Megías, director Tecnológico de Adtiviti y director del Master, «este Postgrado viene a cerrar la brecha digital existente hasta ahora en la formación ofrecida por la mayoría de los cursos, que dedicaban sólo una pequeña parte de su contenido a las disciplinas interactivas. En un momento en el que las empresas son cada vez más conscientes de las posibilidades que ofrece la Red, el Master en Comunicación, Publicidad y Marketing Online supone una oportunidad única para quienes deseen especializarse en estas disciplinas y adquirir una perspectiva de las tendencias futuras en este campo».

