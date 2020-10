Sabías Que... ¿Quieres donar médula ósea? Información sobre dónde y cómo puedes hacerlo

¿Quieres donar médula ósea? Si es así, tienes un largo camino por delante, pero te indicamos desde dónde debes empezar. Comienza por contactar con las entidades de donantes de tu comunidad.

Teléfono información por comunidades

Listado de centros de información a donantes

ANDALUCIA

ALMERIA

950 01 60 35 Hospital del SAS Torrecárdenas Centro de Transfusión Sanguínea Paraje de Torrecárdenas, s/n 04009

CADIZ

956 03 31 20 Centro Regional de Transfusión Sanguínea Ronda de Circunvalación, s/n 11407 Jerez de la Frontera

CORDOBA

957 011 100 Centro Regional de Transfusión Sanguínea

Avda. San Alberto Magno, s/n 14004

GRANADA

958 021 400 Centro Regional de Transfusión Sanguínea

C/ Dr. Mesa Moles, s/n 18012

HUELVA

959 016 023 Hospital Juan Ramón Jiménez Centro de Transfusión Sanguínea

C/ Ronda Norte, s/n 21005

JAEN

953 008 300 Centro de Transfusión Sanguínea de Área de Jaén Carretera de Bailén-motril, s/n 23009

MALAGA

951 034 100 Centro Regional de Transfusión Sanguínea

Avda. Dr. Gálvez Guinachero, s/n

29009

SEVILLA

955 009 900 Centro Regional de Transfusión Sanguínea

Avda. Manuel Siurot, 39 41013

ARAGÓN

ZARAGOZA

976 765 700 Hospital Clínico Lozano Blesa Avda. San Juan Bosco, 15 50009

976 765 500 Hospital Universitario Miguel Servet Paseo Isabel La Católica, 1-3 50009

ASTURIAS

Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias C/ Emilio Rodríguez Vigil, s/n Apdo. de Correos 1444 33006 Oviedo. 985 232 426

BALEARES

Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Las Islas Baleares C/roselló i Caçador, 20 07004 Palma de Mallorca. 971 764 433

CANARIAS

LAS PALMAS

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín C/ Barranco de la Ballena, s/n 35012 Las Palmas 928 449 516

TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE Hospital Universitario de Canarias C/ Ofra, s/n 38320 La Laguna. 922 679 023

CANTABRIA

SANTANDER

Hospital Marqués de Valdecilla Banco de Sangre Avda. de Valdecilla, s/n 39010 SANTANDER 942 202 588

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete C/ Hermanos Falcó, s/n 02006

967 597 100

CIUDAD REAL

Hospital General de Ciudad Real C/ Tomelloso, s/n 13005 CIUDAD REAL

926 278 000 Hospital Mancha Centro Avda. de la Constitución, 3 13600 Alcázar de San Juan

CUENCA

926 580 500 Hospital Virgen de La Luz Hermandad Donantes de Sangre, 1 16002

GUADALAJARA

969 179 900 / 224 211 Hospital General y Universitario de Guadalajara C/ Donantes de Sangre, s/n 19002

949 209 200 Complejo Hospitalario de Toledo Avda. de Barber, 30 45004 TOLEDO

TOLEDO

925 269 200 Hospital Nuestra Señora del Prado Ctra Madrid-extremadura, Km. 114 45600 Talavera de la Reina. 925 803 600

CASTILLA Y LEON

SALAMANCA

Complejo Hospitalario de Salamanca Paseo de San Vicente, 58-182 37007 923 291 338

VALLADOLID

Avenida de Ramón y Cajal número 3 en Valladolid. 983 420 000

LEÓN

Calle Altos de Nava sin número en el Banco de Sangre, completo asistencial universitario de León. 987 237 400

BURGOS

Avenida Cid número 96 en Burgos. Banco de Sangre complejo asistencial Universitario de Burgos. 947 281 800

ZAMORA

Avenida Requejo número 35 en Zamora. 980 548 200

SORIA

Plaza Santa Bárbara sin nñumero. 975 234 300

ÁVILA

Avenida Juan Carlos I sin número. 920 358 000

CATALUÑA

BARCELONA

Fundación Carreras C/ Muntaner, 383 2ª 2º 08006

934 145 566 Registro Español Donantes Médula Ósea «REDMO»

CEUTA

Hospital De La Cruz Roja Avda. Marina Española, 39 51001

EXTREMADURA

BADAJOZ

Hospital Regional Universitario Infanta Cristina Ctra. de Elvas, s/n 06080. 924 218 104

GALICIA

A CORUÑA

Centro de Transfusión de Galicia Avda. Monte Da Condesa, s/n 15706 Santiago de Compostela. 900 100 828

LA RIOJA

LOGROÑO

Hospital San Pedro C/ Piqueras, 98 26006 941 298 000

MADRID

Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid Avda. de la Democracía, s/n

28032. 913 017 200 / 913 017 258

MELILLA

Hermandad Donantes de Sangre C/ Pola Vieja s/n 52004 MELILLA 952 675 051

MURCIA

Hospital Virgen de La Arrixaca Ctra. Madrid-cartagena, s/n 30120 El Palmar. 968 369 500 Centro Regional de Hemodonación C/ Ronda de Garay, s/n 30003. 968 341 990

NAVARRA

Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra C/ Inunlarrea, 3 31008 Pamplona NAVARRA 848 422 588

PAIS VASCO

VIZCAYA

Osakidetza (Coordinación Autonómica Trasplantes) Alameda de Rekalde, 39-a, 4ª Planta 48008 BILBAO – 944 033 601

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE Centro de Transfusión de Alicante Ctra. Nacional, 323, Km 87 03550 San Juan. 965 658 112.

VALENCIA

963 868 100. Centro de Transfusión de La Comunidad Valenciana Avda. del Cid, 65 46014

Datos en España de donación de médula ósea

La médula ósea (MO) es, junto con la sangre de cordón umbilical (SCU) y la sangre periférica (SP) una de las tres fuentes de células madre sanguíneas. El trasplante de este tipo de células de la sangre (trasplante de progenitores hemopoyéticos o TPH) se ha consolidado como una alternativa terapéutica para una gran variedad de enfermedades. Está indicado fundamentalmente en enfermedades linfoproliferativas, leucemias, enfermedades de la sangre no malignas y aunque en menor proporción, en algunos tipos de tumores sólidos.

Los trasplantes de células madre sanguíneas (TPH) se denominan autólogos, cuando éste se realiza a partir de células del propio paciente y alogénicos cuando las células proceden de otra persona. A su vez, estos últimos se dividen en trasplantes alogénicos emparentados, cuando las células son donadas por un familiar, y alogénicos no emparentados, cuando proceden de otra persona no relacionada con el paciente.

De cada 10 pacientes que necesitan un trasplante alogénico, sólo 3 tienen un familiar compatible. En el resto de los casos, la ONT-REDMO busca un donante no emparentado de médula ósea, de células madre de sangre periférica o una unidad de sangre de cordón umbilical (SCU) compatible, primero en nuestro país y si aquí no se encuentra, la búsqueda se extiende por todo el mundo.

En la actualidad, hay 20,6 millones de donantes de médula ósea inscritos en el Registro Mundial. De ellos, alrededor de 550.000 son donantes de cordón umbilical (SCU) cuya sangre está almacenada en todo el mundo.

España, líderes en sangre del cordón umbilical

España es el primer país de Europa en unidades de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenadas, con cerca de 60.000 (el 11% de todas las reservas mundiales) y el octavo en número de donantes de médula ósea, con más de 100.000.

Para los pacientes españoles, la búsqueda internacional les garantiza las mismas posibilidades que las de cualquier otro enfermo del mundo, de encontrar una médula ósea o un cordón umbilical compatible.

Los últimos datos de la ONT- REDMO demuestran que se ha producido un aumento de un 4,5% en el número de inscritos para donar médula a finales de agosto de 2020.

La media supone que se han producido unas 2,374 personas de media al mes, unos 80 nuevos donantes al día.

En la actualidad, los datos de donantes de médula ósea en España es de 434.000. Con esta cifra, el número de donantes en España se acerca a conseguir el objetivo fijado para 2022 que es de 500.000 donantes según el Plan Nacional de Médula ósea (PNMO).

Hasta el momento, en nuestro país se han efectuado más de 42.000 trasplantes de células madre de la sangre. Este tipo de intervenciones se ha incrementado de forma considerable en los últimos 7 años (+ 39,9%) hasta alcanzar un máximo histórico el pasado año, con un total de 2.672. De ellos, cerca del 20% (487) fueron trasplantes de donante no familiar (95 de médula ósea, 149 de sangre de cordón umbilical y 243 de sangre periférica) Precisamente, los que más han crecido han sido los trasplantes de donante no familiar (alogénico no emparentado), que desde 2005 se han multiplicado por 3.

Aspectos claves nueva campaña donantes de médula ósea

Sanidad ha puesto en marcha el Plan Nacional de donación de médula ósea, que trata de alcanzar los 500.000 donantes de médula en 2022. El director de la ONT, Rafael Matesanz, ha explicado los aspectos clave de este plan, que su juicio ‘potencia los modelos de donación de médula ósea que ya existen en cada una de las Comunidades Autónomas, establece mecanismos de colaboración y refuerzo entre ellas para optimizar las donaciones y moderniza todo el proceso’.

De hecho, el Plan contempla la posibilidad de informar telefónicamente a los ciudadanos sobre los beneficios y riesgos de la donación de médula ósea; se potencia el papel de las asociaciones de donantes y pacientes a la hora de informar a los ciudadanos; y los posibles donantes podrán hacerse la prueba diagnóstica (tipaje) para conocer su compatibilidad, sin necesidad de desplazarse al centro de transfusión. Se les enviará a su domicilio un kit con el material necesario para este estudio.

Asimismo, para facilitar su trabajo, la ONT pone a disposición de aquellas Comunidades Autónomas que lo deseen la posibilidad de adherirse a un sistema de información y registro centralizado (con la colaboración de la Fundación Carreras-rEDMO), así como la realización de tipajes centralizados en tres laboratorios del país (Barcelona, Madrid y Málaga).

Otros aspectos clave de este plan son los siguientes.

• Intensificar la información veraz a los posibles donantes, con especial énfasis en los mínimos riesgos para el donante y beneficios para el receptor. Los donantes también deben recibir información sobre las exploraciones complementarias asociadas al registro y a la donación efectiva, en caso de que ésta llegue a producirse.

• Las personas encargadas de ofrecer información a los ciudadanos tendrán que tener una formación específica para este cometido. Además, informador y donante tendrán que firmar un documento de consentimiento informado.

• El Plan detalla los requisitos de compatibilidad HLA para que un paciente pueda recibir un trasplante de un familiar, o por el contrario, iniciarse la búsqueda de un donante no emparentado en el REDMO y registros internacionales.

• Para alcanzar los 500.000 donantes en 2022, cada Comunidad Autónoma tendrá que conseguir el número anual de donantes que le corresponde proporcionalmente a su peso en el conjunto de la población española.

• Cada Comunidad Autónomas establecerá los centros de información y captación de donantes necesarios para el desarrollo de este plan. Estos centros estarán situados, preferentemente, en los centros de transfusión sanguínea.

• El Plan recoge una actualización de las indicaciones de búsqueda de donante no emparentado, así como los requisitos para la realización de un trasplante de este tipo.

• Se establece un seguimiento de los donantes y de los pacientes.

• Por último, el Plan contempla la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de asociaciones de donantes y de pacientes, sociedades científicas, administraciones Central y Autonómicas y del REDMO.

¿Quieres donar médula ósea? Información sobre dónde y cómo puedes hacerlo was last modified: by

Si quieres leer más noticias como ¿Quieres donar médula ósea? Información sobre dónde y cómo puedes hacerlo, te recomendamos que entres en la categoría de Sabías Que....

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES