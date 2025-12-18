Jaime Martínez, de InveretiK: “La Lotería puede cambiarte la vida para bien o para mal según cómo gestiones el premio”

NOTICIA de de Javi Navarro

Ganar la Lotería de Navidad puede cambiar una vida en cuestión de segundos, pero también convertirse en un problema si no se gestiona con cabeza. Así lo advierte Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de InveretiK, que llama a disfrutar del premio, pero sin perder la perspectiva financiera una vez pasa la euforia inicial.

El primer impacto para cualquier agraciado llega al hacer números con Hacienda. En el caso del Gordo, el premio por décimo asciende a 400.000 euros, de los cuales los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20%, lo que supone que Hacienda se queda 72.000 euros y el premio neto final se sitúa en 328.000 euros.

Conviene tener en cuenta un matiz importante —que suele generar dudas—: la exención de los 40.000 euros se aplica por décimo, no por persona. Es decir, si el décimo está compartido, esa cantidad exenta no se multiplica entre los distintos agraciados.

¿Qué hacer con el dinero tras ganar la lotería?

Una vez superado el trámite fiscal, llega la pregunta clave: cómo gestionar el dinero para que el premio no se esfume con el paso del tiempo. Martínez Tascón lo tiene claro: la peor decisión es actuar con prisas.

“Muchas personas, tras ganar la lotería, entran en una espiral de malas inversiones, gastos excesivos y proyectos poco meditados que, en algunos casos, las llevaron incluso a la ruina”, advierte el profesor de OBS Business School.

Cancelar deudas: la rentabilidad inmediata

El segundo paso recomendado es analizar la situación financiera personal y cancelar aquellas deudas que resulten más costosas, especialmente las que tienen tipos de interés elevados o no aportan valor real.

“Eliminar deudas caras supone una rentabilidad inmediata y sin riesgo”, subraya Martínez Tascón.

Invertir según el plazo y el perfil de riesgo

Con el capital restante, la estrategia debe adaptarse al perfil de cada persona y al horizonte temporal. No todo el dinero debe tratarse igual.

Para el corto plazo —cuando se necesita liquidez inmediata—, el experto recomienda optar por opciones seguras como:

Cuentas corrientes

Deuda pública

Depósitos a plazo fijo

Fondos de inversión de riesgo muy bajo

En cambio, el dinero destinado al largo plazo permite asumir algo más de riesgo, siempre con asesoramiento profesional y con el objetivo de lograr una mayor rentabilidad.

“El fondo de inversión es probablemente el vehículo más popular, pero no es el único. Existen alternativas para cada perfil de riesgo, que debe definir un buen asesor financiero”, explica.

¿Invertir en vivienda? Sí, pero con criterio

Las inversiones inmobiliarias también pueden ser una opción, aunque el experto lanza una advertencia clara: no comprar por comprar.

“Hay que buscar inversiones atractivas, con precios competitivos, que permitan obtener rentabilidad futura, ya sea mediante el alquiler o una venta posterior”, señala Martínez Tascón.

Disfrutar del premio, sin perder la cabeza

El mensaje final es claro: ganar la lotería convierte de golpe al premiado en gestor de un patrimonio relevante, con todo lo que ello implica.

“Un premio nos obliga a proteger el capital, diversificar riesgos y pensar a largo plazo. El verdadero premio no es solo ganar la lotería, sino saber gestionar lo que viene después”, concluye el profesor de OBS Business School.