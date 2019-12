¿Te ha tocado la lotería? Ojo con el fraude de que te compran el boleto premiado para blanquear dinero

Ocio - Tecnología

¿Has sido agraciado con un premio de lotería? Lo primero, enhorabuena, aquí te dejamos unos consejos si te ha tocado la lotería para saber qué hacer. Y a continuación, lo primero que debes saber es que no te debes dejar engatusar por los timadores… El principal fraude en los premios de lotería consiste en aprovecharse de la «codicia» del ganador y vender su billete premiado para, además del premio, sacar otro «pellizco». De este modo otras personas justifican ante Hacienda el origen de su dinero negro. El agraciado con premio de lotería recibe a cambio de su billete premiado un sobreprecio, pero se arriesga si es «pillado» por el Fisco a tener que pagar a Hacienda más de la mitad de todo lo ganado. Te explicamos lo que NO tienes que hacer.

Vendo décimo lotería premiado, un fraude

La venta de lotería para blanquear dinero es una fórmula para ‘limpiar’ dinero negro. Pero esta práctica puede acarrear graves sanciones a quienes se dejen embaucar y decidan vender el premio por una cantidad extra que suele oscilar entre el 10 y el 20%. Esta grave infracción tributaria se articula ofreciendo un atractivo sobreprecio sobre el importe premiado -generalmente de entre un 10% y un 20%- a cambio del décimo, que al encontrarse exento de tributación permite al defraudador dar salida a bolsas de dinero negro de difícil justificación y control por parte de Hacienda, como las derivadas de operaciones de compra-venta de inmuebles.

Lotería para blanquear dinero

Los Técnicos de Hacienda señalan que el defraudador que posea el billete comprado, podrá acreditar el carácter exento y licito de esos fondos y blanquear, de esta forma, un dinero negro. Mientras que quien vende el billete difícilmente podrá acreditar ante una inspección el origen del dinero ingresado en sus cuentas y tener que pagar una multa que supere en más de la mitad el importe ganado.

Los agraciados que ‘especulen’ con sus décimos se arriesgan a pagar a Hacienda más de la mitad de lo ganado.

Sin embargo, los Técnicos de Hacienda advierten de que esta maniobra supone «un auténtico engaño» para los agraciados, ya que difícilmente podrán acreditar el origen de esos fondos ante una Inspección Tributaria, pudiendo terminar con un acta de inspección que supere, entre la deuda y la sanción, más de la mitad del importe ganado.

Los Técnicos de Hacienda explican que determinadas bolsas de fraude pueden aflorar mediante el pago de una prima -que oscila entre el 10% y 20%- por los billetes premiados. No olvidemos que la ganancia proveniente de los sorteos de lotería está exenta de tributación. Para acceder a este tipo de prácticas los defraudadores cuentan muchas veces con la colaboración, a cambio de una comisión, de algunos empleados de las entidades financieras, asesores o abogados, que actúan como intermediarios, sin ser conscientes de las posibles consecuencias que ello puede ocasionarles.

La trampa y sus colaboradores

GESTHA afirma que esta operación puede constituir una infracción tributaria y una autentica «trampa» para la persona realmente agraciada con el premio, ya que difícilmente podrá acreditar ante una inspección el origen del dinero ingresado en sus cuentas. Por ello, podría acabar con un acta de inspección cuya deuda supere en más de la mitad el importe ganado.

Los Técnicos de Hacienda señalan que, sin embargo, el defraudador que posea el billete comprado, podrá acreditar el carácter exento y licito de esos fondos y blanquear, de esta forma, un dinero negro procedente de cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres años, entre los que se incluyen los delitos fiscales.

Multas

Según el Secretario General de GESTHA, José María Mollinedo, «un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulta agraciado con un premio de 300.000 euros y que vende su billete a un defraudador por 330.000 euros, puede acabar pagando al fisco más de 175.000 euros en el mejor de los casos, incluida la sanción mínima.

Por el contrario el defraudador-comprador del billete, que probablemente tributaría al 43% por la cantidad lavada, simplemente pagará el 10% y se ahorra el 33%, y, sobre todo, acreditará el origen lícito de esos fondos».

De este modo, el defraudador se limitaría a pagar el sobreprecio de su compra en lugar de hacer frente a la tributación del 43% que probablemente le correspondería, con lo que conseguiría lavar un dinero negro de origen incierto que en ocasiones procede de tramas relacionadas como el narcotráfico y la prostitución, entre otros delitos.

Leyes blanqueo de dinero

GESTHA recuerda que los empleados de entidades financieras, los auditores, contables externos, asesores fiscales, abogados y procuradores que actúen por cuenta de clientes en las operaciones de pago de premios de loterías están sujetos a las obligaciones establecidas en la Ley 19/1993 de 28 de diciembre, sobre medidas de prevención de blanqueo de capitales, modificada por la Ley 19/2003 de 4 de julio.

En particular, los Técnicos de Hacienda señalan que con su «colaboración», estas personas estarían vulnerando la obligación de no ocultar el origen de los movimientos de los billetes de banco por importe superior a 80.500 euros, así como la prohibición de ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Esta colaboración les puede acarrear a los intermediarios una multa de hasta el 50% del importe del billete premiado.

Propuestas para atajar el fraude en la compraventa de billetes premiados

Con objeto de atajar el fraude en la compraventa de billetes premiados GESTHA propone al Ministerio de Economía y Hacienda que habilite a los 8.000 técnicos financieros para comprobar íntegramente que los detalles de los pagos de los premios corresponden a sus titulares originarios. Para ello habría que vigilar la contratación de cajas de seguridad en entidades financieras, así como el aumento de saldos bancarios sin justificar.

Para evitar cualquier sospecha, Gestha recomienda a los agraciados en el sorteo que depositen los premios en una entidad financiera, la cual se encargará de gestionar su cobro legalmente. Y, por supuesto, que rechacen cualquier oferta de adquisición del billete premiado, por mucha seguridad que aparentemente les ofrezca el comprador o sus colaboradores.

El Gordo de Navidad, ‘lluvia’ de millones

Gestha estima que el popular sorteo de la Lotería de Navidad puede resultar especialmente atractivo para los «defraudadores», debido a la alta cuantía de los premios y es una ocasión típica para la compra de billetes de lotería premiados como medio para el lavado y blanqueo de capitales así como los «riesgos fiscales» que pueden derivarse para aquellos ciudadanos que vendan sus billetes de lotería premiados a posibles defraudadores que necesiten instrumentalizarlos como medio para lavar y blanquear capitales.

Gestha explica que determinadas bolsas de fraude que generan ingresos de difícil justificación y control por parte del Fisco -como las derivadas de operaciones de compra-venta de inmuebles o tramas relacionadas con el narcotráfico o la prostitución- pueden tener su «salida» mediante la compra de sorteos cuyo premio se encuentra exento de tributación.

Este colectivo afirma que esta operación aparentemente «redonda», constituye una infracción tributaria para Hacienda y un auténtico engaño o «timo» para el agraciado, ya que difícilmente podrá acreditar ante una Inspección Tributaria el origen de esos fondos, pudiendo terminar con un acta de inspección que supere en más de la mitad el importe ganado entre la deuda y la sanción.

Los Técnicos de Hacienda señalan que el adquiriente, en cambio, podrá acreditar el carácter de exento de esos fondos, sin pagar un solo euro y blanquear así un dinero negro de origen incierto y que no siempre proviene de actividad lícitas, tal y como ha venido denunciando Gestha de manera reiterada en sus informes sobre el volumen creciente de billetes de 500 euros en circulación.

De esta forma, a modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulta agraciado con un premio de 300.000 euros y que, movido por su ambición, decida vender su billete a un defraudador por 350.000 euros, si Hacienda descubre la ganancia patrimonial no justificada, puede acabar pagando al Fisco más de 175.000 euros, incluyendo la cuota más la sanción impuesta.

Por el contrario, el comprador-defraudador del billete, que probablemente tributaría al 43% por la cantidad lavada, simplemente pagará el sobreprecio, y podrá en todo momento acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos sin pagar un solo euro de penalización por el fraude cometido. De conformidad con la Ley, los agraciados por el Gordo y demás premios están exentos de tributación, por lo que no deben abonar cuantía alguna a Hacienda, pudiendo disfrutar íntegramente su premio.

Recomendaciones

Con objeto de evitar situaciones engañosas, Gestha recomienda a los agraciados por el sorteo que depositen los premios de elevada cuantía en una entidad financiera, de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro. Asimismo, sugiere que rechacen cualquier transmisión del billete premiado por mucha seguridad que aparentemente ofrezca el comprador.

Un sorteo cada vez más «gordo»



Según datos oficiales del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE), las ventas de boletos para el Sorteo Extraordinario de Navidad suponen casi la mitad del volumen total de la lotería que se vende al año.

En los últimos años se han emitido billetes para el sorteo de Navidad por un valor de más de 3.300 millones de euros.

El fraude internacional en la lotería de Navidad

Otro fraude, esta vez sobre la venta de papeletas y décimos falsos a nivel internacional en el tradicional sorteo de lotería de Navidad empezará a investigarse cada año para evitar que los ciudadanos ‘piquen’ en el anzuelo de querer hacerse millonario con los premios del Gordo de Navidad de España.

El Ministerio de Economía y Hacienda se ha puesto en contacto con la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) para notificar su decisión de abrir un expediente como consecuencia de la denuncia que presentó la asociación de consumidores el pasado diciembre sobre un caso de fraude en relación con la lotería de Navidad.

El fraude consiste en la publicación de anuncios insertados en las publicaciones y revistas de aerolíneas extranjeras animando a comprar números para el sorteo de Navidad (también se han observado para otros sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional) a través de una empresa llamada European Lottery Guild. Esos anuncios ofrecen participaciones de entre 40 y 800 euros (pagados mediante transferencia por tarjeta de crédito o cheque) y buscan confundir, principalmente, a ciudadanos extranjeros que pueden tener un escaso conocimiento de la fórmula legal de sorteos en España.

CECU denunció por primera vez este caso en el año 2005 y, desafortunadamente, a finales de 2009 se volvió a comprobar la existencia de este caso recurrente de fraude en la compra de participaciones para sorteos de la lotería española.

CECU entiende que esta publicidad busca la obtención engañosa de datos de carácter personal, sobre todo datos bancarios, para utilizarlos posteriormente de forma fraudulenta.

