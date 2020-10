Sabías Que...

Salud La campaña de la vacuna de la gripe empieza en octubre

En octubre empieza la campaña de la vacuna de la gripe 2020 para la que se recomienda la vacunación a los grupos de riesgo, mayores de 65 años y personal sanitario. Los antibióticos no son efectivos frente a la gripe, una enfermedad viral, y su uso puede crear resistencias a estos fármacos. Es aconsejable evitar la transmisión del virus con medidas higiénicas como el lavado frecuente de manos.

>> Distinguir gripe de coronavirus

Fecha de vacunación de la gripe por comunidades

Cada comunidad autónoma en 2020 establece una fecha de inicio de vacunación. Todas las comunidades inician sus campañas en la primera quincena de octubre:

En Cantabria la campaña de vacunación ha comenzado el 5 de octubre para toda la población de la comunidad.

En Aragón comienza el 15 de octubre pero se adelanta al 5 en el caso de centros residenciales, personal sanitario y sociosanitario.

En Galicia comienza 5 de octubre personal sanitario y el día 13 para la población en general

En Castilla y León comienza el 13 de octubre.

En Navarra la campaña de vacunación comienza el 5 de octubre.

En La Rioja la campaña ha comenzado el 13 de octubre.

En País Vasco la campaña de vacunación de la gripe ha comenzado el 13 de octubre.

En la Comunidad Valenciana ha empezado el 5 de octubre.

En Asturias la campaña de vacunación ha comenzado este 13 de octubre.

En Cataluña la campaña comienza entre el 15 y el 19 de octubre.

En Madrid la campaña ha comenzado el 14 de octubre.

En Castilla-La Mancha ha comenzado el 14 de octubre.

En Extremadura ha comenzado el 13 de octubre.

En Murcia el 13 de octubre ha comenzado la campaña.

En Andalucía ha comenzado el 14 de octubre.

En las Islas Canarias la campaña comienza el 15 de octubre.

En las Islas Baleares ha comenzado el 13 de octubre.

En Ceuta la campaña de vacunación ha comenzado el 14 de octubre.

En Melilla la campaña ha comenzado el 13 de octubre.

La forma de pedir cita previa es a través de las comunidades, por tanto, la cita previa debe hacerse a través del centro médico de su localidad.

Descubre cómo pedir cita al médico por teléfono.

Síntomas, incubación y transmisión

La gripe es una enfermedad de curso agudo cuya máxima incidencia se observa en otoño e invierno. El período de incubación es de 48 horas con una variación entre uno y siete días. Se transmite por el aire al toser y estornudar.

Los principales síntomas son: fiebre de hasta 39ºC, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, estornudos, tos intensa y persistente, rinorrea, lagrimeo y faringitis leve. Los síntomas de la gripe pueden confundirse con los de otras patologías respiratorias, como el catarro común, por lo que se recomienda consultar al médico de Atención Primaria o al pediatra. Es una enfermedad autolimitada con una evolución de cinco a siete días, aunque algunos de los síntomas suelen durar entre dos y tres semanas.

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir la gripe y sus complicaciones. Las medidas higiénicas fundamentales que hay que tener en cuenta para evitar la transmisión del virus son:

Taparse la boca al toser o al estornudar, preferiblemente con pañuelos desechables.

Lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o estornudado.

Procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o limpiar las secreciones nasales.

Grupos de riesgo que necesitan la vacuna de la gripe

Las vacunas son gratuitas para las personas incluidas en los grupos de población recomendados. Los grupos técnicos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recomiendan vacunar a los siguientes grupos:

1. Personas de edad mayor o igual a 65 años. Se hará especial énfasis en aquellas personas que conviven en instituciones cerradas.

2. Personas menores de 65 años que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

Niños/as (mayores de 6 meses) y adultos con enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo hipertensión arterial aislada) o pulmonares, incluyendo: displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.

Niños (mayores de 6 meses) y adultos con: enfermedades metabólicas incluyendo diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal, hemoglobinopatías y anemias, asplenia, enfermedad hepática crónica, enfermedades neuromusculares graves o inmunosupresión, incluida la originada por la infección de VIH o por fármacos o en los receptores de trasplantes, cáncer, implante coclear, situaciones que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras. En este grupo se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente.

Residentes en instituciones cerradas, de cualquier edad a partir de 6 meses, que padezcan procesos crónicos.

Niños y adolescentes, de 6 meses a 18 años, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

Embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones:

Trabajadores de los centros sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y hospitalaria, pública y privada. Se hará especial énfasis en aquellos profesionales que atienden a pacientes de algunos de los grupos de alto riesgo anteriormente descritos.

Personas que por su ocupación trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los que tengan contacto continuo con personas vulnerables.

Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores.

Personas que conviven en el hogar, incluidos niños/as mayores de 6 meses, con otras que pertenecen a algunos de los grupos de alto riesgo por su condición clínica especial (citados en el punto 2).

4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:

Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos:

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local.

Bomberos.

Servicios de Protección Civil.

Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias.

Trabajadores de Instituciones Penitenciarias y de otros centros de internamiento por resolución judicial.

Vacuna de la gripe

Para que la vacunación sea eficaz es preciso tener en cuenta las siguientes recomendaciones: utilizar siempre la vacuna correspondiente a la temporada en curso, ya que su composición puede ser distinta cada año; repetir la vacunación todos los años en el cuarto trimestre. La vacuna de la gripe sólo protege frente a la gripe estacional o común.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica realiza la vigilancia de la gripe en España, mediante la información suministrada por las Comunidades Autónomas a través del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria y del sistema de vigilancia especial, constituido por las redes de vigilancia centinela de gripe.

Vacuna de la gripe: recomendada para mayores de 65 años, grupos de riesgo y personal sanitario

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad recomienda la vacunación frente a la gripe a los mayores de 65 años y otros grupos de riesgo para prevenir la enfermedad y evitar complicaciones más graves. El tratamiento de la gripe se basa en tomar ciertas medidas para aliviar los síntomas de la gripe:

-acentuar el reposo.

-beber agua y zumos en abundancia.

-tomar antitérmicos (siempre que no tengan contraindicaciones).

Ante el inicio de las campañas de vacunación de la gripe común por parte de las Comunidades Autónomas entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, el Ministerio recuerda que la gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por un virus, por lo que los antibióticos no son efectivos y su uso puede crear resistencias al fármaco.

Las autoridades sanitarias consideran muy importante, siempre que sea posible, que las personas durante el proceso gripal permanezcan en su casa para seguir el tratamiento necesario, así se evita la transmisión a otras personas. En todo caso, lo razonable es no autoadministrarse antibióticos y, ante cualquier duda o agravamiento, consultar con el médico.

