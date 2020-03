Sabías Que...

Salud ¿Qué tengo: Coronavirus, alergia, un resfriado o una gripe normal?

Los síntomas asociados al coronavirus (COVID-19) coinciden en algunos puntos con otras enfermedades corrientes como los resfriados, la gripe común o incluso las personas que sufren alergia. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si los síntomas que tenemos son del coronavirus o no?

Tener tos, fiebre, o problemas de respiración en el caso de las personas asmáticas puede despertar una señal de alerta en nuestras cabezas y empezar a preguntarnos, ¿tengo coronavirus, alergia, un resfriado o una gripe normal?

Una pregunta muy normal puesto que si lo que tenemos es simple alergia, resfriado o gripe, no pasa nada. Pero si convivimos con otras personas y alguna de ellas encima es de factor de riesgo, tenemos que saber cuánto antes si estamos infectados por coronavirus para tomar las medidas necesarias desde el primer momento y evitar contagios.

Con el objetivo de no saturar más los servicios sanitarios y que cada uno podamos discernir en casa cuáles son los principales síntomas que tenemos y a qué enfermedad pertenecen, a continuación exponemos algunos puntos clave que tenemos que tener en cuenta a la aparición de los síntomas comunes a las cuatro enfermedades.

Síntomas del Coronavirus (COVID-19)

En primer lugar detallamos cuáles son los principales síntomas del coronavirus. Los síntomas más comunes que presentan las personas que se han infectado por coronavirus se resumen en los siguientes cinco puntos:

1. Fiebre

2. Dolor de garganta

3. Tos

4. Falta de aire (Disnea)

5. Dolor de cabeza

A medida que el virus se agrava encontramos otros síntomas como neumonías, fallos renales o imposibilidad de respirar, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud y su guía con preguntas y respuestas sobre el coronavirus.

Si nos fijamos con detalle, estos cinco puntos clave que presenta la infección por coronavirus, también los comparte con la gripe común, el resfriado o las alergias. Pero tranquilos, porque hay diferentes formas de diferenciarlas.

Alérgicos

Para empezar hay que aclarar que una persona alérgica no está más expuesta ni tiene más posibilidades de sufrir coronavirus. No tiene ninguna relación. Puede haber alérgicos que la sufran y otros que no, pero no son más vulnerables.

Existen diferentes tipos de alergias, aunque quizá una de las más típicas es al polen. Las personas que sufran este tipo de alergia verán agravados sus síntomas cuando se encuentren en la calle, en entornos en los que haya plantas, pero cuando entren de nuevo en casa o en un espacio cerrado donde no hay polen, los síntomas disminuirán notablemente.

Los síntomas que presentan los alérgicos cuando están expuestos a los elementos que les producen reacción son estornudos, picor de nariz, moqueo, congestión nasal y picor de ojos.

También se reducirá la presencia de estos síntomas en cuanto nos tomemos la medicación recetada por el médico que suelen ser los antihistamínicos.

Asmáticos

Ya hemos visto que no hay problema con las personas alérgicas. Los colectivos que sí deben tener un mayor cuidado con contraer la enfermedad son los asmáticos. El asma provoca mayor dificultad para respirar y por eso las personas que sufren asma tienen recetado un instrumento que se llama ventolín y que facilita la respiración cuando la persona siente fatiga o ahogo.

El principal riesgo es que las infecciones respiratorias que puedan sufrir los pacientes con coronavirus pueden desestabilizar el asma. Puede provocar una mayor inflamación de las vías respiratorias, aumentar las probabilidades de crisis de asma y tener una mayor gravedad en definitiva por el coronavirus.

La principal medida de precaución que deben tomar los asmáticos es continuar estrictamente con su tratamiento y no interrumpirlo ni abandonarlo.

Dentro de los asmáticos existe una modalidad que son los alérgicos asmáticos. Este colectivo debe tomar las mismas precauciones que los asmáticos. Un síntoma adicional que padecen los alérgicos asmáticos en pleno ataque de alergia es además de los ya mencionados estornudos, picor de nariz, moqueo, congestión nasal y picor de ojos, hay que sumarle la falta de aire para respirar.

Gripe común o resfriado

Todos nos hemos resfriado alguna vez. Los síntomas son muy comunes a todos los que lo sufren y suelen pasar por congestión nasal y moqueo, desestabilización de la temperatura corporal y estornudos.

La gripe es una enfermedad más complicada de pasar. Mientras que el resfriado es más leve, la gripe nos da dolor de cabeza y fiebre principalmente.

Diferencias entre coronavirus, alergia, resfriado y gripe común

Las cuatro enfermedades (alergia, coronavirus, gripe y resfriado) afectan directamente a la respiración y por tanto comparten sintomatología.

La siguiente tabla elaborada por la Fundación de Asma y Alergia de América (AAFA) explica con detalle las principales diferencias en relación a los síntomas de cada una de las cuatro enfermedades.

COVID-19 Resfriado Gripe Alergia Fiebre Frecuente Rara Frecuente Nunca Tos Frecuente Frecuente Frecuente Ocasional Fatiga Frecuente Ocasional Frecuente Ocasional Dolor cabeza Ocasional Ocasional Frecuente Ocasional Dolor garganta Ocasional Frecuente Ocasional Ocasional Dolor general Ocasional Ocasional Frecuente Nunca Congestión Ocasional Frecuente Ocasional Frecuente Duración Variable 7-10 días 7-10 días Semanas

Existem 11 variables de diferencias entre los síntomas de las cuatro enfermedades:

Duración de los síntomas

La alergia es la enfermedad que tiene una mayor duración en las personas. Son periodos estacionales pero el brote fuerte puede durar varias semanas. Mientras que la enfermedad que tiene una menor duración es el resfriado, que suele permanecer menos de 14 días.

El coronavirus está presente entre 7 y 25 días mientras que la gripe normal suele afectarnos entre 7 y 14 días.

Tos

La tos seca suele ser común en el coronavirus y en la gripe. En el caso de los resfriados suele ser una tos leve, suave. En las alergias es raro que aparezca la tos, pero en caso de tenerla suele ser seca a menos que tengamos asma.

Falta de aire

Es la característica principal sintomática del coronavirus. Se distingue de esta forma de todos los demás excepto de las personas que sufren asma.

Estornudos

Son comunes en los resfriados y en los ataques de alergia pero no tienen presencia ni en el coronavirus ni en la gripe.

Moqueo o nariz taponada

Ocurre raramente en el coronavirus y en ocasiones en los casos de gripe. Mientras que en el caso de los resfriados y de la alergia es completamente habitual.

Dolor de garganta

Es muy común en los resfriados, mientras que se da en ocasiones en la gripe, el coronavirus y en las personas alérgicas, aunque de forma muy leve.

Fiebre

Es un síntoma propio del coronavirus y de la gripe. No se produce en las personas alérgicas y en los resfriados de forma muy poco habitual y si se produce es en periodos cortos.

Cansancio

Es muy común en la gripe, y se produce en ocasiones en el coronavirus, el resfriado y las personas alérgicas.

Dolor de cabeza

Es el síntoma propio de la gripe. Es raro que aparezca en los resfriados. Es más normal que aparezca de forma ocasional en el coronavirus y en las alergias si se agrava y produce sinusitis.

Dolor corporal

Es un síntoma propio de la gripe y los resfriados, no se produce en las alergias y es poco habitual aunque puede aparecer en alguna ocasión en el coronavirus.

Diarrea

Es un síntoma que no se produce ni en la alergia ni en el resfriado. Muy raramente en el coronavirus y en algunas ocasiones en la gripe pero sobre todo en los niños.

